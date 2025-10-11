Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đà Nẵng: Hai xe bồn bốc cháy dữ dội gần cây xăng, đưa xe robot ứng cứu

Huy Đạt
Huy Đạt
11/10/2025 19:40 GMT+7

Hai xe bồn chở xăng dầu bất ngờ bốc cháy dữ dội, phát ra nhiều tiếng nổ gần cây xăng. Công an TP.Đà Nẵng điều động lực lượng có cả xe robot chữa cháy đến hiện trường.

Tối 11.10, thông tin từ Công an TP.Đà Nẵng cho biết đám cháy xuất phát từ 2 xe bồn trên đường Lê Văn Hiến (P.Ngũ Hành Sơn) đã được dập tắt.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ 40 cùng ngày, một vụ cháy lớn xảy ra tại bãi xe phía sau cửa hàng xăng dầu Petrolimex số 9 trên đường Lê Văn Hiến (P.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) khiến nhiều người hoảng loạn.

- Ảnh 1.

Hai xe bồn cháy dữ dội gần cây xăng, cột khói cao hàng chục mét

ẢNH: Đ.X

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.Đà Nẵng nhanh chóng điều động hàng chục xe cứu hỏa cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy.

- Ảnh 2.

Cảnh sát PCCC triển khai lăng phun bột chữa cháy để khống chế ngọn lửa đang bao trùm 2 xe bồn chứa xăng dầu

ẢNH: HUY ĐẠT

Ghi nhận ban đầu, ngọn lửa bao trùm 2 xe bồn chở xăng dầu và một thùng container chứa các phuy dầu. Khói lửa bốc cao nghi ngút, uy hiếp trực tiếp cây xăng gần đó.

- Ảnh 3.
- Ảnh 4.
- Ảnh 5.

Lực lượng chức năng chia nhiều mũi tiếp cận hiện trường từ nhiều hướng để làm mát, ngăn ngọn lửa lan sang cây xăng kế bên

Lực lượng CSGT đã chặn một làn đường Lê Văn Hiến để đảm bảo an toàn giao thông và phục vụ công tác chữa cháy.

Trước diễn biến phức tạp của đám cháy, lực lượng PCCC đã triển khai xe robot chữa cháy đến hiện trường tham gia.

Đà Nẵng: Hai xe bồn bốc cháy dữ dội gần cây xăng

- Ảnh 6.

Công an TP.Đà Nẵng huy động hàng chục xe chuyên dụng cùng xe robot chữa cháy tiếp cận hiện trường

ẢNH: HUY ĐẠT

Một số người dân sống gần hiện trường cho biết, trước khi thấy cột khói cao hàng chục mét, họ nghe nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ khu vực bãi xe sau cây xăng. “Nhà tôi cách bãi xe chỉ một bức tường, khi nghe tiếng nổ tôi đã vội dẫn các con rời khỏi nhà vì sợ cháy lan”, chị Hảo (một người dân địa phương) chia sẻ.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, đại tá Nguyễn Xuân Hoàng, Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, đã có mặt tại hiện trường trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy.

- Ảnh 7.

CSGT phong tỏa một phần đường Lê Văn Hiến, hướng dẫn phương tiện tránh khu vực cháy

ẢNH: HUY ĐẠT

Đến khoảng 18 giờ 30 ngày 11.10, ngọn lửa cơ bản được khống chế và dập tắt. Tuy nhiên, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục phun nước làm mát để ngăn nguy cơ bùng phát trở lại.

Hiện nguyên nhân vụ cháy và mức độ thiệt hại đang được cơ quan chức năng TP.Đà Nẵng điều tra, làm rõ.

Xem thêm bình luận