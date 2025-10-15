Hơn một nửa người Việt mua ô tô hybrid chọn xe Toyota

Sức mua trên thị trường ô tô hồi phục tiếp tục tạo động lực thúc đẩy doanh số bán ô tô hybrid - sử dụng hệ động cơ lai xăng, điện tăng trưởng. Dù mức tăng không đáng kể nhưng phân khúc này tiếp tục cho thấy sức hút trên thị trường. Đáng chú ý, hơn 50% người Việt mua ô tô hybrid ưa chuộng các mẫu mã của Toyota.

Tháng thứ tư liên tiếp doanh số ô tô hybrid tại Việt Nam tăng trưởng

Theo số liệu bán hàng vừa được Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố, trong tháng 9.2025, doanh số bán ô tô mới các loại của các thành viên thuộc VAMA đạt tổng cộng 30.688 xe ô tô các loại, nhiều hơn 4.715 xe tương đương mức tăng 18% so với tháng 8.2025. Trong đó, lượng tiêu thụ ô tô hybrid vẫn tiếp tục giữ nhịp tăng trưởng dương về mặt doanh số.

Doanh số ô tô hybrid tại Việt Nam tăng trưởng tháng thứ tư liên tiếp Ảnh: B.H

Tính đến thời điểm hiện tại, trong số các thương hiệu ô tô thuộc VAMA, chỉ có một số hãng xe Nhật Bản gồm Toyota, Honda, Suzuki cùng với KIA phân phối ô tô hybrid bên cạnh các mẫu mã dùng động cơ đốt trong chạy bằng xăng, dầu. Trong tháng 9 vừa qua, tổng lượng ô tô hybrid của các thương hiệu này bán ra thị trường đạt đạt 1.371 xe, tăng 69 xe tương đương 5,1% so với tháng 8.2025. Đây là tháng thứ tư liên tiếp ô tô hybrid đạt được bước tăng trưởng dương về mặt doanh số đồng thời cũng là tháng thứ hai liên tiếp vượt mức trên 1.300 xe bán ra. So với cùng kỳ năm ngoái, doanh số ô tô hybrid cũng tăng tới 327 xe, tương đương 23,9%.

Doanh số ô tô hybrid Tháng 1.2025 904 Tháng 2.2025 756 Tháng 3.2025 902 Tháng 4.2025 973 Tháng 5.2025 970 Tháng 6.2025 1153 Tháng 7.2025 1186 Tháng 8.2025 1302 Tháng 9.2025 1371

Bên cạnh xu hướng ngày càng chuộng ô tô hybrid của người Việt, kết quả này một phần đến từ nỗ lực của các nhà phân phối khi mạnh tay triển khai các chương trình ưu đãi, giảm giá bán ô tô hybrid. Ngoài ra, cũng cho thấy rõ thực tế, ô tô hybrid đang ngày càng tạo được sức hút với người tiêu dùng ô tô tại Việt Nam. Từ chỗ chỉ chiếm tới 2%, thị phần ô tô hybrid tại Việt Nam đã tăng lên gần 5% trong tổng số lượng ô tô mới tiêu thụ tại Việt Nam thời gian gần đây. Con số này thậm chí còn chưa bao gồm lượng xe hybrid của các thương hiệu ô tô Trung Quốc (BYD, Jaecoo…) hay các hãng xe sang như Mercedes, Volvo… bán ra thị trường.

Cứ 10 người Việt mua ô tô hybrid, có 5 người chọn xe của Toyota

Số liệu được PV Thanh Niên tổng hợp từ báo cáo của VAMA, trong tổng số gần hơn 1.300 xe hybrid bán ra tại Việt Nam trong tháng 9 vừa qua, có tới hơn 747 xe hybrid của Toyota, chiếm hơn 54% thị phần. Nói một cách dễ hiểu, cứ 10 người Việt mua ô tô hybrid, có 5 người chọn xe của Toyota.

Điều này một phần đến từ việc Toyota hiện là thương hiệu có danh mục sản phẩm ô tô hybrid đa dạng bậc nhất thị trường Việt Nam. Có tới 6 mẫu mã ô tô Toyota tại Việt Nam đã được hãng bổ sung phiên bản hybrid. Bên cạnh đó, cũng phải thừa nhận rằng, với ô tô hybrid người Việt Nam có tâm lý chuộng xe Toyota vốn nổi tiếng về tính thực dụng, cũng như độ bền bỉ, ổn định cùng mức giá dễ tiếp cận.

Toyota hiện là thương hiệu có danh mục sản phẩm ô tô hybrid đa dạng bậc nhất thị trường Việt Nam Ảnh: B.H

So với tháng trước đó, doanh số bán xe hybrid của Toyota trong tháng 9.2025 tăng 39 xe. Cùng với Toyota, Suzuki cũng ghi nhận doanh số bán xe hybrid tăng trưởng, dù chỉ phân phối đúng 1 mẫu xe hybrid là Suzuki XL7. Doanh số mẫu xe này trong tháng vừa qua đạt 249 xe, tăng 30 xe so với tháng trước đó. Trong khi đó, doanh số ô tô hybrid của Honda lại sụt giảm khi chỉ có 362 xe bán ra thị trường giảm 2 xe so với tháng trước đó.

Nếu xét theo mẫu mã, cuộc đua doanh số bán ô tô hybrid tại Việt Nam đã có nhiều xáo trộn trong tháng 9.2025. Trong đó, vị trí dẫn đầu tiếp tục đổi chủ khi Toyota Corolla Cross HEV với 303 xe bán ra, tăng 85 xe đã vượt qua Honda CR-V e:HEV RS (đạt 271 xe) để chiếm ngôi đầu.

Doanh số các mẫu ô tô hybrid của các thương hiệu thuộc VAMA Nguồn: VAMA

Toyota Innova Cross HEV xếp thứ ba với 259 xe bán ra, Suzuki XL7 Hybrid xếp ngay phía sau khi bán ít hơn Innova Cross HEV chỉ 10 xe. Các vị trí còn lại lần lượt thuộc về Toyota Yaris Cross HEV (122 xe), Honda HR-V e:HEV RS (63 xe), Toyota Camry HEV (51 xe). Riêng Toyota Alphard HEV, KIA Sorento HEV/PHEV, Toyota Corolla Altis HEV đều ghi nhận mức doanh số tăng trưởng nhưng không có mẫu mã nào bán nhiều hơn 15 xe.

Cộng dồn 9 tháng đã qua của năm 2025, tổng doanh số ô tô hybrid tại Việt Nam đạt 9.785 xe, tăng 4.133 xe tương đương 42,2% so với cùng kỳ năm ngoái.