TP.HCM: Ô tô bất ngờ bốc cháy dữ dội trong khuôn viên chung cư Thảo Điền

Trưa 16.11, Công an phường An Khánh (thành phố Thủ Đức cũ) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ cháy ô tô trong khuôn viên chung cư ở khu Thảo Điền khiến thiệt hại lớn về tài sản.

Lửa bốc cháy dữ dội trong khuôn viên chung cư Thảo Điền ẢNH: D.K

Sáng cùng ngày, chiếc ô tô biển số kinh doanh đang đậu trong khuôn viên chung cư trên đường Nguyễn Văn Hưởng bất ngờ bốc cháy dữ dội, khói đen bốc cao. Phát hiện vụ việc, người dân hô hoán nhau tìm cách dập lửa nhưng bất thành.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM đã điều xe chữa cháy nhanh chóng đến hiện trường.

Đến hơn 11 giờ 30 phút, sau khi dập tắt đám cháy ô tô biển số kinh doanh, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện khói bốc ra từ chiếc ô tô đậu liền kề nên phun nước dập lửa.

Theo cơ quan chức năng, vụ cháy không gây thương vong song thiêu rụi 1 ô tô biển số kinh doanh và hư hỏng 1 ô tô khác, gây thiệt hại lớn về tài sản, chưa ước tính thành tiền.

Hiện trường chiếc ô tô bị thiêu rụi ẢNH: CTV

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.