Thời sự Pháp luật

Bắt cựu Cục phó Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế Đỗ Hữu Tuấn

Trần Cường
Trần Cường
22/11/2025 16:38 GMT+7

Ông Đỗ Hữu Tuấn, cựu Cục phó Cục An toàn thực phẩm (thuộc Bộ Y tế) cùng 7 người bị khởi tố để điều tra về tội nhận hối lộ.

Chiều 22.11, Bộ Công an cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (C01) Bộ Công an đang điều tra vụ án hình sự đưa hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) và các công ty có liên quan trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên toàn quốc.

Quá trình điều tra mở rộng, C01 đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Đỗ Hữu Tuấn, cựu Phó cục trưởng Cục An toàn thực phẩm; ông Lê Mạnh Hùng, Trưởng phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm; ông Vũ Huy Long, chuyên viên Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm, để điều tra cùng về tội nhận hối lộ, quy định tại điều 354 bộ luật Hình sự.

Cùng tội danh, C01 cũng khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Nguyễn Thị Thu Quỳnh, chuyên viên Phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm và thông tin truyền thông; bà Nguyễn Thị Yến, Phó chánh văn phòng Cục An toàn thực phẩm; Phạm Hoàng Giang, chuyên viên Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm; bà Trần Thị Hồng Nhung, chuyên viên Phòng Quản lý sản phẩm thực phẩm và bà Trần Thị Tuyết, chuyên viên Phòng Quản lý tiêu chuẩn và kiểm nghiệm.

Các quyết định và lệnh tố tụng đối với 8 bị can đã được tống đạt, thực thi sau khi Viện KSND tối cao phê chuẩn.

C01 đang đang tiến hành điều tra mở rộng vụ án, làm rõ toàn bộ sai phạm của các cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Liên quan vụ án, trước đó, C01 đã ra quyết định khởi tố 28 bị can về 2 nhóm tội đưa hối lộ và nhận hối lộ.

Trong đó, khởi tố ông Nguyễn Thanh Phong, cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm; ông Nguyễn Hùng Long, cựu Phó cục trưởng Cục An toàn thực phẩm; ông Đinh Quang Minh, cựu Giám đốc Trung tâm Ứng dụng và Đào tạo an toàn thực phẩm; bà Lê Thị Hiên, cựu chuyên viên Trung tâm Ứng dụng và Đào tạo an toàn thực phẩm; bà Nguyễn Thị Minh Hải, cựu Phó giám đốc Trung tâm Ứng dụng và Đào tạo an toàn thực phẩm; bà Trần Việt Nga, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm; bà Trần Thị Thu Liễu, Phó trưởng phòng Giám sát ngộ độc thực phẩm và Thông tin truyền thông thuộc Cục An toàn thực phẩm; bà Nguyễn Thị Hải Hà, chuyên viên Phòng Quản lý tiêu chuẩn và kiểm nghiệm thuộc Cục An toàn thực phẩm, cùng về tội nhận hối lộ.

Khởi tố bà Đậu Thị Giang (31 tuổi, trú xã Đại Đồng, Nghệ An), bà Nguyễn Thanh Uyên (33 tuổi, trú xã Hát Môn, Hà Nội), bà Quách Thị Trà My (33 tuổi, trú P.Hà Đông, Hà Nội) và bà Trần Thị Quỳnh Trang (33 tuổi, trú P.Việt Hưng, Hà Nội) để điều tra về tội đưa hối lộ.

Bắt Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Trần Việt Nga

Bắt Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm Trần Việt Nga

Bà Trần Việt Nga, Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm (thuộc Bộ Y tế), bị cáo buộc nhận hối lộ trong quá trình thực hiện việc thẩm xét hồ sơ, cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo đối với thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm 5 lần được cấp dưới đưa phong bì

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên.
