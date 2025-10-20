Nhu cầu lao động thời vụ tại Hàn Quốc tăng 41%, cơ hội cho lao động Việt

Thông tin được ông Ông Vũ Trường Giang, quyền Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ), cho biết tại Hội nghị sơ kết hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức hợp tác giữa các địa phương Việt Nam và Hàn Quốc. Hội nghị do Bộ Nội vụ phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An tổ chức chiều 20.11.

Ông Vũ Trường Giang, quyền Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ Nội vụ) ẢNH: H.N

Hơn 10.000 lượt lao động Việt Nam đi làm thời vụ tại Hàn Quốc

Theo ông Vũ Trường Giang, năm 2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 59/NQ-CP về việc tiếp tục thực hiện thí điểm đưa người lao động Việt Nam đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc theo hình thức hợp tác giữa các địa phương của hai nước.

Tính đến tháng 9.2025, có 16 tỉnh, thành phố đã ký kết và đưa lao động sang Hàn Quốc làm việc theo chương trình lao động thời vụ. Tổng hợp từ các địa phương cho thấy, việc ký kết thỏa thuận hợp tác được thực hiện ở nhiều cấp độ khác nhau. Tổng số lao động đã xuất cảnh sang Hàn Quốc theo chương trình này là hơn 10.000 lượt người, trong đó riêng Ninh Bình có 3.161 lượt lao động xuất cảnh, Đà Nẵng có 2.373 lượt lao động xuất cảnh, Đồng Tháp có 1.467 lượt lao động xuất cảnh.

Nhu cầu tuyển dụng lao động thời vụ trong lĩnh vực nông nghiệp tại Hàn Quốc tăng cao. Trong những năm gần đây, Hàn Quốc cấp hạn ngạch trung bình 70.000 - 80.000 người/năm để đáp ứng nhu cầu lao động thời vụ ở vùng nông thôn và ngư nghiệp.

Ngày 24.6.2025, Chính phủ Hàn Quốc đã quyết định bổ sung 22.731 chỉ tiêu tiếp nhận cho đợt 2 năm 2025, sau khi đã tiếp nhận 72.698 người trong đợt 1, nâng tổng số chỉ tiêu lao động thời vụ lên 95.700 người trong năm 2025 cho 100 đơn vị hành chính (quận, huyện). Con số này tăng 41% so với năm 2024.

Ông Vũ Trường Giang cho hay: "Thu nhập bình quân của người lao động tại Hàn Quốc cao, từ 30 - 47 triệu đồng/người/tháng (tương đương 1.8 - 2.5 triệu won/tháng), chưa tính làm thêm giờ và đã trừ các chi phí ăn ở".

Kiến nghị Chính phủ tiếp tục mở rộng triển khai chương trình

Theo đánh giá của các địa phương, đây là Chương trình lao động thời vụ hợp tác giữa các địa phương hai nước, góp phần tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động và thúc đẩy quan hệ hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc. Sau khi về nước, người lao động tích lũy được khoản thu nhập khoảng 80 - 100 triệu đồng. Nhiều gia đình đã thoát nghèo, cải thiện đời sống, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, phát triển nông thôn mới. Có những gia đình đã vươn lên thành hộ khá, hộ giàu.

Lao động Việt Nam làm thời vụ tại Hàn Quốc ẢNH: V.H

Tuy nhiên, do có sự khác biệt về khí hậu (thời tiết rất lạnh vào mùa đông ở Hàn Quốc) nên một số lao động gặp khó khăn trong quá trình sinh sống và làm việc. Bên cạnh đó, công việc có tính chất mùa vụ nên có trường hợp thời gian làm việc không được đảm bảo theo thỏa thuận đã ký.

Để công tác đưa người lao động đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc theo hình thức hợp tác giữa các địa phương của Việt Nam và Hàn Quốc hiệu quả hơn trong thời gian tới, các đại biểu kiến nghị Chính phủ tiếp tục mở rộng triển khai chương trình do tính hiệu quả và phù hợp với năng lực, trình độ của lao động địa phương; tiến tới hoàn thiện khung pháp lý theo hướng bổ sung hình thức đưa người lao động đi làm việc thời vụ theo thỏa thuận hợp tác giữa các địa phương với bên nước ngoài vào luật Người lao động Việt nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi).

Ngoài ra, Bộ Nội vụ cần đề xuất với phía Hàn Quốc tăng cường hơn nữa bảo vệ quyền lợi lao động. Yêu cầu chủ sử dụng lao động tuân thủ nghiêm ngặt các điều kiện lao động (giờ làm việc, nghỉ ngơi, lương, chỗ ở), tránh tình trạng nợ lương, chậm lương hoặc trả lương thấp hơn quy định; đồng thời đề xuất có cơ chế tài chính hỗ trợ người lao động hoàn thành hợp đồng về nước đúng hạn như: hỗ trợ vé máy bay chiều về, hỗ trợ, giảm chi phí thuê nhà ở…