Bắt cựu Trưởng phòng Quản lý đê điều tỉnh Hưng Yên

Chiều 23.10, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với ông Đỗ Mạnh Đăng, cựu Trưởng phòng Quản lý đê điều (thuộc Chi cục Quản lý đê điều và phòng chống lụt bão, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hưng Yên) và Luyện Phúc Hưng, Giám đốc Công ty TNHH tư vấn và đầu tư xây dựng Phúc Hưng, về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại điều 224 bộ luật Hình sự.

Các bị can Đỗ Mạnh Đăng và Luyện Phúc Hưng ẢNH: VĂN THẢO

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, đây là diễn biến mới trong quá trình điều tra vụ án "vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra năm 2024 tại xã Tống Trân, tỉnh Hưng Yên (xã Nguyên Hòa, H.Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên cũ) mà Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vào ngày 15.4.

Thời điểm đó, Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố, bắt tạm giam ông Vũ Ngọc Sáng, Giám sát viên Trung tâm khoa học và triển khai kỹ thuật thủy lợi; Phạm Thái Sơn, Giám đốc Công ty TNHH quốc tế Hòa Nam và Hoàng Kim Ngọc, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai, cùng về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng.

Công an tỉnh Hưng Yên xác định, năm 2024, quá trình thi công công trình xử lý khẩn cấp sự cố sạt lở kè Nguyên Hòa, tương ứng K20+030, đê tả sông Luộc xã Tống Trân (Hưng Yên), ông Đỗ Mạnh Đăng đã thông đồng với Luyện Phúc Hưng hợp thức hóa hợp đồng tư vấn quản lý giữa Chi cục Quản lý đê điều và phòng chống lụt bão tỉnh Hưng Yên với Công ty TNHH tư vấn và đầu tư xây dựng Phúc Hưng gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 3,5 tỉ đồng.

Công an tỉnh Hưng Yên cũng xác định quá trình thi công, Ngọc và Sơn cùng đơn vị tư vấn giám sát đã thông đồng, dàn xếp trong việc lựa chọn nhà thầu, giám sát thi công xây dựng, nghiệm thu thanh toán khống khối lượng công trình, gây thiệt hại cho Nhà nước.

Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, xử lý những người liên quan theo quy định.