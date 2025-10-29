Công an tỉnh Hưng Yên thông tin về vụ cháy xe bồn khiến tài xế bị thương

Sáng 29.10, Công an tỉnh Hưng Yên đã phát thông tin chính thức về vụ nổ, cháy xe bồn chở khí hóa lỏng LPG vào tối qua 28.10, tại xã Lạc Đạo (Hưng Yên).

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, khoảng 19 giờ ngày 28.10, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) Công an tỉnh Hưng Yên nhận được tin báo của người dân về việc xảy ra cháy xe bồn chở khí hóa lỏng LPG mang biển số 29C-677.01 tại đường 206, Khu công nghiệp Phố Nối A (xã Lạc Đạo) do anh N.V.Đ (38 tuổi, trú xã Nguyên Giáp, Hải Phòng) điều khiển.

Lửa kèm khói đen bốc cao ngùn ngụt từ vụ cháy ẢNH: LAN ANH

Công an tỉnh Hưng Yên cho hay, thời điểm xảy ra sự việc, xe bồn mang biển số 29C-677.01 đang lưu thông trên đường 206 đã va chạm vào barie giới hạn chiều cao dẫn đến cháy xe bồn và ảnh hưởng sang 1 xe ô tô tải trọng tải 2,5 tấn.

Nhân chứng cho biết, thời điểm trước khi lửa bùng dữ dội họ nghe tiếng nổ lớn phát ra từ chiếc xe bồn. Nhiều người đi đường hoảng sợ và có ô tô còn bị nứt kính khi lưu thông bên cạnh.

Tiếp nhận thông tin, PC07 Công an tỉnh Hưng Yên đã huy động 5 xe chữa cháy cùng 33 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai phun nước làm mát, ngăn nổ và dập tắt đám cháy.

Đến khoảng 20 giờ 5 cùng ngày đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Vụ việc khiến tài xế Đ. bị thương, được đưa đi điều trị tại Bệnh viện Bỏng quốc gia (Hà Nội); xe bồn cùng chiếc xe tải bên cạnh bị hư hỏng.

Công an tỉnh Hưng Yên đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy để xử lý theo quy định.