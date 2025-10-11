Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL nói lý do chưa đề xuất mô hình tập đoàn báo chí

Lê Hiệp
Lê Hiệp
11/10/2025 18:29 GMT+7

Thứ trưởng thường trực Bộ VH-TT-DL Lê Hải Bình nói về lý do rút đề xuất về mô hình tổ hợp, tập đoàn báo chí tại luật Báo chí (sửa đổi).

Chiều 11.10, Ủy ban Văn hóa - Xã hội tiếp tục phiên họp toàn thể lần thứ 3 để thẩm tra dự luật Báo chí (sửa đổi).

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL nói lý do chưa đề xuất mô hình tập đoàn báo chí- Ảnh 1.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Xã hội Quốc hội Nguyễn Đắc Vinh phát biểu tại phiên họp

ẢNH: LÂM HIỂN

Có thể có cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện ở Hà Nội, TP.HCM?

Phát biểu tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Xã hội Nguyễn Đắc Vinh cho biết, về loại hình cơ quan báo chí, dự thảo luật bổ sung quy định về "cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện" và "cơ quan báo và phát thanh, truyền hình địa phương".

Theo đó, cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện là cơ quan báo chí có nhiều loại hình báo chí, cơ quan báo chí trực thuộc; được có cơ chế đặc thù về tài chính theo quy định của Chính phủ. Còn cơ quan báo và phát thanh, truyền hình địa phương là cơ quan báo chí thuộc tỉnh ủy, thành ủy, có nhiều loại hình báo chí, sản phẩm báo chí.

Ông Vinh cũng cho biết, có ý kiến đề xuất hình thức tập đoàn báo chí truyền thông chủ lực đa phương tiện với mô hình cơ quan báo chí là đơn vị sự nghiệp công, có thể thành lập doanh nghiệp. Đồng thời, đã có lúc bàn về tổ hợp báo chí. Song hiện dự luật quy định theo hướng cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện.

Theo ông Vinh, chữ "chủ lực" được đề cập trong một số văn bản, có sự đồng thuận cao và cần xác định các cơ quan báo chí chủ lực đa phương tiện để có cơ chế đặc thù riêng.

Hiện có 6 cơ quan báo chí được xác định chủ lực xây dựng theo hướng đa phương tiện gồm Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân, Báo Quân đội nhân dân, Báo Công an nhân dân. Chính phủ sẽ quy định chi tiết về cơ quan báo chí này.

Ông Vinh cho biết thêm, khi thảo luận, một số ý kiến đề nghị xem xét một số báo địa phương như báo Hà Nội mới, Sài Gòn giải phóng hay tập hợp báo của 2 đô thị lớn là Hà Nội, TP.HCM, có thể xây dựng cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện ở đó không?

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL nói lý do chưa đề xuất mô hình tập đoàn báo chí- Ảnh 2.

Thứ trưởng thường trực Bộ VH-TT-DL Lê Hải Bình báo cáo giải trình tại phiên họp

ẢNH: HÙNG NGUYỄN

Khi nào chín sẽ trình cấp có thẩm quyền về tập đoàn báo chí

Nêu ý kiến tại phiên họp, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Xã hội Tạ Văn Hạ đề nghị làm rõ ngoài 6 cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện được Nhà nước ấn định, với các cơ quan khác có năng lực, điều kiện phát triển thành cơ quan đa phương tiện thì sẽ như thế nào.

"Ngoài ra, có ý kiến còn đề xuất hình thức tập đoàn báo chí nhằm mở rộng hơn, tăng cường điều kiện, giải quyết các vấn đề tài chính để hoạt động tốt hơn cho báo chí. Nội dung này cũng cần làm rõ hơn", ông Hạ đề nghị.

Giải trình sau đó, Thứ trưởng thường trực Bộ VH-TT-DL Lê Hải Bình cho biết, ngay từ đầu, để tạo điều kiện cho báo chí phát triển, cơ quan chủ trì soạn thảo đã có dự trù nội dung về tập đoàn, tổ hợp báo chí tại dự thảo; đồng thời trong các phát biểu của lãnh đạo cấp cao cũng có nêu loại hình này. Cơ quan chủ trì soạn thảo cũng đã nghiên cứu rất kỹ mô hình tập đoàn báo chí các nước, đặc biệt là Trung Quốc.

Tuy nhiên, ông Bình cho hay, trong quá trình rà soát dự thảo luật và trình Thường trực Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thì thấy rằng trước hết nên thực hiện theo Quyết định 362 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, đã nêu rõ là "cơ quan truyền thông chủ lực đa phương tiện".

"Trong quá trình triển khai, chúng ta tiếp tục đúc rút, khi nào chín thì sẽ trình cấp có thẩm quyền để có thể hình thành tập đoàn báo chí", ông Bình nêu rõ.

Xem thêm bình luận