Đồng Tháp: Vướng dây điện thòng xuống đường, một cán bộ công an tử vong

Bắc Bình - Anh Thư
30/11/2025 11:17 GMT+7

Một cán bộ công an đang chạy xe máy bất ngờ vướng vào dây điện thòng xuống đường dẫn đến té ngã và tử vong sau khi được đưa đi cấp cứu.

Ngày 30.11, tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, đơn vị đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn P.Mỹ Phong khiến một cán bộ công an tử vong.

Nạn nhân là ông N.T.S (44 tuổi), đang công tác tại Trại tạm giam Công an tỉnh Đồng Tháp.

Đồng Tháp: Vướng dây điện thòng xuống đường, một cán bộ công an tử vong- Ảnh 1.

Đoạn đường xảy ra vụ tai nạn khiến cán bộ công an tử vong

ẢNH: B.B

Theo thông tin ban đầu và hình ảnh trích xuất từ camera an ninh nhà dân, khoảng 10 giờ 40 ngày 29.11, ông S. chạy xe máy lưu thông trên đường Lộ Ngang (hướng từ tỉnh lộ 879B vào đường liên ấp, thuộc P.Mỹ Phong).

Khi đến đoạn thuộc khu phố Bình Thành, P.Mỹ Phong, ông S. bất ngờ vướng vào một sợi dây cáp màu đen giống dây điện bị đứt, thòng xuống lề đường bên phải. Sự cố khiến ông S. cùng phương tiện té ngã xuống đường.

Mặc dù được người dân phát hiện và nhanh chóng đưa đi cấp cứu nhưng ông S. đã tử vong sau đó.

Qua xác minh ban đầu, sợi dây cáp màu đen nói trên là dây dẫn điện phục vụ hệ thống đèn chiếu sáng ven đường bị đứt và mắc ngang đường.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng khẩn trương có mặt, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Tháp khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày (29.11), hiện trường vụ tai nạn được giải quyết xong.

Vụ cán bộ công an tử vong do vướng vào dây điện thòng xuống đường đang được Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục điều tra làm rõ.

