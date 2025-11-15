Bắt chủ thầu trả lương cho công nhân bằng ma túy

Ngày 15.11, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 9 bị can để điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.

Với thành tích này, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã được lãnh đạo Công an tỉnh Ninh Bình khen thưởng.

Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Ninh Bình bắt quả tang Nguyễn Quang Tiến (42 tuổi, ngụ xã Đức Hợp, Hưng Yên), Khúc Thị Kim Huê (44 tuổi, ngụ xã Bình Xuyên, Phú Thọ) và 15 người khác (chưa rõ danh tính) sử dụng chất ma túy tại một phòng trọ ở P.Hà Nam (Ninh Bình).

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Tiến và Huê nhận thi công cốt pha cho một dự án lớn ở P.Hà Nam và thường thuê từ 15 - 20 công nhân, là những người nghiện ma túy ở một số tỉnh phía tây bắc về làm việc.

Trong quá trình làm việc, thay vì trả lương bằng tiền, Tiến và Huê đã mua ma túy về chia nhỏ thành từng gói với mức giá 100.000 đồng/gói để trả cho công nhân. Mỗi công nhân mỗi ngày được trả 3 gói ma túy, vào các giờ sáng, trưa và chiều.

Để che mắt lực lượng chức năng, Tiến và Huệ thuê nhà trọ cho các công nhân ở chung và cũng là nơi sử dụng ma túy. Khi các công nhân sử dụng ma túy xong, Tiến thu gom bơm kim tiêm và vật dụng liên quan đem đến nơi vắng người để tiêu hủy bằng cách đốt cháy.