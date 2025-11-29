Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.HCM: Phạt người giăng lưới đánh cầu lông giữa đường

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
29/11/2025 10:42 GMT+7

Người đàn ông tham gia giăng lưới đánh cầu lông giữa đường số 9 (phường Tân Hưng, TP.HCM) đã bị công an lập biên bản xử lý hành chính, buộc tẩy xóa phần sơn trên mặt đường.

Ngày 29.11, Công an phường Tân Hưng (quận 7 cũ) TP.HCM phối hợp các đơn vị liên quan đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với người đàn ông giăng lưới đánh cầu lông giữa đường số 9.

Liên quan đến vụ việc, công an đã xử phạt ông N.Đ.T (48 tuổi). 3 người còn lại là khách vãng lai nên cơ quan chức năng đã nhắc nhở, chưa xử lý.

TP.HCM: Phạt người giăng lưới đánh cầu lông giữa đường- Ảnh 1.

Công an TP.HCM xử phạt người giăng lưới đánh cầu lông giữa đường

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo Nghị định 168/2024, ông N.Đ.T bị lập biên bản về hành vi hoạt động thể thao trái phép trên đường bộ, mức phạt từ 200.000 - 250.000 đồng. Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng yêu cầu người vi phạm phải tẩy xóa phần sơn kẻ sân cầu lông trên mặt đường, trả lại hiện trạng ban đầu.

Trước đó, ngày 27.11, mạng xã hội lan truyền clip dài hơn 10 giây ghi lại cảnh một nhóm gồm 4 người đàn ông lớn tuổi, ngang nhiên biến lòng đường thành sân cầu lông. Hai cọc lưới được họ dựng cố định ngay giữa tim đường, sau đó kẻ vạch chia sân ngay trên mặt đường nhựa, nơi xe cộ lưu thông.

Trong lúc thi đấu, 4 người đàn ông di chuyển liên tục, che toàn bộ phần đường dành cho các phương tiện qua lại. Đáng chú ý, hàng loạt xe máy được dựng xung quanh, chiếm gần nửa diện tích mặt đường. Một số xe máy khác chạy đến phải giảm ga, vì nhóm chơi cầu lông không hề nhường đường. 

Xung quanh hiện trường, một số người ngồi trên vỉa hè và quán cà phê theo dõi trận đấu. Hành động này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nếu phương tiện bất ngờ lao tới hoặc mất kiểm soát.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định vụ việc xảy ra lúc 7 giờ 30 sáng 27.11, trên đường số 9, phường Tân Hưng.

Đây không phải là lần đầu sự việc tương tự xảy ra. Trước đó, hồi giữa tháng 8, Công an phường Bình Trưng (thành phố Thủ Đức cũ) cũng lập biên bản xử phạt hành chính 4 người giăng lưới đánh cầu lông giữa đường số 60, khu dân cư Văn Minh, tổng số tiền phạt 1 triệu đồng.


