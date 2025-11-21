Ninh Bình: Khởi tố một cán bộ nhận hối lộ

Ngày 21.11, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can Trịnh Văn Minh (46 tuổi, ngụ P.Hoa Lư, Ninh Bình), cán bộ Phòng Kinh tế hạ tầng và đô thị P.Tây Hoa Lư, để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Bị can Trịnh Văn Minh (bên trái) tại cơ quan công an ẢNH: CÔNG AN NINH

Kết quả điều tra ban đầu của Công an tỉnh Ninh Bình xác định, trong quá trình công tác, Trịnh Văn Minh đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nhận hối lộ (số tài sản nhận hối lộ chưa được công bố) của người dân để làm các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trái quy định.

Liên quan đến việc làm các thủ tục về đất đai, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình cũng vừa khởi tố vụ án (khác vụ án trên), khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với bị can Nguyễn Văn Nam (40 tuổi, ngụ xã Khánh Hội, Ninh Bình), để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Kết quả điều tra ban đầu của Công an tỉnh Ninh Bình xác định, Nguyễn Văn Nam lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người dân, đưa ra thông tin không đúng sự thật, và tự nhận có thể thực hiện được việc tách thửa đất, làm các thủ tục liên quan đến nhà đất.

Đã có 22 người dân đưa tổng số tiền hơn 2,2 tỉ đồng cho Nam để làm các thủ tục về đất đai, nhưng sau khi nhận tiền Nam không thực hiện như cam kết mà chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Các vụ án trên đang được Công an tỉnh Ninh Bình điều tra, làm rõ.