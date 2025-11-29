Ngày 29.11, Công an phường Tam Bình (thành phố Thủ Đức cũ, TP.HCM) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM xác minh clip một thiếu niên mặc đồ học sinh Trường THCS - THPT H.S chạy xe che biển số và có dấu hiệu độ chế, thay đổi kết cấu.

Công an TP.HCM xác minh clip học sinh chạy xe độ, che biển số ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo đó, sáng cùng ngày, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một thiếu niên mặc đồng phục trường THCS - THPT H.S chạy xe máy.

Đáng chú ý, biển số xe được bịt kín bởi một chiếc khẩu trang màu đen và được dán keo cẩn thận. Nhìn bề ngoài và tiếng pô, có thể nhận thấy chiếc xe này có dấu hiệu độ chế, thay đổi kết cấu. Có lúc, thiếu niên này vặn tay ga nẹt pô, rồi ngoái lại nhìn đuôi xe và người quay clip.

Theo tìm hiểu của PV, đây là clip do chính chủ tài khoản đăng tải, xảy ra một ngày trước đó trên đường Phú Châu, thuộc phường Tam Bình (thành phố Thủ Đức cũ, TP.HCM). Người này đăng clip kèm nội dung: "Xe chở đá lấy ra chạy thử".

Liên quan sự việc, Công an phường Tam Bình đã nắm thông tin và đang phối hợp các đơn vị liên quan xác minh biển số, trích xuất camera khu vực, mời làm việc người liên quan.

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định, sự việc có dấu hiệu vi phạm hành vi che, làm mờ hoặc thay đổi biển số, mức phạt từ 4 - 6 triệu đồng, trừ 6 điểm giấy phép lái xe. Ngoài ra, công an xác minh thêm nguồn gốc xe, dấu hiệu độ chế, thay đổi kết cấu để xử lý theo quy định.

Hiện vụ học sinh chạy xe máy che biển số trên đường Phú Châu đang được cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.