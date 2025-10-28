Hưng Yên: Tông vào barie, xe bồn phát nổ rồi bốc cháy

Tối 28.10, lãnh đạo UBND xã Lạc Đạo (Hưng Yên) cho biết, lực lượng chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy xe bồn, xảy ra trên địa bàn.



Theo nhân chứng, vụ cháy xảy ra vào khoảng 19 giờ 25 cùng ngày. Thời điểm đó, chiếc xe bồn nghi chở khí gas lưu thông trong đường nội khu của Khu công nghiệp Phố Nối A (xã Lạc Đạo) thì va chạm vào barie hạn chế chiều cao, sau đó phát ra tiếng nổ lớn rồi bốc cháy dữ dội.

Lửa khói bốc cao ngùn ngụt từ vụ cháy ẢNH: LAN ANH

Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Hưng Yên đã huy động ít nhất 3 xe chữa cháy chuyên dụng cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Nhân chứng cho hay, gần hiện trường có ao hồ chứa nước, do vậy, việc chữa cháy diễn ra thuận lợi hơn. Song phải mất gần 1 giờ, đến khoảng 20 giờ 20 ngày 28.10, đám cháy mới được khống chế.

Sau khi đám cháy được khống chế, chiếc xe bồn đã cháy trơ khung tại hiện trường.

Theo lãnh đạo UBND xã Lạc Đạo, hiện đơn vị chưa nhận được báo cáo về thương vong cũng như nguyên nhân xảy ra vụ cháy. Nguyên nhân ban đầu được vị lãnh đạo xã thông tin là do xe bồn va chạm với barie hạn chế chiều cao.