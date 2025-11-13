Công an tỉnh Hưng Yên tuyển dụng em gái liệt sĩ Nguyễn Đăng Khải

Chiều 13.11, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Giám đốc Công an tỉnh vừa có quyết định về việc tuyển dụng đối với thân nhân liệt sĩ Nguyễn Đăng Khải, nguyên cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Quảng Ninh) - người đã anh dũng hy sinh trong đấu tranh truy bắt các đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy vào ngày 17.4.

Theo quyết định, chị Nguyễn Thị Xuân (23 tuổi) tốt nghiệp chuyên ngành tài chính - ngân hàng Trường đại học Thương mại, là em ruột của liệt sĩ Nguyễn Đăng Khải, được tuyển chọn và bố trí công tác tại Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên.

Chị Xuân được tuyển chọn theo các điều kiện, tiêu chuẩn, quy trình quy định tại Thông tư 21/2023/TT-BCA, dưới hình thức tạm tuyển 6 tháng. Sau thời gian này, nếu chị Xuân hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao sẽ được xem xét biên chế chính thức.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, việc tuyển dụng chị Xuân vào công tác trong lực lượng thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an, Công an tỉnh Hưng Yên, cũng như là sự tri ân, động viên thân nhân gia đình liệt sĩ Khải vượt qua nỗi đau, mất mát, ổn định cuộc sống.

Trước đó, ngày 17.4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh chủ trì triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh do các đối tượng ở Quảng Ninh, Phú Thọ cầm đầu.

Bị truy bắt, nhóm đối tượng đã sử dụng vũ khí quân dụng tấn công khiến thượng úy Nguyễn Đăng Khải hy sinh. Ghi nhận sự hy sinh của thượng úy Nguyễn Đăng Khải, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định truy thăng quân hàm vượt cấp từ thượng úy lên thiếu tá cho liệt sĩ Nguyễn Đăng Khải.

Trong vụ án, đến nay, cảnh sát đã bắt giữ 5 nghi phạm, gồm: Bùi Đình Khánh (31 tuổi) và Nguyễn Hữu Đằng (58 tuổi), đều trú tại Quảng Ninh; Hà Thương Hải (31 tuổi), Hà Quang Sơn (31 tuổi) và Hoàng Văn Đông (31 tuổi), đều trú tại Phú Thọ. Cảnh sát cũng thu 25 bánh heroin, 2 khẩu súng và 1 quả lựu đạn.

Bùi Đình Khánh được xác định là nghi phạm đã nổ súng khiến thiếu tá Khải trúng đạn. Bị can này khai nhận đã nổ súng 2 lần, tổng cộng 4 viên đạn trước khi bỏ trốn.