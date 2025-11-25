Hàn Quốc tuyển hơn 9.000 lao động trong tháng 12, lao động Việt cần lưu ý gì?

Trung tâm Lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ) vừa thông báo kế hoạch tuyển chọn lao động nước ngoài theo Chương trình EPS (Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc) trong tháng 12.

Lao động Việt Nam chờ làm thủ tục xuất cảnh sang làm việc tại Hàn Quốc ẢNH: C.L

Tổng số lượng dự kiến tuyển chọn (đối với 16 quốc gia phái cử) như sau: ngành sản xuất chế tạo 6.530 người, đóng tàu 250 người, nông nghiệp 940 người, ngư nghiệp 832 người, xây dựng 178 người, dịch vụ 596 người.

Thời gian tuyển chọn (cấp phép lao động) đối với ngành sản xuất chế tạo, đóng tàu từ 15 - 17.12; ngành nông nghiệp, ngư nghiệp, xây dựng và các ngành còn lại từ 18 - 22.12.

Bên cạnh số lượng tuyển lớn ở nhiều ngành, trung tâm nhấn mạnh hàng loạt lưu ý quan trọng để người lao động chủ động theo dõi hồ sơ, chuẩn bị giấy tờ và cảnh giác với môi giới trái phép.

Theo đó, để tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phái cử, rút ngắn thời gian chờ xuất cảnh và ngăn chặn các hành vi môi giới lừa đảo liên quan đến Chương trình EPS, Trung tâm Lao động ngoài nước đề nghị người lao động đang chờ tuyển chọn lưu ý theo dõi tiến trình giới thiệu hồ sơ dự tuyển của mình tại website của Chương trình EPS.

Toàn bộ quá trình phái cử bao gồm: thời gian xét duyệt và hiệu lực hồ sơ; thời gian và số lần giới thiệu cho các doanh nghiệp Hàn Quốc lựa chọn; thông tin doanh nghiệp lựa chọn và hợp đồng lao động; thời điểm được cấp lệnh cấp visa (CCVI) để xin visa nhập cảnh Hàn Quốc; thời gian dự kiến nhập cảnh…, đều được website hiển thị đầy đủ, cập nhật tương đồng với hệ thống xử lý của các cơ quan tại Hàn Quốc và các nước phái cử.

Trường hợp mục "Chuyển hợp đồng lao động" trên hồ sơ hiển thị ngày cụ thể, thì người lao động đã chính thức được phía doanh nghiệp Hàn Quốc ký hợp đồng lao động. Vì vậy, người lao động cần chủ động chuẩn bị các giấy tờ, thủ tục theo yêu cầu.

Lưu ý chuẩn bị hồ sơ xin visa và tài chính

Ngay khi được thông báo đã có giấy phép lao động, người lao động phải liên hệ công an tỉnh, thành phố để xin Phiếu lý lịch tư pháp số 2 bản gốc có chữ ký của cán bộ tư pháp (Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam không chấp nhận bản chữ ký điện tử).

Do yêu cầu về thời gian chờ cấp lý lịch tư pháp, người lao động cần chủ động xin cấp giấy tờ này trong thời gian sớm nhất.

Những lao động có thể nộp đầy đủ bộ hồ sơ xin cấp visa trong thời gian đào tạo sẽ được Trung tâm Lao động ngoài nước và phía Hàn Quốc tiến hành xin visa và sắp xếp kế hoạch xuất cảnh trong thời gian sớm nhất.

Về tài chính, người lao động cần chuẩn bị khoản tiền Việt Nam tương đương 630 USD, phí hành chính xin visa 390.000 đồng, 100 triệu đồng để ký quỹ tại Ngân hàng Chính sách xã hội.

Trước khi xuất cảnh, người lao động sẽ tham gia khóa giáo dục định hướng do Trung tâm Lao động ngoài nước tổ chức. Lịch đào tạo sẽ được thông báo dựa trên khu vực cư trú và số lượng người được tuyển.

Trung tâm cũng lưu ý, việc giới thiệu hồ sơ và tuyển chọn lao động được thực hiện ngẫu nhiên, hoàn toàn tự động trên hệ thống quản lý của Cơ quan Phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD Hàn Quốc).

Vì vậy, không một cá nhân hoặc tổ chức nào khác có thể can thiệp vào quy trình này. Mọi hành vi môi giới lợi dụng Chương trình EPS để chiếm đoạt tiền, tài sản của người lao động đều là hành vi vi phạm pháp luật.