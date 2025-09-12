Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Sợ mập kiêng tinh bột: Điều gì thực sự diễn ra trong cơ thể?

Thiên Lan
Thiên Lan
12/09/2025 00:08 GMT+7

Trong nhiều năm, ăn kiêng cắt giảm hoặc bỏ hẳn tinh bột được nhiều người tin là cách nhanh nhất để giảm cân. Nhưng điều gì thực sự xảy ra khi bạn loại bỏ nguồn năng lượng chính này?

Tinh bột - nhiên liệu thiết yếu

Carbs là một trong 3 nhóm chất dinh dưỡng đa lượng, cung cấp glucose cho não và cơ. Theo khuyến nghị, chúng nên chiếm 45 - 65% tổng năng lượng mỗi ngày. 

Tiến sĩ Julie Stefanski, chuyên gia dinh dưỡng lâm sàng của Mỹ, nhấn mạnh: Người trưởng thành cần ít nhất 130 g tinh bột/ngày để duy trì hoạt động cơ bản.

- Ảnh 1.

Gạo nguyên cám, khoai củ... rất tốt cho sức khỏe

Ảnh: AI

Cơ thể phản ứng thế nào khi thiếu tinh bột? Trong 24 - 48 giờ cắt carbs, glycogen dự trữ trong gan và cơ cạn dần. Vì glycogen giữ nước nên cân nặng sụt nhanh, chủ yếu là mất nước. Sau đó, cơ thể phải phá hủy mô cơ và đốt mỡ để tạo năng lượng, đưa cơ thể vào trạng thái ketosis.

Theo chuyên gia Samantha Coogan (Đại học Nevada, Mỹ), ketosis có thể giúp tồn tại ngắn hạn nhưng nếu kéo dài sẽ rối loạn hoóc môn, ảnh hưởng gan, tuyến giáp và đường huyết, theo trang tin sức khỏe Verywell Health.

Tác dụng phụ thường gặp. Cắt tinh bột dễ gây "cúm keto" với cảm giác mệt mỏi, buồn nôn, đau đầu, khó tập trung. Ngắn hạn, có thể gây táo bón, mất ngủ, cáu gắt. Dài hạn, nguy cơ mất cân bằng điện giải, cholesterol cao, sỏi thận, loãng xương. Với người tiểu đường, ketosis có thể dẫn đến nhiễm toan ceton, tình trạng nguy hiểm tính mạng.

Giảm cân nhanh có bền vững?

Một số nghiên cứu ghi nhận trong vài tháng đầu, giảm cân nhanh và kiểm soát đường huyết tốt hơn. Tuy nhiên, chuyên gia Stefanski lưu ý: sau 1 năm, hiệu quả giữa low-carb và chế độ ăn cân bằng gần như không khác biệt. Điểm yếu lớn nhất của giảm cân nhanh là khó duy trì lâu dài, trong khi nguy cơ thiếu chất cao hơn.

Nguy cơ thiếu dưỡng chất

Loại bỏ tinh bột đồng nghĩa loại bỏ nguồn thực phẩm như gạo nguyên cám, khoai củ... Điều này dễ dẫn đến thiếu vitamin C, folate, vitamin nhóm B, chất xơ và chất chống oxy hóa, làm tăng nguy cơ bệnh tim, rối loạn tiêu hóa và thậm chí một số ung thư.

Vì sao tinh bột cần thiết?

Carbs không chỉ cấp năng lượng mà còn hỗ trợ phục hồi cơ, tái tạo mô, duy trì sức bền. Thực phẩm giàu tinh bột tốt như gạo lứt, khoai lang, yến mạch, đậu, rau củ còn mang lại vitamin, chất xơ và khoáng chất cần thiết, theo Verywell Health.

Lời khuyên từ chuyên gia

Kiêng cơm hoàn toàn không phải giải pháp an toàn. Thay vì loại bỏ, hãy chọn tinh bột tốt như gạo lứt, yến mạch, khoai lang, đậu, trái cây, rau củ. Những thực phẩm này cung cấp năng lượng bền vững, giàu chất xơ, vitamin và khoáng chất. Đồng thời, kết hợp với chế độ ăn cân bằng, bền vững để kiểm soát cân nặng và sức khỏe lâu dài.

Tin liên quan

Các loại ngũ cốc thay cơm giúp hạ huyết áp hiệu quả

Các loại ngũ cốc thay cơm giúp hạ huyết áp hiệu quả

Với người bị huyết áp cao, kiểm soát tốt huyết áp sẽ ngăn ngừa các biến chứng nghiêm trọng như tim mạch, đột quỵ và suy thận. Ngoài tập thể dục và dùng thuốc, ăn ngũ cốc nguyên hạt cũng giúp kiểm soát huyết áp hiệu quả.

Khám phá thêm chủ đề

cơm giảm cân sợ mập Tinh bột Chất xơ rau củ gạo lứt Khoai lang Yến mạch đau đầu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận