Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Thu mua lợn bệnh, lợn chết bán cho các bếp ăn công nhân

Trần Cường
Trần Cường
22/10/2025 20:19 GMT+7

Cặp vợ chồng ở Hà Nội đã mua lợn bệnh, lợn chết về giết mổ, bán cho các bếp ăn công ty làm thực phẩm cho công nhân.

Tối 22.10, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Thị Hoài Phương (37 tuổi, trú xã Phú Nghĩa, Hà Nội), Phạm Văn Đồng (42 tuổi, chồng của Phương) và Lê Phú Hiệp (52 tuổi, trú xã Hòa Phú, Hà Nội) về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm, quy định tại điều 317 bộ luật Hình sự.

Trước đó, khoảng 3 giờ 30 ngày 14.10, Đội 4 PC03 Công an Hà Nội phối hợp với lực lượng quản lý thị trường, thú y và công an cơ sở đồng loạt kiểm tra, bắt giữ Phương và chồng vì hành vi mua, bán, giết, mổ lợn chết bởi dịch bệnh làm thực phẩm.

Mua lợn bệnh, lợn chết về mổ bán cho công ty làm thức ăn cho công nhân - Ảnh 1.
Mua lợn bệnh, lợn chết về mổ bán cho công ty làm thức ăn cho công nhân - Ảnh 2.
Mua lợn bệnh, lợn chết về mổ bán cho công ty làm thức ăn cho công nhân - Ảnh 3.

Lợn bệnh, lợn chết được vợ chồng Phương thu mua về giết mổ, bán ra thị trường

 ẢNH: N.B

Kiểm tra tại quầy bán hàng của vợ chồng Phương tại chợ Xuân Mai (xã Xuân Mai, Hà Nội) và tại nhà, tổ công tác đã thu giữ 8 con lợn đã giết mổ, hơn 200 kg lợn và nội tạng đã mổ xẻ có dấu hiệu dịch bệnh, một số con đã đã bốc mùi hôi thối.

Làm việc với cảnh sát, vợ chồng Phương khai nhận bản thân làm nghề mua lợn sống về mổ bán cho những người bán hàng tại các chợ để bán cho người dân làm thực phẩm bán hàng và đặc biệt là bán cho các bếp ăn công ty làm thực phẩm cho công nhân.

Từ đầu năm đến nay, do khó khăn về kinh tế, Phương và Đồng thường mua lợn dịch bệnh, lợn chết từ các trang trại trên địa bàn huyện cũ trước đây như Chương Mỹ, Mỹ Đức (Hà Nội), Lương Sơn (tỉnh Hòa Bình cũ)… với giá rẻ về bán kiếm lời. Giá thịt lợn khỏe bình thường khoảng 60.000 đồng/kg, lợn bệnh khoảng 25.000 đồng/kg, lợn chết thì giá còn thấp hơn nữa.

Số lợn và thịt cảnh sát thu giữ ngày 14.10, Đồng khai là lợn bị dịch bệnh, đã yếu, được thu mua một phần từ trang trại của Hiệp về giết mổ để bán.

Từ lời khai của vợ chồng Phương, cảnh sát khám xét trang trại của Hiệp và thu giữ 723 con lợn có dấu hiệu dịch bệnh.

Tại cơ quan điều tra, Hiệp khai bản thân là kỹ sư thú y, đồng thời là chủ trang trại nuôi lợn thịt tại thôn Yên Lạc (xã Hòa Phú). Gần đây, Hiệp phát hiện lợn tại trang trại có dấu hiệu dịch bệnh tả châu Phi và phải báo cáo chính quyền địa phương để xét nghiệm, tiêu hủy theo quy định. Tuy nhiên, do sợ thua lỗ, Hiệp đã liên hệ với Đồng trao đổi, bán số lợn dịch sắp chết để Đồng về mổ, bán cho người dân làm thực phẩm giá rẻ.

Qua xét nghiệm, lực lượng chức năng xác định toàn bộ mẫu thu giữ của vợ chồng Phương tại chợ, của Hiệp tại trang trại đều dương tính với vi rút dịch tả lợn châu Phi.

Trang trại của Hiệp có 723 con lợn, tổng trọng lượng hơn 61.000 kg mắc bệnh. Số này cảnh sát đã bàn giao cho UBND xã Hòa Phú và Chi cục chăn nuôi thú y Hà Nội để tiêu hủy theo quy định.

Tin liên quan

Ngăn lợn bệnh tuồn ra thị trường

Ngăn lợn bệnh tuồn ra thị trường

Dù đã có quy trình kiểm soát, nhưng lợn bệnh vẫn lọt qua các khâu giám sát. Nhiều vụ chở lợn mắc dịch tả lợn châu Phi đi tiêu thụ bị phát hiện, bắt giữ khiến người dân lo lắng.

Quảng Trị: Vứt lợn bệnh ra môi trường, bị phạt 5 triệu đồng

Khám phá thêm chủ đề

Công an Hà Nội thực phẩm Lợn bị bệnh dịch tả lợn châu Phi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận