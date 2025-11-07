Công an TP.HCM lật tẩy vụ thuê người cài ma túy trên xe đồng nghiệp để trả thù

Chỉ vì mâu thuẫn về tiền bạc, để trả thù, Phan Hùng Quân (33 tuổi, ở phường Phú Nhuận, TP.HCM, là tài xế taxi công nghệ) đã thuê người cài ma túy trên xe đồng nghiệp để đẩy người này vào vòng lao lý. Công an phường Thạnh Mỹ Tây (Công an TP.HCM) phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TP.HCM lập tức vào cuộc điều tra, tìm ra sự thật.

Phan Hùng Quân tại cơ quan công an ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Ngày 16.10, Công an phường Thạnh Mỹ Tây tiếp nhận tin báo tố giác về một vụ tàng trữ trái phép chất ma túy trên xe ô tô taxi biển số 50E-084.xx của tài xế Lê Ngọc Thông (57 tuổi) trước tòa nhà Landmark 81 Vinhomes Central Park (phường Thạnh Mỹ Tây). Tại cơ quan công an, ông Thông (có 3 tiền án tàng trữ vũ khí quân dụng, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, vi phạm an toàn giao thông) luôn khẳng định tuyệt đối không sử dụng ma túy. Kiểm tra tại Công an phường Thạnh Mỹ Tây, ông Thông âm tính với ma túy.

Qua điều tra xác minh ban đầu, Công an phường Thạnh Mỹ Tây nghi ngờ có dấu hiệu vu khống tàng trữ trái phép chất ma túy bởi quá trình khám xét thu giữ gói ma túy, công an thấy gói ma túy đã ngả màu, có dấu hiệu ma túy nằm trong hộp bên hông tài xế một thời gian lâu, ngay lập tức Tổ phòng chống tội phạm - Công an phường Thạnh Mỹ Tây báo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TP.HCM đề nghị phối hợp điều tra, làm rõ.

Quá trình truy xét, Công an phường Thạnh Mỹ Tây và PC04 làm rõ mối quan hệ giữa ông Thông và Phan Hùng Quân (33 tuổi, ở phường Phú Nhuận, TP.HCM), cả 2 đều là tài xế taxi công nghệ quen biết từ năm 2022. Mọi mâu thuẫn bắt đầu từ tháng 12.2023, khi Quân giới thiệu mối mua xe VinFast giá rẻ. Ông Thông đã tin tưởng đưa cho Quân 344 triệu đồng để đặt cọc mua xe. Dù không mua được xe nhưng Quân không trả lại tiền cho Thông.

Thuê người đóng giả khách cài ma túy trên ô tô tài xế

Trong khi đang bế tắc vì tiền bạc, cuối tháng 2.2025, Quân phát hiện một gói nilon chứa nhiều viên nén màu xám (nghi là ma túy) bị bỏ quên trên xe. Thay vì hủy bỏ, Quân đã nảy sinh ý định cài gói ma túy này vào xe ông Thông để vu khống và báo công an, nhằm trả thù.

Công an TP.HCM thi hành lệnh khởi tố, bắt tạm giam đối với bị can Tuyết ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Để thực hiện kế hoạch, Quân (sử dụng Zalo tên "Daddy") đã liên lạc, bịa đặt chuyện đang phối hợp với "anh em công an" điều tra đối tượng Thông nguy hiểm, và thuê 2 đối tượng là Nguyễn Thị Tuyết (34 tuổi) và Trần Thụy Đan Thanh (22 tuổi, cùng ở phường B'Lao, tỉnh Lâm Đồng) thực hiện việc cài ma túy.

Ngày 26.3, dưới sự hướng dẫn chi tiết qua video Zalo, Tuyết và Thanh đặt xe của ông Thông tại khu vực gần sân bay Tân Sơn Nhất (đường Trường Sơn). Ngồi ghế sau, đóng giả hành khách và hỏi han về vấn đề ma túy để ghi âm cuộc nói chuyện.

Tuyết và Thanh bỏ gói ma túy thuốc lắc vào hộp bên hông ghế tài xế ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Sau đó, Tuyết tạo tình huống đổ ly nước lên người làm ướt áo, yêu cầu tài xế Thông tấp xe vào lề. Trong lúc, ông Thông rời khỏi xe, lợi dụng cơ hội đó, Tuyết và Thanh bỏ gói ma túy thuốc lắc vào hộp bên hông ghế tài xế, dán băng keo kỹ càng như Quân đã hướng dẫn. Sau khi phi vụ thành công, Quân đã trả cho Thanh 2 triệu đồng và yêu cầu cả 2 xóa hết tin nhắn Zalo.

Vở kịch bị vạch trần

Tại cơ quan công an, ban đầu, Quân chối cãi, khẳng định giữa hai người chỉ có mâu thuẫn tiền bạc. Bằng biện pháp nghiệp vụ và đấu tranh trực diện, Quân đã phải thú nhận: tài khoản "Daddy" chính là của mình, sử dụng trên điện thoại di động (đã cất giấu để "an toàn"); chính Quân đã thuê người cài ma túy trên xe của Thông để trả thù.

Hai bị can Nguyễn Thị Tuyết (bên trái) và Thanh thời điểm bị bắt ở phường B'Lao, tỉnh Lâm Đồng ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Sau đó, PC04 đã triệu tập Nguyễn Thị Tuyết và Trần Thụy Đan Thanh về trụ sở làm việc. Cả 2 người này khai nhận toàn bộ quá trình được Quân thuê và huấn luyện, thậm chí còn cung cấp đoạn video Zalo mà Quân đã gọi để hướng dẫn cách cài ma túy trên ô tô của Thông.

Công an phường Thạnh Mỹ Tây đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phan Hùng Quân, Nguyễn Thị Tuyết và Trần Thụy Đan Thanh về tội vu khống và tàng trữ trái phép chất ma túy. Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều ra làm rõ.