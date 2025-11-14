Công an TP.HCM truy tìm 2 đối tượng liên quan đến vụ án ma túy phức tạp

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04, Công an TP.HCM) cho biết Lê Văn Luân (33 tuổi, ở xã Vĩnh Xương, tỉnh An Giang) và Nguyễn Hoàng Mẫn (36 tuổi, ở thôn Kim Châu, xã Dray Bhăng, tỉnh Đắk Lắk) liên quan đến một vụ án mà cơ quan này đang điều tra.

Công an TP.HCM đang truy tìm Nguyễn Hoàng Mẫn và Lê Văn Luân ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Vụ án được phát hiện ngày 3.3.2024, tại khu vực xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh (nay là xã Bình Hưng, TP.HCM) do Lưu Anh Tùng (cầm đầu) cùng 19 đồng phạm thực hiện.

Tổ công tác PC04 phối hợp với các đơn vị liên quan đã tiến hành kiểm tra hành chính quán karaoke Pattaya. Tại phòng VIP của quán, công an phát hiện các đối tượng đang tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ nhiều tang vật là ma túy.

Đến ngày 12.3.2024, PC04 ra quyết định khởi tố các bị can liên quan đến Lưu Anh Tùng cùng 19 người khác về các hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, mua bán trái phép chất ma túy, và tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo PC04, đơn vị đã ra quyết định truy tìm khẩn cấp Lê Văn Luân và Nguyễn Hoàng Mẫn để củng cố hồ sơ, xem xét xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Theo tài liệu điều tra, Lê Văn Luân được xác định là nhân viên bảo vệ của quán karaoke Pattaya, nơi xảy ra vụ việc. Lời khai của nhiều bị can trong vụ án xác định Luân là nguồn gốc cung cấp ma túy, các bị can khai lấy ma túy từ Lê Văn Luân.

Viện KSND TP.HCM ra quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung lần 6 ngày 19.9.2025, đề nghị làm rõ và xác minh, truy tìm Lê Văn Luân để xử lý về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; và xử lý hành vi của Nguyễn Hoàng Mẫn về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

PC04 cho biết qua xác minh tại Công an xã Vĩnh Hòa (thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, trước khi sáp nhập) cho thấy Lê Văn Luân đăng ký thường trú tại địa chỉ trên nhưng hiện nay không có mặt ở địa phương, đi đâu không rõ.

Còn Nguyễn Hoàng Mẫn, công an xác định có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đến nay không có mặt ở địa phương, không rõ đi đâu, làm gì. Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đề nghị 2 đối tượng Lê Văn Luân và Nguyễn Hoàng Mẫn khẩn trương đến Đội 4 - PC04, địa chỉ: số 993 Phạm Thế Hiển, phường Chánh Hưng, TP.HCM để làm việc, làm rõ nội dung liên quan đến vụ án.

Bất kỳ ai biết được thông tin về Lê Văn Luân và Nguyễn Hoàng Mẫn, vui lòng liên hệ ngay với điều tra viên Phạm Nguyễn Hồng Phong qua số điện thoại 0903.312.346 để làm việc.