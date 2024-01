Lần đầu tiên Hà Nội tổ chức phiên giao dịch việc làm cho công an xuất ngũ

Đây là lần đầu tiên Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội (Sở LĐ-TB-XH Hà Nội) tổ chức phiên giao dịch việc làm chuyên đề dành riêng cho công an xuất ngũ, với mong muốn cung cấp cho chiến sĩ nghĩa vụ công an xuất ngũ và chiến sĩ công an sắp hoàn thành nghĩa vụ trong các đơn vị thuộc Công an TP.Hà Nội thông tin về thị trường lao động, định hướng nghề nghiệp, kết nối việc làm trực tiếp…



Các chiến sĩ công an tìm hiểu các vị trí tuyển dụng tại phiên giao dịch việc làm T.H

Theo đại tá Phạm Thanh Hùng, Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội, từ năm 2021 đến nay, trung bình mỗi năm công an thành phố tuyển hơn 700 công dân thực hiện nghĩa vụ. Tuy nhiên, do nhu cầu biên chế theo quy định của Chính phủ, Bộ Công an giao chỉ tiêu công an thành phố chỉ duy trì được một tỷ lệ nhất định số chiến sĩ nghĩa vụ được chuyển sang chế độ chuyên nghiệp.

Các chiến sĩ nghĩa vụ không được chuyển chuyên nghiệp nhưng vẫn là nguồn nhân lực chất lượng, có ý thức kỷ luật, độ tuổi, sức khỏe, là đội ngũ lao động chất lượng mà các đơn vị, doanh nghiệp trong và ngoài công an nhân dân cần nếu được các cấp, các ngành chung tay, quan tâm tạo điều kiện.

Ông Nguyễn Tây Nam, Phó giám đốc Sở LĐ-TB-XH Hà Nội, cho biết mỗi năm Hà Nội có hàng trăm chiến sĩ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân xuất ngũ về địa phương. Do đã trải qua môi trường học tập, rèn luyện, sinh hoạt và có nền nếp, các chiến sĩ đều có phẩm chất đạo đức tốt, tác phong nhanh nhẹn, chấp hành nghiêm kỷ luật.

Đây là những tố chất giúp chiến sĩ nghĩa vụ xuất ngũ trở thành lực lượng lao động tốt trong các đơn vị, doanh nghiệp. Tuy nhiên, cũng còn có nhiều chiến sĩ xuất ngũ gặp khó khăn trong việc tìm kiếm được địa chỉ học nghề hay một việc làm phù hợp để phát huy khả năng và kiến thức của mình sau khi xuất ngũ trở về địa phương.

"Việc quan tâm giải quyết việc làm cho chiến sĩ nghĩa vụ không chỉ góp phần vào tăng trưởng kinh tế, đảm bảo ổn định chính trị và an sinh xã hội, mà còn khai thác được những ưu điểm của chiến sĩ xuất ngũ góp phần đáp ứng nhu cầu thiếu hụt lao động trẻ trên địa bàn thành phố", ông Nam cho hay.

Chủ yếu là việc làm có thu nhập từ 7 - 10 triệu đồng

Tổng hợp nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh, xuất khẩu lao động của trung tâm dịch vụ việc làm cho thấy, các đơn vị, doanh nghiệp tham gia phiên giao dịch việc làm tuyển 1.850 chỉ tiêu, bao gồm 700 chỉ tiêu tuyển sinh và 1.150 chỉ tiêu tuyển dụng.

Trong tổng số 43 doanh nghiệp tham gia, có 18 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực thương mại - dịch vụ, chiếm 41,9%; còn lại là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, xuất khẩu lao động, xây dựng... Đáng chú ý, số lượng tuyển dụng lao động nam rất lớn, lên đến 795 chỉ tiêu, chiếm 69,1%, phù hợp với cơ cấu lực lượng tham gia phiên này vốn chủ yếu là nam giới.

Chiếm tỷ lệ lớn nhất là chỉ tiêu có mức thu nhập từ 7 - 10 triệu đồng với 626 chỉ tiêu, chiếm 45,6% tổng số chỉ tiêu tuyển dụng. Đây là mức thu nhập của đại bộ phận các vị trí việc làm ổn định như: kế toán, nhân viên văn phòng, lễ tân, các vị trí lao động phổ thông có tay nghề, công nhân sản xuất…

Tại phiên giao dịch việc làm, có hơn 700 chỉ tiêu tuyển sinh và việc làm tết từ các trường trung cấp nghề thuộc Sở LĐ-TB-XH Hà Nội, các trung tâm đào tạo, đa dạng các ngành nghề như: tin học ứng dụng, điện tử công nghiệp, kỹ thuật chế biến món ăn, công nghệ kỹ thuật cơ khí, lái xe…, mang lại nhiều lựa chọn công việc cho người lao động cũng như các chiến sĩ nghĩa vụ công an xuất ngũ.