Gần 1.900 việc làm lương cao từ các doanh nghiệp Hàn Quốc, Nhật Bản

Lao động từ Hàn Quốc về nước được "săn đón"

Tại Hội chợ việc làm dành cho lao động trở về từ Hàn Quốc - Nhật Bản do Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội và Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ) tổ chức sáng 28.11, những lao động có thâm niên, kinh nghiệm làm việc ở nước ngoài đều được săn đón.

Anh Nguyễn Công Tuấn, lao động trở về từ Hàn Quốc, được nhiều doanh nghiệp mời phỏng vấn ẢNH: THU HẰNG

Từng có thời gian làm việc tại Hàn Quốc 16 năm, cuối năm 2024, anh Nguyễn Công Tuấn, quê Phú Thọ, quyết định về nước để được gần gia đình. Với vốn tiếng Hàn trôi chảy và có chuyên môn lao động kỹ thuật, anh Tuấn được nhiều công ty chào mời phỏng vấn.

"Ở Hàn Quốc, tôi từng làm quản lý cho doanh nghiệp chuyên về cơ khí, thu nhập 60 - 100 triệu đồng/tháng. Tại hội chợ có nhiều vị trí tuyển dụng và tôi đã quyết định tuần sau đến thử việc tại một doanh nghiệp Hàn Quốc tại Bình Xuyên (Phú Thọ). Mức lương vị trí quản lý là 40 triệu đồng", anh Tuấn cho hay.

Anh Đào Văn Ba (35 tuổi, ở Sóc Sơn, Hà Nội) cũng mới trở về từ Hàn Quốc, hiện làm văn phòng với mức lương 9 triệu đồng. "Công việc văn phòng tuy không vất vả nhưng hơi trái nghề với công việc tôi từng làm ở Hàn Quốc. Do đó, tôi muốn tìm việc tại doanh nghiệp Hàn Quốc ở khu công nghiệp. Rất may, tại hội chợ có nhiều doanh nghiệp ở Hà Nội, Bắc Ninh, Thái Nguyên đều đang cần tuyển người. Tôi phỏng vấn một số nơi rồi mới quyết định".

Trong tổng số 54 doanh nghiệp tham gia hội chợ việc làm, nhu cầu tuyển dụng 1.880 vị trí, tập trung chủ yếu ở các ngành nghề như: kỹ thuật CNC, biên - phiên dịch, thợ vận hành máy, công nhân sản xuất, điện - điện tử...

Nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư từ Hàn Quốc và Nhật Bản với nhu cầu tuyển dụng đa dạng cùng mức lương hấp dẫn hoàn toàn phù hợp với những người đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS và thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản theo chương trình IM Japan về nước.

Ngoài ra, còn các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khác như: thương mại - dịch vụ, điện - điện tử, xây dựng, vận tải... Sự đa dạng lĩnh vực ngành nghề của các doanh nghiệp đăng ký tham gia hội chợ việc làm giúp người lao động lựa chọn những vị trí việc làm thích hợp với khả năng, có thể gắn bó lâu dài, ổn định đời sống.

Qua kết quả tổng hợp cho thấy, các chỉ tiêu có mức thu nhập cao từ 15 triệu đồng trở lên: 347/1.880 chỉ tiêu (chiếm 18,5% tổng số chỉ tiêu tuyển dụng). Đây là mức thu nhập của các chỉ tiêu tuyển dụng chất lượng cao, các vị trí kinh doanh, quản lý, biên dịch - phiên dịch, kỹ sư, giám sát, trưởng - phó phòng dành cho người lao động có kinh nghiệm và chuyên môn tốt, có khả năng chịu áp lực công việc cao.

Các chỉ tiêu có mức thu nhập từ 10 - 15 triệu đồng/tháng chiếm tỷ lệ lớn nhất, 643/1880 chỉ tiêu (chiếm 34,2% tổng số chỉ tiêu tuyển dụng). Đây là mức thu nhập của đại bộ phận các vị trí việc làm ổn định như: kế toán, nhân viên văn phòng, lễ tân, nhà hàng - khách sạn, các vị trí nhân viên kỹ thuật, lao động phổ thông có tay nghề...

Doanh nghiệp tìm được lao động có chất lượng

Ông Vũ Quang Thành, Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, cho hay việc tổ chức hội chợ việc làm nhằm giúp người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS và thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản theo chương trình IM Japan về nước tìm việc làm, ổn định cuộc sống, qua đó động viên người lao động yên tâm về nước khi hết hạn hợp đồng lao động.

Hội chợ việc làm lần này là cơ hội để doanh nghiệp Hàn Quốc tuyển lao động có chất lượng ẢNH: THU HẰNG

"Việc hỗ trợ lao động tìm việc không chỉ góp phần giảm tỷ lệ người lao động cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc và Nhật Bản, mà còn giúp doanh nghiệp tìm được những lao động chất lượng có tay nghề, có ngoại ngữ có thể đáp ứng ngay công việc mà không cần phải đào tạo lại", ông Thành chia sẻ.

Bà Vũ Thị Cương, Phó phòng tuyển dụng Công ty TNHH Seojin Vina (chuyên về sản xuất các phụ tùng ô tô), cho biết công ty cần tuyển 2.000 công nhân và 300 nhân viên kỹ thuật. Trong đó, nhiều vị trí phù hợp với lao động trở về từ Hàn Quốc như: quản lý sản xuất, quản lý hiện trường, kỹ thuật, nhân viên chất lượng, thiết kế, phiên dịch…

Bà Cương chia sẻ: "So với ứng viên học và làm việc ở Việt Nam, các bạn trở về từ Hàn Quốc khả năng tiếng Hàn và phản xạ giao tiếp tốt hơn, họ cũng đã làm quen với các thiết bị máy móc hiện đại. Đó là lý do chúng tôi mong muốn tuyển các bạn ứng viên có chất lượng vào làm việc tại công ty".

Ông Kim Taegon, Phó giám đốc Công ty TNHH Autonics VNN, khu công nghiệp Đồng Văn (Ninh Bình), cho biết công ty cũng đang cần tuyển nhân viên mua hàng, nhân viên kế hoạch sản xuất, quản lý sản xuất, nhân viên vận hành, nhân viên kỹ thuật…

"Mức lương chúng tôi trả theo theo từng cấp bậc. Chúng tôi ưu tiên tuyển lao động ở Ninh Bình và các tỉnh lân cận. Yêu cầu của chúng tôi là lao động phải đáp ứng được tiêu chí về kinh nghiệm, năng lực, độ tuổi", ông Kim Taegon nói.

