Ồ ạt giảm giá ra mẫu mới, ô tô hybrid hút khách

Nỗ lực triển khai các chương trình ưu đãi, giảm giá của các nhà sản xuất đại lý phân phối cùng với sức mua trên thị trường ô tô Việt Nam tiếp đà hồi phục giúp lượng tiêu thụ ô tô hybrid tại Việt Nam tiếp tục tăng trưởng. Các mẫu mã ô tô hybrid thương hiệu Nhật Bản vẫn cho thấy sức hút cũng như áp đảo về doanh số, tuy nhiên áp lực cạnh tranh đang gia tăng khi vừa có thêm nhiều mẫu mã mới được phân phối tại Việt Nam.

Giá bán giảm mạnh, doanh số ô tô hybrid tiếp mạch tăng trưởng

Theo số liệu bán hàng vừa được Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố, trong tháng 10.2025, doanh số bán ô tô mới các loại của các thành viên thuộc VAMA đạt tổng cộng 37.910 xe ô tô các loại, nhiều hơn 7.222 xe tương đương mức tăng 24% so với tháng 9.2025. Trong đó, lượng tiêu thụ ô tô hybrid vẫn tiếp tục giữ nhịp tăng trưởng dương về mặt doanh số, dù tốc độ tăng trưởng có chậm lại so với tháng trước đó.

Cụ thể, số liệu được PV Thanh Niên tổng hợp từ báo cáo bán hàng của VAMA cho thấy, lượng ô tô hybrid của các thương hiệu thuộc VAMA bán ra thị trường trong tháng 10.2025 đạt 1.397 xe, tăng 26 xe tương đương 1,9% so với tháng 9.2025. Mức tăng chậm hơn tháng trước đó (tăng 5,9%), thậm chí còn thấp hơn 1,6% lượng xe hybrid bán ra vào tháng 10 năm ngoái; tuy nhiên kết quả này vẫn giúp doanh số ô tô hybrid nói chung của toàn thị trường nối dài mạch tăng trưởng sang tháng thứ 5 liên tiếp.

Lý giải về điều này, Trưởng bộ phận bán hàng của một đại lý ô tô thương hiệu Nhật Bản tại TP.HCM cho biết: "Thực tế số lượng mẫu mã ô tô hybrid tại Việt Nam vẫn còn khá ít so với xe động cơ đốt trong thuần tuý, mặt bằng giá cũng cao hơn, do đó thị phần xe hybrid nói chung vẫn còn khá khiêm tốn. Dù vậy, có thể thấy ô tô hybrid đang từng bước tăng trưởng phản ánh thực tế khách hàng ngày càng chuộng dòng xe lai này. Bên cạnh nhu cầu thị trường, các chương trình ưu đãi giảm giá được các hãng, đại lý áp dụng cũng góp phần tạo sức hút giúp doanh số xe hybrid tăng trưởng".

Doanh số ô tô hybrid Tháng 1.2025 904 Tháng 2.2025 756 Tháng 3.2025 902 Tháng 4.2025 973 Tháng 5.2025 970 Tháng 6.2025 1153 Tháng 7.2025 1186 Tháng 8.2025 1302 Tháng 9.2025 1371 Tháng 10.2025 1397

Ngoài các mẫu mã vốn đã hút khách như Toyota Corolla Cross HEV, Suzuki XL7 Hybrid, Honda CR-V e:HEV RS… Trong tháng 10 vừa qua, nhiều phiên bản hybrid của các mẫu xe như Toyota Camry, Honda Civic, Toyota Yaris Cross HEV… cũng được giảm giá lên đến hàng chục triệu đồng theo hình thức hỗ trợ lệ phí trước bạ từ phía nhà phân phối.

Ô tô hybrid thương hiệu Nhật Bản vẫn chiếm ưu thế nhưng áp lực cạnh tranh đang gia tăng

Trong tổng số gần 1.400 xe hybrid tiêu thụ tại Việt Nam trong tháng 10 vừa qua (chưa bao gồm lượng xe hybrid của các thương hiệu ô tô hạng sang cũng như Trung Quốc), xe thương hiệu Nhật Bản vẫn chiếm đa số. Trong đó, Toyota, Honda… với thế mạnh về thương hiệu cùng danh mục sản phẩm đa dạng, tiếp tục cho thấy sự áp đảo.

Có tới 822 xe hybrid của Toyota đã bán ra thị trường trong tháng 10 vừa qua, chiếm gần 60% thị phần. Nói một cách dễ hiểu, cứ 10 người Việt mua ô tô hybrid, có 6 người chọn xe của Toyota. Trong đó, Toyota Innova Cross HEV, Toyota Corolla Cross HEV là các mẫu mã hút khách nhất với doanh số đạt gần 300 chiếc.

Honda xếp thứ hai với 316 xe hybrid được bàn giao đến tay khách hàng trong tháng 10.2025. Trong đó, mẫu Honda CR-V e:HEV RS chiếm hơn 50%. Honda HR-V e:HEV RS cũng tiêu thụ hơn 100 xe, tăng 42 xe so với tháng trước đó.

Suzuki dù vừa bổ sung thêm mẫu Suzuki Fronx với hai lựa chọn động có hybrid. Tuy nhiên, việc mẫu xe này chưa chính thức mở bán trong tháng 10.2025 khiến lượng xe hybrid của Suzuki tiêu thụ trong tháng 10 chỉ đạt 249 xe, tương đương tháng trước đó. Đây thực ra cũng là doanh số của riêng mẫu XL7 Hybrid.

Xét theo từng mẫu mã, phiên bản trong tháng 10 vừa qua, Toyota Innova Cross HEV với doanh số 287 xe bán ra đã trở lại vị trí dẫn đầu cuộc đua doanh số xe hybrid tại Việt Nam. Các vị trí tiếp theo thuộc về Toyota Corolla Cross HEV, Suzuki XL7 Hybrid. Cộng dồn 10 tháng đã qua của năm 2025, tổng doanh số ô tô hybrid tại Việt Nam đạt 11.182 xe, tăng 4.110 xe tương đương 36,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Có thể thấy, ô tô Nhật Bản vẫn đang có thấy sự áp đảo về số lượng mẫu mã cũng như doanh số ở mảng xe hybrid. Tuy nhiên, áp lực cạnh tranh ở phân khúc này đang gia tăng khi các thương hiệu ô tô Trung Quốc như BYD, Lynk & Co liên tục bổ sung các mẫu mã mới để tìm kiếm cơ hội cạnh tranh. Giới kinh doanh dự báo, nhu cầu với ô tô hybrid tại Việt Nam có thể tăng mạnh trong những năm tới khi dòng xe này đang được xem xét áp dụng ưu đãi về chính sách thuế. Theo luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 14.6.2025, từ ngày 1.1.2026, xe HEV (hybrid tự sạc) sẽ được áp dụng mức thuế tiêu thụ đặc biệt bằng 70% so với xe xăng, dầu cùng chủng loại. Trước đó, chỉ các dòng xe PHEV (hybrid cắm sạc) được hưởng ưu đãi này.