Thời sự

TP.HCM: Ô tô bất ngờ bốc cháy dữ dội trong khuôn viên chung cư Thảo Điền

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
16/11/2025 13:08 GMT+7

Chiếc ô tô đang đậu trong khuôn viên chung cư Thảo Điền (TP.HCM) xảy ra vụ cháy lớn, lan sang ô tô khác.

Trưa 16.11, Công an phường An Khánh (thành phố Thủ Đức cũ) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ cháy ô tô trong khuôn viên chung cư ở khu Thảo Điền khiến thiệt hại lớn về tài sản.

TP.HCM: Ô tô bất ngờ bốc cháy dữ dội trong khuôn viên chung cư Thảo Điền- Ảnh 1.

Lửa bốc cháy dữ dội trong khuôn viên chung cư Thảo Điền

ẢNH: D.K

Sáng cùng ngày, chiếc ô tô biển số kinh doanh đang đậu trong khuôn viên chung cư trên đường Nguyễn Văn Hưởng bất ngờ bốc cháy dữ dội, khói đen bốc cao. Phát hiện vụ việc, người dân hô hoán nhau tìm cách dập lửa nhưng bất thành.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM đã điều xe chữa cháy nhanh chóng đến hiện trường.

Đến hơn 11 giờ 30 phút, sau khi dập tắt đám cháy ô tô biển số kinh doanh, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện khói bốc ra từ chiếc ô tô đậu liền kề nên phun nước dập lửa.

Theo cơ quan chức năng, vụ cháy không gây thương vong song thiêu rụi 1 ô tô biển số kinh doanh và hư hỏng 1 ô tô khác, gây thiệt hại lớn về tài sản, chưa ước tính thành tiền.

TP.HCM: Ô tô bất ngờ bốc cháy dữ dội trong khuôn viên chung cư Thảo Điền- Ảnh 2.

Hiện trường chiếc ô tô bị thiêu rụi

ẢNH: CTV

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được tiếp tục làm rõ.

TP.HCM: Cháy căn hộ tầng 12 chung cư Dream Home Palace

Vụ cháy bùng phát tại căn hộ vắng chủ ở tầng 12 chung cư Dream Home Palace (phường Bình Đông, TP.HCM) khiến nhiều tài sản hư hỏng, cư dân kịp thời di tản xuống đất.

Bình luận (0)

