Đưa việc làm đến với người lao động

Đi tìm việc được nhận… quà

Đến phiên giao dịch việc làm lưu động P.Yên Hòa (Hà Nội) ngày 13.10, nhiều lao động không khỏi bất ngờ khi thấy tại mỗi bàn tuyển dụng của doanh nghiệp đều có những phần quà nhỏ từ thú nhồi bông, bình giữ nhiệt, ô, áo thun, móc chìa khóa, sữa tắm, khăn tắm… và cả bánh kẹo để dành tặng các ứng viên.

Người lao động tham gia phỏng vấn được doanh nghiệp tặng quà ẢNH: T.HẰNG

Phạm Thị Hà, sinh viên năm thứ 3 Trường cao đẳng Kinh tế công nghiệp Hà Nội, chia sẻ: "Mình chỉ định đến đây tìm việc, nhưng không ngờ lại được nhận quà. Những món quà nhỏ, nhưng vô cùng thiết thực, khiến tụi mình có cái nhìn thiện cảm đối với doanh nghiệp ngay từ đầu, thêm động lực tham gia ứng tuyển".

Ông Trần Trung Dũng, chuyên gia marketing Tập đoàn FPT, cho biết hoạt động tặng quà được FPT tổ chức tại các phiên giao dịch việc làm nhằm khuyến khích người lao động tích cực tham gia, chứ không mang tính hình thức hay "treo thưởng". Khi các ứng viên đăng ký tìm việc trên trang tuyển dụng của FPT, họ sẽ có cơ hội quay trúng thưởng những phần quà nhỏ như bình giữ nhiệt, mũ, áo hoặc thú nhồi bông.

FPT đang có hơn 500 vị trí việc làm ở nhiều lĩnh vực và cấp độ khác nhau, đến từ các công ty thành viên và đối tác của tập đoàn. Theo ông Dũng, các ứng viên không bị giới hạn độ tuổi, có thể lựa chọn việc làm phù hợp với năng lực và nhu cầu.

Còn tại bàn tuyển dụng của khách sạn Sheraton Hanoi West lại có những túi bánh quy nhỏ xinh được gói ghém cẩn thận. Ông Nguyễn Đức Tài, Trợ lý quản lý nhân sự tại khách sạn Sheraton Hanoi West cho hay: "Đây là bánh quy "handmade" do chính đầu bếp của khách sạn chuẩn bị mang tới phiên giao dịch việc làm này.

Chúng tôi hiểu các bạn trẻ khi đi phỏng vấn tìm việc thường có tâm lý lo lắng và hồi hộp. Vì thế, một món quà nhỏ từ doanh nghiệp là một cách để trấn an và cổ vũ tinh thần cho các bạn, giúp họ an tâm hơn và dễ dàng vượt qua vòng phỏng vấn".

Doanh nghiệp dễ tìm người, lao động dễ tìm việc

Ngày hội tư vấn và giao dịch việc làm P.Yên Hòa năm 2025 thu hút sự tham gia của 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia tuyển dụng, mang đến 2.170 cơ hội việc làm.

Các doanh nghiệp tuyển dụng nghề nghiệp với yêu cầu về trình độ rất đa dạng, từ lao động phổ thông đến đại học. Đặc biệt, ngày hội còn quan tâm, hỗ trợ, tư vấn hướng nghiệp, tuyển dụng cho những người đã chấp hành xong án phạt tù, nhằm giúp họ sớm tái hòa nhập cộng đồng và có việc làm ổn định.

Người lao động tìm việc qua phiên giao dịch việc làm lưu động ngày 13.10 ẢNH: T.HẰNG

Tại sự kiện lần này, Công ty TNHH Du lịch và Thương mại Sông Hồng cần tuyển 53 vị trí tuyển dụng thuộc 3 khối: vận tải, garage và văn phòng.

Bà Trần Thị Hằng, Trưởng phòng Hành chính nhân sự của công ty, chia sẻ: "Công ty luôn coi con người là yếu tố cốt lõi và tài sản quý giá nhất. Chúng tôi đã tìm được những ứng viên ưng ý, trong đó có cả những vị trí quản lý cấp phòng. Mỗi ứng viên gia nhập công ty không chỉ là nhân sự mới mà còn là người đồng hành góp phần vào sự phát triển bền vững và thịnh vượng của doanh nghiệp".

Bà Đàm Thị Giang, chuyên viên Trung tâm Tín chấp miền Bắc (Ngân hàng VPBank), cho biết đơn vị đang có nhu cầu tuyển dụng nhiều vị trí như trưởng nhóm bán hàng, chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp tư vấn tài chính, chuyên gia phòng chống rửa tiền…, với số lượng từ 10 - 30 người, tùy theo từng bộ phận.

Theo bà Giang, việc phỏng vấn trực tiếp giúp nhà tuyển dụng có cơ hội chia sẻ rõ hơn về công việc và lĩnh vực hoạt động, giúp ứng viên hiểu sâu, định hướng đúng và chuẩn bị tốt hơn cho quá trình làm việc. Sau buổi phỏng vấn, những ứng viên đạt yêu cầu sẽ được mời đến ngân hàng gặp trực tiếp bộ phận nhân sự để trao đổi sâu hơn về mức độ phù hợp với vị trí công việc.

"Hiện nay, người lao động có thể tìm việc qua nhiều kênh như trang web hay mạng xã hội. Tuy nhiên, hình thức này thiếu sự tương tác trực tiếp, trong khi phiên giao dịch việc làm tạo điều kiện để ứng viên gặp gỡ, đặt câu hỏi và định hướng vị trí phù hợp ngay tại chỗ - điều mà các kênh tuyển dụng trực tuyến khó có được", bà Giang nói.

Là một trong những lao động may mắn tìm được việc qua phiên giao dịch việc làm, chị Đoàn Vân Anh bộc bạch: "Trước đây tôi làm công việc hành chính tại các doanh nghiệp nước ngoài. Sau khi nghỉ việc, tôi đến Trung tâm Dịch vụ việc làm để làm thủ tục hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp và được nhân viên ở đây giới thiệu tìm việc qua phiên giao dịch việc làm. Những phiên giao dịch việc làm lưu động đã giúp người lao động sớm tiếp cận với doanh nghiệp".

Nói về việc triển khai các phiên giao dịch việc làm lưu động, ông Vũ Quang Thành, Phó giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, cho biết trước đây các phiên giao dịch việc làm lưu động chủ yếu được tổ chức ở cấp huyện, việc triển khai xuống xã, phường được thực hiện gián tiếp qua các phòng ban. Từ khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, mô hình này được tổ chức gần dân hơn, đến tận tổ dân phố, nhờ đó hiệu quả rõ rệt và có nhiều tín hiệu tích cực.

"Việc tuyên truyền, vận động có sự tham gia trực tiếp của các ban, ngành, đoàn thể địa phương, giúp người dân và người lao động dễ dàng tiếp cận thông tin tuyển dụng, được tư vấn việc làm phù hợp với trình độ, kỹ năng và thu nhập mong muốn. Nhờ vậy, việc kết nối giữa doanh nghiệp và người lao động trở nên nhanh hơn, hiệu quả hơn.

Đặc biệt, khi tham gia phiên giao dịch việc làm lưu động tại địa phương, các ứng viên sinh sống trên địa bàn nếu trúng tuyển đi làm thì tương đối thuận tiện về cung đường nên mọi người rất hào hứng", ông Thành nhìn nhận.

Cũng theo ông Thành, các phiên giao dịch việc làm lưu động cấp xã, phường đang chứng minh hiệu quả rõ rệt, không chỉ tạo thêm cơ hội việc làm cho người dân mà còn gắn kết doanh nghiệp với cộng đồng địa phương, xây dựng thị trường lao động linh hoạt, gần dân và nhân văn hơn.

"Đây là giải pháp thiết thực phát triển thị trường lao động, hỗ trợ người dân tìm kiếm việc làm, còn doanh nghiệp có thêm nguồn tuyển dụng chất lượng. Từ nay đến cuối năm, chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức các phiên lưu động tại nhiều xã, phường như Đông Anh, Cầu Giấy, Phú Thượng, Tây Hồ, Quang Minh… để mở rộng cơ hội việc làm đến từng địa bàn dân cư", ông Thành thông tin.