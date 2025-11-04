Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Bắt 8 người mua bán, sử dụng ma túy ở TP.HCM

Ngọc Lê - Trần Kha
04/11/2025 11:52 GMT+7

Công an xã Đông Thạnh (TP.HCM) vừa bắt 8 người liên quan đến vụ án mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; chuyển hồ sơ cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, khởi tố.

Ngày 4.11, Công an xã Đông Thạnh cho biết đã lập hồ sơ vụ án "mua bán trái phép chất ma túy" và "tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" xảy ra trên địa bàn.

Bắt 8 người liên quan đến mua bán và sử dụng ma túy tại TP . HCM - Ảnh 1.

Các đối tượng liên quan trong vụ án

ẢNH: CTV

Trước đó, ngày 30.9, tổ công tác Công an xã Đông Thạnh kiểm tra hành chính tại nhà nghỉ C.N trên đường Tô Ký, phát hiện nhóm người tụ tập nghi có sử dụng ma túy.

Công an tạm giữ 3 người gồm: Huỳnh Văn Sơn (29 tuổi), Lê Văn Tuấn (30 tuổi), Lưu Hoàng Hưng (38 tuổi, cùng ở TP.HCM) cùng tang vật: 1 ống thủy tinh có vệt đen nghi ma túy và 1 chai nhựa khoét lỗ chứa ống hút.

Kết quả test nhanh cho thấy cả 3 dương tính với ma túy đá (MET). Những người này khai nhận đã hùn tiền mua ma túy, thuê phòng để sử dụng chung ngày 30.9, và trước đó ngày 28.9 cũng tổ chức tương tự tại cùng địa điểm.

Mở rộng điều tra, công an triệu tập Nguyễn Thị Tuyết Luyến (30 tuổi, ở xã Bà Điểm), qua kiểm tra, Luyến dương tính ma túy đá. Luyến thừa nhận tham gia sử dụng ma túy với nhóm Sơn ngày 28.9.

Tiếp tục truy xét, công an mời Nguyễn Tấn Dũng (40 tuổi) và Nguyễn Thị Trúc (35 tuổi, cùng ở TP.HCM) lên làm rõ. Cả hai thừa nhận bán ma túy cho Sơn, đồng thời tổ chức sử dụng với Lê Trường Linh (33 tuổi) và Thái Lê Hưởng (29 tuổi, cùng ở TP.HCM).

Công an sau đó triệu tập Linh và Hưởng. Test nhanh cho thấy Dũng, Trúc, Linh, Hưởng đều dương tính ma túy đá. Kết quả điều tra ban đầu xác định, ngày 28.9, Sơn rủ Hưng, Tuấn, Luyến sử dụng ma túy. Đến 30.9, Hưng đưa Sơn 300.000 đồng để mua ma túy về cho nhóm.

Theo hồ sơ, Sơn có tiền án trộm cắp tài sản; Hưng có tiền án tương tự và từng bị bắt về hành vi sử dụng ma túy; Trúc có tiền sự sử dụng ma túy và tiền án 4 năm tù về tội cướp giật. Dũng và Trúc sống như vợ chồng, thừa nhận bán ma túy cho Sơn 2 lần, tổ chức sử dụng với Linh 2 lần, Hưởng 1 lần...

Công an xã Đông Thạnh đã chuyển hồ sơ vụ án đến Đội 2 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM để tiếp tục điều tra, khởi tố theo quy định.

Khám phá thêm chủ đề

may túy Công an xã Đông Thạnh sử dụng trái phép chất ma túy mua bán trái phép chất ma túy
