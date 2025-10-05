Vì sao người Việt mua ô tô hybrid ưa chuộng xe Nhật?

Cùng với ô tô thuần điện, ô tô hybrid - xe sử dụng hệ thống động cơ xăng kết hợp với mô-tơ điện (gồm mild-hybrid, plug-in hybrid và hybrid) đang ngày càng phát triển với mẫu mã đa dạng tại thị trường Việt Nam. Từ chỗ khá ít lựa chọn và còn xa lạ với số đông người tiêu dùng ô tô tại Việt Nam, chỉ trong 2 năm trở lại đây, hàng loạt phiên bản mẫu mã ô tô hybrid của các thương hiệu xe Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, châu Âu… lần lượt được tung ra thị trường. Tuy nhiên, số liệu bán hàng thời gian gần đây cho thấy khoảng 90% người Việt mua ô tô hybrid thường chọn xe thương hiệu Nhật Bản thay vì xe Hàn Quốc, Trung Quốc hay xe xuất xứ châu Âu.

Khoảng 90% người Việt mua ô tô hybrid thường chọn xe Nhật Bản thay vì xe Hàn Quốc, Trung Quốc hay xe xuất xứ châu Âu Ảnh: B.H

Theo số liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong năm 2024 người Việt đã mua sắm 9.866 xe ô tô hybrid (gồm mild-hybrid, plug-in hybrid và hybrid), chiếm gần 3% thị phần tổng lượng ô tô mới của các thành viên VAMA đã bán ra thị trường vào năm ngoái. Trong đó, ô tô hybrid của các hãng xe Nhật Bản như Toyota, Honda, Suzuki… chiếm 8.570 xe, tương đương 86,8%. Bước sang năm 2025, sau 8 tháng đầu năm 2025, ô tô hybrid của các hãng xe Nhật Bản cũng đang chiếm tới 99,3% tương đương 8.359 xe trong tổng số 8.414 xe ô tô hybrid đã đến tay người dùng.

Theo các chuyên gia trong ngành, có nhiều lý do giúp các mẫu mã ô tô hybrid mang thương hiệu Nhật Bản tạo được sức hút với khách Việt. Trong đó, ngoài thế mạnh truyền thống trong việc sản xuất, các hãng xe Nhật Bản cũng nhanh chân hơn, tạo ra mẫu mã đa dạng, giá bán hấp dẫn hơn kết hợp với danh tiếng, độ bền bỉ vốn đã được chứng minh.

Dưới đây là những lý do người Việt mua ô tô hybrid thường ưa chuộng các mẫu xe mang thương hiệu Nhật Bản hơn xe hybrid xuất xứ Hàn Quốc, Trung Quốc hay châu Âu:

Ô tô hybrid là một trong những thế mạnh của các hãng xe Nhật Bản

Đầu tiên, một trong những yếu tố giúp ô tô hybrid của các thương hiệu Nhật Bản tạo được sức hút với khách hàng Việt Nam đến từ danh tiếng về thế mạnh trong sản xuất. Ô tô mang thương hiệu Nhật Bản xuất hiện tại Việt Nam từ khá sớm. So với các hãng xe khác, nhiều hãng xe Nhật Bản như Toyota, Honda, Suzuki… đã có ít nhất 30 năm chinh chiến tại thị trường Việt Nam. Chất lượng, độ bền kèm theo danh tiếng theo đó cũng từng bước được tạo dựng và chứng minh qua nhiều thế hệ sản phẩm khác nhau. Trong khi đó, công nghệ hybrid cũng là một thế mạnh của các hãng xe Nhật Bản.

Công nghệ hybrid cũng là một thế mạnh của các hãng xe Nhật Bản Ảnh: B.H

Toyota và Honda gần như là những cái tên tiên phong trong lĩnh vực phát triển sản xuất xe hybrid. Toyota Prius - mẫu xe hybrid thương mại đầu tiên trên thế giới ra mắt từ năm 1997, tạo nền móng cho việc phổ biến dòng xe này. Sau đó, Honda cũng tham gia với Civic Hybrid, Accord Hybrid... Chính sự đi trước hàng chục năm đã giúp các hãng xe Nhật Bản tích lũy kinh nghiệm, tối ưu chi phí và chứng minh được độ bền bỉ của công nghệ hybrid.

Tiên phong trong việc chuyển đổi, danh mục sản phẩm đa dạng

So với các thương hiệu ô tô đang sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam, xe Nhật Bản như Toyota, Honda… là những cái tên tiên phong trong việc phát triển, phân phối các phiên bản, mẫu mã xe hybrid tại thị trường Việt Nam. Không chỉ mang khái niệm ô tô dùng hệ động cơ lai xăng - điện đến với khách hàng, các hãng xe Nhật Bản không ngừng phát triển bổ sung các phiên bản hybrid vào các mẫu mã trong danh mục xe phân phối tại thị trường Việt Nam.

Toyota đang dẫn đầu thị trường khi đã có tới 6 dòng xe có lựa chọn phiên bản hybrid. Honda sau nhiều nỗ lực cũng đã bổ sung vào danh mục xe hybrid tại Việt Nam 3 lựa chọn, gồm Honda CR-V e:HEV RS, Honda HR-V e:HEV RS và Honda Civic e:HEV RS. Trong khi đó, thương hiệu xe hạng sang Lexus cũng dần "hybrid hóa" dòng xe thuộc nhiều phân khúc đang phân phối tại Việt Nam. Ngay cả Suzuki cũng tạo dựng được tên tuổi trong mảng xe du lịch với mẫu XL7 Hybrid và đang nỗ lực phân phối thêm các dòng xe hybrid thuộc nhiều phân khúc khác.

Honda sau nhiều nỗ lực cũng đã bổ sung vào danh mục xe hybrid tại Việt Nam 3 lựa chọn với CR-V, Civic, HR-V Ảnh: B.H

Chính nỗ lực này giúp ô tô hybrid Nhật Bản tạo ra sự áp đảo về số lượng mẫu mã, kiểu loại phân phối tại Việt Nam. Nếu như mẫu xe hybrid mang thương hiệu Hàn Quốc chỉ đếm được trên đầu ngón tay, xe hybrid Trung Quốc được đánh giá "hay" nhưng quá ít lựa chọn… Các hãng xe Nhật Bản hiện đang cung cấp cho thị trường Việt Nam hơn 10 phiên bản, mẫu mã xe hybrid khác nhau. Sự áp đảo về số lượng mẫu mã, giúp xe hybrid mang thương hiệu Nhật Bản lấn át về doanh số.

Giá bán xe hybrid Nhật Bản dễ tiếp cận, dễ lựa chọn

So với một số ít các mẫu xe hybrid đến từ Hàn Quốc, châu Âu… xe hybrid Nhật Bản phần lớn định vị ở phân khúc xe phổ thông như SUV đô thị, Crossover, MPV, do đó giá bán thường dễ tiếp cận hơn so với các mãu xe mang thương hiệu quốc gia khác. Với tầm tiền dưới 1 tỉ đồng hiện nay, người Việt hầu như không có lựa chọn xe hybrid Hàn Quốc hay châu Âu. Tuy nhiên, lại có rất nhiều lựa chọn với xe Nhật Bản như Honda, Toyota, Suzuki…

Khách Việt hầu có nhiều lựa chọn xe hybrid mang thương hiệu Nhật Bản Ảnh: Suzuki Sài Gòn

Mạng lưới bảo dưỡng rộng

Nhiều người thường lo ngại, ô tô hybrid với cấu tạo phức tạp, nhiều bộ phận chi tiết thường dễ phát sinh hư hỏng trong quá trình sử dụng. Tuy nhiên, khác với xe châu Âu hay Mỹ… hệ thống đại lý, trung tâm dịch vụ của các hãng xe Nhật Bản như Toyota, Honda… phủ khắp Việt Nam. Điều này tạo tâm lý yên tâm cho người dùng khi cần bảo dưỡng hoặc thay thế phụ tùng, linh kiện liên quan đến pin và động cơ điện - vốn là chi tiết khiến nhiều người e ngại khi mua xe hybrid.

Tâm lý người tiêu dùng "mua xe Nhật cho lành"

Một yếu tố không kém phần quan trọng giúp xe hybrid mang thương hiệu Nhật Bản hút khách chính là tâm lý ưa chuộng xe Nhật của người Việt. Trong nhiều năm, ô tô Nhật Bản đã xây dựng hình ảnh về sự bền bỉ, giữ giá tốt và chi phí sử dụng thấp. Khi công nghệ hybrid xuất hiện trên nhiều mẫu xe vốn đã tạo được sức hút trên thị trường, sự tin tưởng sẵn có giúp nhiều người chọn mua xe hybrid mang thương hiệu Nhật Bản nhiều hơn.