Thời sự

Công an TP.HCM truy nhanh nhóm cướp tài sản ở gầm cầu Bình Lợi

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
16/11/2025 09:23 GMT+7

Ngay sau khi nhận tin báo về vụ cướp tài sản xảy ra tại khu vực gầm cầu Bình Lợi, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM nhanh chóng vào cuộc truy xét, bắt giữ nhóm phạm tội.

Ngày 16.11, Công an phường Bình Lợi Trung (quận Bình Thạnh cũ) phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM củng cố hồ sơ, xử lý nhóm cướp tài sản của người dân tại khu vực gầm cầu Bình Lợi.

Công an TP.HCM truy nhanh nhóm cướp tài sản ở gầm cầu Bình Lợi- Ảnh 1.

Công an TP.HCM truy nhanh nhóm cướp tài sản ở gầm cầu Bình Lợi

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Theo điều tra ban đầu, khoảng 23 giờ 55 khuya 6.11, anh B.V.P (43 tuổi, quê Thanh Hóa) trong tình trạng bị thương tích nhiều nơi trên cơ thể đã đến Công an phường Bình Lợi Trung trình báo bị một nhóm người lạ hành hung và cướp tài sản.

Theo trình báo, anh P. bị lấy mất xe máy hiệu AirBlade biển số 59M1-228.42 và ví tiền chứa khoảng 1 triệu đồng.

Ngay khi tiếp nhận tin tố giác, trung tá Đinh Quang Chiều, Trưởng công an phường Bình Lợi Trung chỉ đạo thành lập tổ công tác, đồng thời phối hợp Tổ địa bàn thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TP.HCM khẩn trương truy xét.

Qua rà soát camera và truy xét nhanh, đến 12 giờ 10 ngày 8.11, lực lượng nghiệp vụ đã xác định và bắt giữ 4 nghi phạm gồm: Nguyễn Văn Gai (37 tuổi, quê An Giang), Huỳnh Văn Lộc (37 tuổi, quê An Giang), Đậu Hoàng Huy (20 tuổi, quê Đắk Lắk) và Nguyễn Trúc Phương Nhàn (26 tuổi, quê Lâm Đồng) tại khu vực phường Chợ Lớn (quận 5 cũ).

Thời điểm bị bắt, Gai và Lộc đang dắt bộ chiếc xe AirBlade mang biển số của nạn nhân.

Lực lượng chức năng cũng thu giữ 1 gói ni lông chứa tinh thể nghi ma túy và bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá của Nguyễn Văn Gai. Kết quả giám định cho thấy gói ni lông chứa 0,1138 g ma túy loại Methamphetamine, trên bộ dụng cụ cũng có hàm lượng Methamphetamine.

Tại cơ quan công an, cả 4 nghi phạm đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Hiện vụ việc đang được công an củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định.

Khám phá thêm chủ đề

