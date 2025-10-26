Ô tô hybrid dồn dập gia nhập thị trường Việt Nam

Cùng với ô tô điện, người Việt ngày càng ưa chuộng các mẫu mã, phiên bản ô tô hybrid - xe sử dụng hệ thống động cơ xăng kết hợp mô-tơ điện (gồm mild-hybrid, plug-in hybrid và hybrid). Việc không quá phụ thuộc vào hệ thống hạ tầng trạm sạc, trong khi vẫn tiết kiệm nhiên liệu, vận hành êm ái… giúp xe hybrid ngày càng được nhiều người Việt lựa chọn sử dụng.

Thị trường ô tô Việt Nam tăng trưởng sau nửa đầu năm 2025, xe 'xanh' chiếm 29% thị phần

Số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) cho thấy, sau 9 tháng đã qua của năm 2025, tổng doanh số ô tô hybrid các loại tại Việt Nam đạt 9.785 xe, tăng 4.133 xe tương đương 42,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Bước tăng trưởng của thị trường ô tô hybrid trở thành nguồn động lực cho các nhà sản xuất, phân phối bổ sung các mẫu mã mới, nhằm cung cấp thêm lựa chọn cho khách hàng cũng như tạo lợi thế cạnh tranh, giành miếng bánh thị phần xe hybrid.

Chưa đầy nửa tháng đã có tới 4 mẫu ô tô hybrid mới gia nhập thị trường Việt Nam Ảnh: Xe-Thanh Niên

Mới đây, một số mẫu xe hybrid, mild-hybrid và plug-in hybrid (PHEV) - xe hybrid cắm sạc ngoài lần lượt nối tiếp nhau gia nhập thị trường Việt Nam. Đáng chú ý, nhiều mẫu mã mới còn trở thành cái tên tiên phong trong công nghệ xe hybrid ở một số phân khúc.

Đơn cử như phân khúc SUV cỡ nhỏ dành cho đô thị, Suzuki Fronx nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia trở thành mẫu xe đầu tiên có phiên bản hybrid. Cụ thể, Fronx được Suzuki Việt Nam trình làng hôm 17.10 với 3 phiên bản, trong đó có hay phiên bản Fronx GLX, Fronx GLX Plus (giá bán từ 599 - 649 triệu đồng) dùng hệ thống động cơ hybrid. Cụ thể, hai phiên bản này dùng động cơ xăng dung tích 1.5 lít kết hợp với mô-tơ điện, sản sinh công suất 74 kW và mô-men xoắn cực đại 135 Nm, truyền sức mạnh qua hộp số tự động 6 cấp.

Suzuki Fronx có ngoại hình thể thao, năng động theo phong cách SUV coupe với phần mui xe vuốt thấp về phía sau. Bản GLX Plus còn được trang bị màn hình trung tâm 9 inch, lẫy chuyển số sau vô-lăng, cổng sạc type C, sạc không dây, dàn âm thanh 6 loa, cửa gió điều hòa phía sau và kính HUD.

Suzuki Fronx nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia trở thành mẫu xe SUV đô thị đầu tiên tại Việt Nam có phiên bản hybrid Ảnh: C.T

Không lâu sau khi Suzuki Fronx gia nhập thị trường Việt Nam, phân khúc xe hybrid lại tiếp tục sôi động với sự xuất hiện của mẫu sedan hạng C - BYD Seal 5. Việc BYD đưa Seal 5 được xem là một bước đi bất ngờ của BYD tại Việt Nam, bởi những năm gần đây người Việt đang có xu hướng chuyển từ dòng sedan sang các mẫu xe gầm cao. Tuy nhiên, khác với tất cả các mẫu mã trước đây ở phân khúc sedan hạng C, BYD Seal 5 là mẫu xe đầu tiên sử dụng hệ thống truyền động Plug-in hybrid, tức xe lai xăng - điện cắm sạc.

Đáng chú ý, khác với hầu hết các mẫu mã trước đây từng được BYD phân phối tại Việt Nam, BYD Seal 5 chỉ có duy nhất 1 phiên bản, nhập khẩu nguyên chiếc từ nhà máy sản xuất ở Thái Lan. Mẫu xe này có giá bán 696 triệu đồng nhưng sở hữu hàng loạt trang bị, tính năng, công nghệ mới.

BYD Seal 5 tại Việt Nam sử dụng hệ thống truyền động Plug-in hybrid với công nghệ DM-i Super Hybrid Ảnh: B.H

BYD Seal 5 tại thị trường Việt Nam sử dụng hệ thống truyền động Plug-in hybrid với công nghệ DM-i Super Hybrid kết hợp giữa động cơ xăng 1.5 lít, công suất 97 mã lực và mô-men xoắn cực đại 122 Nm cùng mô-tơ điện có công suất 209 mã lực ở cầu trước, sản sinh công suất 209 mã lực và mô-men xoắn 300 Nm. Mẫu sedan này còn sở hữu bộ pin dung lượng 18,3 kWh cho quãng di chuyển 120 km thuần điện. Theo BYD, Seal 5 hybrid tăng tốc 0 - 100 km/giờ trong 7,5 giây, mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 3,8 lít/100 km.

Cùng với BYD Seal 5, mẫu xe Plug-in hybrid xuất xứ Trung Quốc - Lynk & Co 08 cũng chính thức được phân phối tại Việt Nam. Mẫu xe gầm cao này định vị ở phân khúc crossover cỡ D, nhập khẩu chính hãng Trung Quốc với hai phiên bản, Pro và Halo có giá bán từ 1,299 - 1,389 tỉ đồng. Lynk & Co 08 cũng là sản phẩm chiến lược của Lynk & Co ứng dụng công nghệ EM-P. Mẫu xe này được trang bị hệ truyền động PHEV (plug-in hybrid), gồm máy xăng 1.5 lít tăng áp kết hợp với hai mô-tơ điện cho tổng công suất 345 mã lực, mô-men xoắn 580 Nm. Xe sử dụng hộp số 3 cấp 3DHT Evo, dẫn động cầu trước.

Lynk & Co 08 nhập chính hãng từ Trung Quốc với 2 phiên bản Pro và Halo có giá 1,299 - 1,389 tỉ đồng Ảnh: Đình Tuyên

Ở chế độ thuần điện, 08 có phạm vi hoạt động 200 km theo công bố. Kết hợp cả hai nguồn xăng và điện cho phạm vi động lên đến 1.400 km với pin và bình xăng (60 lít) đầy.

Không chỉ xe phổ thông, phân khúc ô tô hạng sang cao cấp cũng có thêm lựa chọn mới với mẫu Mercedes-Benz E-Class thế hệ mới. Khác với các mẫu hybrid vừa gia nhập thị trường Việt Nam, E-Class thế hệ mới là dòng xe lắp ráp tại Việt Nam với 3 phiên bản, gồm E 200 Avantgarde, E 200 Exclusive và E 300 AMG, có giá bán từ 2,449 - 3,209 tỉ đồng, cao hơn 259 - 359 triệu đồng so với thế hệ tiền nhiệm.

Các phiên bản E-Class 2025 đều sử dụng hệ thống mild-hybrid với động cơ xăng tăng áp 2.0 lít kết hợp mô-tơ điện. Hai bản E 200 Avantgarde và Exclusive có công suất 204 mã lực và mô-men xoắn cực đại 350 Nm, trong khi bản E 300 AMG mạnh mẽ hơn với 258 mã lực và 400 Nm. Cả ba phiên bản kể trên đều dùng hộp số tự động 9 cấp, truyền sức mạnh đến cầu sau.

Các phiên bản E-Class 2025 đều sử dụng hệ thống mild-hybrid với động cơ xăng tăng áp 2.0 lít kết hợp mô-tơ điện Ảnh: C.T

Như vậy, chỉ trong chưa đầy nửa tháng, đã có tới ô tô sử dụng hệ thống động cơ lai xăng - điện (hybrid) với công nghệ khác nhau, thuộc nhiều phân khúc khác nối tiếp nhau gia nhập thị trường Việt Nam. Với sự xuất hiện của các mẫu mã này, thị trường ô tô Việt Nam hiện có hơn 30 mẫu mã, phiên bản xe sử dụng hệ thống động cơ xăng kết hợp mô-tơ điện (gồm mild-hybrid, plug-in hybrid và hybrid).