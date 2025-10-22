Thu mua lợn bệnh, lợn chết bán cho các bếp ăn công nhân

Tối 22.10, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Thị Hoài Phương (37 tuổi, trú xã Phú Nghĩa, Hà Nội), Phạm Văn Đồng (42 tuổi, chồng của Phương) và Lê Phú Hiệp (52 tuổi, trú xã Hòa Phú, Hà Nội) về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, quy định tại điều 317 bộ luật Hình sự.

Trước đó, khoảng 3 giờ 30 ngày 14.10, Đội 4 PC03 Công an Hà Nội phối hợp với lực lượng quản lý thị trường, thú y và công an cơ sở đồng loạt kiểm tra, bắt giữ Phương và chồng vì hành vi mua, bán, giết, mổ lợn chết bởi dịch bệnh làm thực phẩm.

Lợn bệnh, lợn chết được vợ chồng Phương thu mua về giết mổ, bán ra thị trường ẢNH: N.B

Kiểm tra tại quầy bán hàng của vợ chồng Phương tại chợ Xuân Mai (xã Xuân Mai, Hà Nội) và tại nhà, tổ công tác đã thu giữ 8 con lợn đã giết mổ, hơn 200 kg lợn và nội tạng đã mổ xẻ có dấu hiệu dịch bệnh, một số con đã đã bốc mùi hôi thối.

Làm việc với cảnh sát, vợ chồng Phương khai nhận bản thân làm nghề mua lợn sống về mổ bán cho những người bán hàng tại các chợ để bán cho người dân làm thực phẩm bán hàng và đặc biệt là bán cho các bếp ăn công ty làm thực phẩm cho công nhân.

Từ đầu năm đến nay, do khó khăn về kinh tế, Phương và Đồng thường mua lợn dịch bệnh, lợn chết từ các trang trại trên địa bàn huyện cũ trước đây như Chương Mỹ, Mỹ Đức (Hà Nội), Lương Sơn (tỉnh Hòa Bình cũ)… với giá rẻ về bán kiếm lời. Giá thịt lợn khỏe bình thường khoảng 60.000 đồng/kg, lợn bệnh khoảng 25.000 đồng/kg, lợn chết thì giá còn thấp hơn nữa.

Số lợn và thịt cảnh sát thu giữ ngày 14.10, Đồng khai là lợn bị dịch bệnh, đã yếu, được thu mua một phần từ trang trại của Hiệp về giết mổ để bán.

Từ lời khai của vợ chồng Phương, cảnh sát khám xét trang trại của Hiệp và thu giữ 723 con lợn có dấu hiệu dịch bệnh.

Tại cơ quan điều tra, Hiệp khai bản thân là kỹ sư thú y, đồng thời là chủ trang trại nuôi lợn thịt tại thôn Yên Lạc (xã Hòa Phú). Gần đây, Hiệp phát hiện lợn tại trang trại có dấu hiệu dịch bệnh tả châu Phi và phải báo cáo chính quyền địa phương để xét nghiệm, tiêu hủy theo quy định. Tuy nhiên, do sợ thua lỗ, Hiệp đã liên hệ với Đồng trao đổi, bán số lợn dịch sắp chết để Đồng về mổ, bán cho người dân làm thực phẩm giá rẻ.

Qua xét nghiệm, lực lượng chức năng xác định toàn bộ mẫu thu giữ của vợ chồng Phương tại chợ, của Hiệp tại trang trại đều dương tính với vi rút dịch tả lợn châu Phi.

Trang trại của Hiệp có 723 con lợn, tổng trọng lượng hơn 61.000 kg mắc bệnh. Số này cảnh sát đã bàn giao cho UBND xã Hòa Phú và Chi cục chăn nuôi thú y Hà Nội để tiêu hủy theo quy định.