Ô tô cháy trơ khung sắt trước garage ở TP.HCM

Chiều 28.11, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM phối hợp Công an phường Long Trường (thành phố Thủ Đức cũ) điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy ô tô tại một garage trên đường Nguyễn Duy Trinh.

Cháy ô tô trơ khung sắt trước garage ở TP.HCM ẢNH: NGƯỜI DÂN CUNG CẤP

UBND phường Long Trường xác nhận vụ cháy ô tô không gây thương vong, song phương tiện này bị hư hỏng hoàn toàn.

Trước đó, gần 11 giờ cùng ngày, chiếc ô tô 5 chỗ đậu trong garage trên đường Nguyễn Duy Trinh (phường Long Trường) chờ sửa chữa thì bất ngờ bốc cháy. Các nhân viên hô hoán nhau tìm cách dập lửa nhưng bất thành.

"Thời điểm đó, trong garage có một số ô tô khác. Nhiều người đã hợp lực đẩy phương tiện đang cháy ra bên ngoài, ngăn không cho hỏa hoạn lan ra khu vực xung quanh. Ô tô vừa được đẩy ra bên ngoài thì bốc cháy dữ dội", một nhân chứng cho biết.

Nhận tin báo, Công an phường Long Trường và các đơn vị liên quan có mặt khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ cháy ô tô.