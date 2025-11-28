Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP.HCM: Nam thanh niên chặn đường, đập phá ô tô trên đường Trần Não

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
28/11/2025 16:09 GMT+7

Mâu thuẫn trong lúc tham gia giao thông trên đường Trần Não (TP.HCM), nam thanh niên chạy xe ba gác chặn đường, đập phá gây hư hỏng kính ô tô.

Ngày 28.11, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại vụ việc nam thanh niên chạy xe ba gác có hành động chặn đầu, đập phá ô tô.

TP.HCM: Nam thanh niên chặn đường, đập phá ô tô trên đường Trần Não - Ảnh 1.

Nam thanh niên chặn đường, đập phá ô tô trên đường Trần Não

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Đoạn clip được ghi lại từ camera hành trình của một ô tô đang lưu thông trên đường có nhiều phương tiện thì bất ngờ bị chặn lại bởi chiếc xe ba gác tự chế. Ngay sau đó, nam thanh niên điều khiển xe ba gác bước xuống rồi lấy ra một thanh sắt, tiến tới đập phá kính xe ô tô.

Đoạn clip còn thể hiện vị khách nữ ngồi trên xe tỏ ra khiếp sợ trước hành động côn đồ của nam thanh niên. Tài xế ô tô thì không dám mở cửa mà lái xe bỏ đi.

Qua xác minh, sự việc xảy ra lúc 21 giờ 35 ngày 26.11 trên đường Trần Não, phường An Khánh (thành phố Thủ Đức cũ, TP.HCM).

Liên quan sự việc, nguồn tin Thanh Niên cho biết, Công an phường An Khánh đang tạm giữ nam thanh niên để điều tra, xử lý hành vi hủy hoại tài sản theo quy định. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, 2 bên có mâu thuẫn trong quá trình tham gia giao thông trên đường Trần Não. Hậu quả khiến kính chắn gió phía sau của ô tô hư hỏng, trật tự công cộng bị ảnh hưởng.

Vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin liên quan

Nhóm shipper hành hung đồng nghiệp giữa giao lộ ở TP.HCM

Do có mâu thuẫn trên mạng xã hội, nhóm người làm nghề shipper hành hung đồng nghiệp, gây náo loạn tại giao lộ Hoa Sứ - Phan Xích Long (phường Cầu Kiệu, TP.HCM).

Khám phá thêm chủ đề

Đập phá Ô tô TP.HCM Tạm giữ công an
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận