TP.HCM: Nam thanh niên chặn đường, đập phá ô tô trên đường Trần Não

Ngày 28.11, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại vụ việc nam thanh niên chạy xe ba gác có hành động chặn đầu, đập phá ô tô.

Nam thanh niên chặn đường, đập phá ô tô trên đường Trần Não ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Đoạn clip được ghi lại từ camera hành trình của một ô tô đang lưu thông trên đường có nhiều phương tiện thì bất ngờ bị chặn lại bởi chiếc xe ba gác tự chế. Ngay sau đó, nam thanh niên điều khiển xe ba gác bước xuống rồi lấy ra một thanh sắt, tiến tới đập phá kính xe ô tô.

Đoạn clip còn thể hiện vị khách nữ ngồi trên xe tỏ ra khiếp sợ trước hành động côn đồ của nam thanh niên. Tài xế ô tô thì không dám mở cửa mà lái xe bỏ đi.

Qua xác minh, sự việc xảy ra lúc 21 giờ 35 ngày 26.11 trên đường Trần Não, phường An Khánh (thành phố Thủ Đức cũ, TP.HCM).

Liên quan sự việc, nguồn tin Thanh Niên cho biết, Công an phường An Khánh đang tạm giữ nam thanh niên để điều tra, xử lý hành vi hủy hoại tài sản theo quy định. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, 2 bên có mâu thuẫn trong quá trình tham gia giao thông trên đường Trần Não. Hậu quả khiến kính chắn gió phía sau của ô tô hư hỏng, trật tự công cộng bị ảnh hưởng.

Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.