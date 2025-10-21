Những thực phẩm không nên ăn cùng nhau

Dưới đây là 3 cặp thực phẩm không nên ăn cùng nhau được cảnh báo bởi chuyên gia.

Thức ăn nhanh và đồ uống có ga

Dù đây là “bộ đôi thực phẩm” khá phổ biến, nhưng cũng là một trong những sự kết hợp kém lành mạnh cho đường ruột, theo tờ Times Of India (Ấn Độ).

Tiến sĩ - bác sĩ Shubham Vatsya, Bệnh viện Fortis (Ấn Độ), cho biết thức ăn nhanh thường chứa nhiều chất béo tinh chế, tinh bột và chất bảo quản, gây khó tiêu. Việc dùng thức ăn nhanh với nước ngọt có ga lạnh càng làm vấn đề thêm trầm trọng, có thể dẫn đến đầy hơi, khó tiêu, ợ chua và trong một số trường hợp là trào ngược axit. Theo thời gian, sự kết hợp này cũng có thể phá vỡ hệ vi sinh vật đường ruột và làm suy yếu hiệu quả tiêu hóa.

Khi ăn cá và sữa cùng lúc sẽ gây đầy hơi, khó tiêu và dị ứng trong một số trường hợp ẢNH: AI

Cá và sữa

Ăn cá và uống sữa cùng lúc tuy không gây hại cho tất cả mọi người, nhưng sự kết hợp này không được khuyến khích trong các hệ thống y học cổ truyền.

Vấn đề nằm ở chỗ 2 nguồn protein này được tiêu hóa theo cách khác nhau. Cá thuộc nhóm thực phẩm “nhẹ” và phân giải nhanh, trong khi sữa lại “nặng” và tiêu hóa chậm hơn. Khi được ăn cùng lúc, cả hai có thể bị giữ lại trong ruột lâu hơn mức cần thiết, dễ gây đầy hơi, khó tiêu hoặc thậm chí có thể gây ra các phản ứng như ngứa, nổi mề đay, hắt hơi, chảy nước mắt… (tương tự như phản ứng histamin).

Ăn trái cây ngay sau bữa chính

Trái cây chắc chắn là một lựa chọn lành mạnh và dễ tiêu hóa khi được ăn riêng, nhưng đôi khi ăn trái cây sau một bữa ăn thịnh soạn lại có thể phản tác dụng.

Trái cây tiêu hóa nhanh hơn nhiều so với protein, chất béo và carbohydrate (tinh bột) phức hợp. Khi được tiêu thụ ngay sau món chính, chúng có xu hướng lên men trong ruột trong khi chờ phần thức ăn còn lại được tiêu hóa. Quá trình lên men này có thể gây ra đầy hơi hoặc khó chịu cho dạ dày.

Để tiêu hóa tốt nhất, nên ăn trái cây riêng khi bụng đói, khoảng 30 phút trước bữa ăn.

Những cách kết hợp thực phẩm không phù hợp có thể gây rối loạn tiêu hóa và ảnh hưởng đến sức khỏe đường ruột lâu dài. Việc chủ động tránh các sự kết hợp có hại nêu trên, đồng thời điều chỉnh cấu trúc bữa ăn một cách đơn giản nhưng hợp lý sẽ giúp hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn, cải thiện mức năng lượng, miễn dịch và sức khỏe tổng thể.