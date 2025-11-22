Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xe - Giao thông

Che biển số để tránh phạt nguội nhưng thực tế bị phạt... nặng hơn

Tâm Võ
Tâm Võ
22/11/2025 11:30 GMT+7

Nhiều tài xế dùng khẩu trang, băng dính... để che biển số nhằm tránh phạt nguội nhưng hành vi này lại bị phạt lên tới 26 triệu đồng, nặng hơn gấp nhiều lần so với các lỗi vi phạm phổ biến.

Che biển số bằng khẩu trang, băng dính, nhãn dán hay thậm chí là cố tình vẽ thêm nét cho chữ, số... là tình trạng phổ biến thời gian gần đây đối với nhiều tài xế khi tham gia giao thông. Đây là hành vi cố tình để tránh bị phạt nguội các lỗi phổ biến như lấn làn đường, vượt đèn đỏ hay chạy quá tốc độ...

Lỗi che biển số bị phạt thế nào?

Theo quy định mới tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP (Nghị định 168), hành vi che biển số khi lưu thông bị xử phạt khá nặng, thậm chí mức phạt còn cao hơn một số lỗi mà người lái cố tình tránh né. Đây là điều bất ngờ với nhiều tài xế vốn quen suy nghĩ "khôn lỏi" để tránh bị phạt.

Che biển số để tránh phạt nguội nhưng thực tế bị phạt... nặng hơn- Ảnh 1.

Hành vi che biển số ô tô khi lưu thông có thể bị phạt tới 26 triệu đồng, trừ 6 điểm bằng lái

ẢNH: TN

Theo Nghị định 168, hành vi che biển số vi phạm quy định về điều kiện của phương tiện khi tham gia giao thông. Căn cứ điểm b, khoản 8, điều 13 của Nghị định này, người điều khiển ô tô sẽ bị phạt từ 20 - 26 triệu đồng nếu biển số bị bẻ cong, che lấp, làm thay đổi chữ, số, màu sắc (của chữ, số, nền biển số), hình dạng, kích thước biển. 

Hành vi tương tự khi thực hiện trên xe máy, người điều khiển sẽ bị phạt từ 4 - 6 triệu đồng theo điểm b, khoản 3, điều 14 của Nghị định 168. Ngoài ra, lỗi này áp dụng trừ 6 điểm giấy phép lái xe (GPLX) của người điều khiển phương tiện, bao gồm cả ô tô và xe máy.

Che biển số bị phạt nặng hơn các lỗi phổ biến khác

Hiện nay, một số lỗi phổ biến của người điều khiển ô tô, xe máy khi tham gia giao thông phải kể đến như vượt đèn đỏ, lấn làn đường, chạy quá tốc độ... Tuy nhiên, mức phạt thấp hơn so với lỗi che biển số.

Che biển số để tránh phạt nguội nhưng thực tế bị phạt... nặng hơn- Ảnh 2.

Nếu vượt đèn đỏ, người điều khiển ô tô bị phạt 18 - 20 triệu đồng, trừ 4 điểm bằng lái

ẢNH: C.T

Đơn cử, lỗi chạy quá tốc độ 10 - 20 km/giờ đối với ô tô sẽ bị phạt từ 4 - 6 triệu đồng theo điểm đ, khoản 5, điều 6; trừ 2 điểm trên GPLX theo điểm a, khoản 16, điều 6, Nghị định 168. Với xe máy, lỗi vượt quá tốc độ tương tự cũng chỉ bị phạt từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng theo điều 7 cùng Nghị định.

Với lỗi vượt đèn đỏ, người điều khiển ô tô bị xử phạt tối đa 20 triệu đồng; điều khiển xe máy bị phạt tối đa 6 triệu đồng. Lỗi này bị trừ 4 điểm bằng lái theo điều 6 và điều 7 của Nghị định 168, bao gồm người điều khiển xe máy và ô tô.

Điều khiển ô tô lấn làn đường, tài xế bị phạt 4 - 6 triệu đồng và trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe theo điều 6, Nghị định 168. Với lỗi lấn làn đường, người điều khiển xe máy cũng chỉ bị phạt 600.000 - 800.000 đồng theo điểm d, khoản 3, điều 7 và không bị trừ điểm bằng lái.

Che biển số để tránh phạt nguội nhưng thực tế bị phạt... nặng hơn- Ảnh 3.

Với lỗi lấn làn đường, người điều khiển ô tô bị phạt 4 - 6 triệu đồng, trừ 2 điểm GPLX

ẢNH: TN

Như vậy khi so với một số lỗi phổ biến khác, mức phạt dành cho hành vi che biển số vẫn cao hơn khá nhiều. Ngoài ra, hành vi này còn gây cản trở cho việc giám sát giao thông và công tác xử lý vi phạm nên mức phạt chiếu theo Nghị định 168 khá nặng.

Thay vì tìm cách lách luật bằng thói "khôn lỏi", người điều khiển phương tiện tham gia giao thông nên tuân thủ quy định chung ngay từ đầu. Đây là cách duy nhất để tránh các mức phạt cao, đảm bảo an toàn cho bản thân và phương tiện xung quanh trong quá trình lưu thông.

Đi thẳng trên làn đường rẽ trái có bị trừ điểm bằng lái xe?

Đi thẳng trên làn đường rẽ trái có bị trừ điểm bằng lái xe?

Tại các giao lộ lớn, hành vi đi thẳng ở làn đường dành cho phương tiện rẽ trái gây ức chế cho người tham gia giao thông, rủi ro gây tai nạn cao, khiến tài xế bị phạt nặng.

Xe máy khó bị phạt nguội, suy nghĩ sai lầm khiến nhiều người mất tiền

Tra cứu thấy thông báo phạt nguội, nhiều chủ xe máy hoang mang

Xem thêm bình luận