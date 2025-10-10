Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe Thị trường

5 mẫu ô tô hybrid bền bỉ nhất, vẫn chạy tốt sau hơn 400.000 km

Hoàng Cường
Hoàng Cường
10/10/2025 20:16 GMT+7

Ô tô hybrid ngày càng đa dạng về mẫu mã, tuy nhiên xét về độ bền các mẫu xe hybrid của Toyota gần như không có đối thủ, hãng xe Nhật Bản có tới 4 cái tên góp mặt trong danh sách 5 mẫu ô tô hybrid bền bỉ nhất, vẫn chạy tốt sau hơn 400.000 km vừa được iSeeCars công bố.

So với ô tô sử dụng động cơ đốt trong chạy bằng xăng, dầu; ô tô hybrid dùng hệ động cơ lai xăng - điện với cấu tạo phức tạp, thường khiến không ít khách hàng e ngại về độ bền bỉ. Tuy nhiên kết quả nghiên cứu mới đây được Công ty nghiên cứu thị trường, tư vấn mua xe - iSeeCars công bố cho thấy, nhiều mẫu ô tô hybrid cũng bền bỉ không kém xe động cơ đốt trong.

iSeeCar đã xem xét dữ liệu vòng đời của hơn 174 triệu xe để tìm ra những mẫu mã ô tô bền bỉ nhất, vẫn có thể chạy tốt sau hơn 250.000 dặm (khoảng 402.000 km) theo tỷ lệ phần trăm của từng phân khúc cũng như từng mẫu mã. Theo đó, mức trung bình ô tô hybrid bền bỉ nhất, có thể chạy tốt sau hơn 400.000 km đạt 9,6%.

5 mẫu ô tô hybrid bền bỉ nhất, vẫn chạy tốt sau hơn 400.000 km- Ảnh 1.

Mức trung bình ô tô hybrid bền bỉ nhất, có thể chạy tốt sau hơn 400.000 km đạt 9,6%

Ảnh: B.H

Ông Karl Brauer, Chuyên gia phân tích thị trường kiêm Giám đốc điều hành iSeeCars, cho biết: "Đây là năm đầu tiên chúng tôi tách riêng mảng ô tô hybrid thành một hạng mục trong chương trình khảo sát, phân tích những mẫu ô tô bền bỉ nhất do iSeeCars thực hiện. So với xe động cơ xăng, dầu, ô tô hybrid có ít mẫu xe đủ dữ liệu để dự đoán khả năng đạt mức vận hành trên 400.000 km. Tuy nhiên, với sự phát triển của thị trường xe hybrid, chúng tôi tin rằng danh sách những mẫu ô tô hybrid bền bỉ nhất sẽ được mở rộng trong những năm tới".

Theo iSeeCars, hệ thống truyền động hybrid lần đầu tiên được giới thiệu cách đây khoảng 25 năm, nhưng công nghệ này đang nhanh chóng chiếm lĩnh thị phần khi có nhiều mẫu ô tô phổ thông được bổ sung phiên bản hybrid.

5 mẫu ô tô hybrid bền bỉ nhất đều có tỷ lệ phần trăm có thể chạy tốt sau hơn 400.000 km đạt trên mức trung bình. Đáng chú ý, phần lớn trong số này là các mẫu ô tô hybrid của Toyota. Trong đó, Toyota Highlander Hybrid là mẫu ô tô hybrid bền bỉ nhất với 31% có thể vẫn vận hành tốt sau hơn 400.000 km, cao gấp 3,2 lần so với mức trung bình của phân khúc này.

5 mẫu ô tô hybrid bền bỉ nhất, vẫn chạy tốt sau hơn 400.000 km- Ảnh 2.

5 mẫu ô tô hybrid bền bỉ nhất, vẫn chạy tốt sau hơn 400.000 km hầu hết là xe Nhật Bản

Nguồn: iSeeCars

Xếp thứ hai là một mẫu Lexus RX hybrid - mẫu xe đến từ thương hiệu ô tô hạng sang thuộc Tập đoàn Toyota. Lexus RX hybrid có 17% có thể vẫn vận hành tốt sau hơn 400.000 km. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Toyota Prius (12,2%); Toyota Camry Hybrid (10,2%) và Toyota Avalon Hybrid (9,7%).

Theo Karl Brauer, chi phí bỏ ra để sở hữu cũng như sử dụng ô tô ngày nay khiến tuổi thọ của chúng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, nhất là với những người mua ô tô chú trọng giá trị. Được biết, để chọn ra những mẫu ô tô bền bỉ nhất vẫn chạy tốt sau hơn 400.000 km iSeeCars đã xây dựng một phương pháp, sử dụng chỉ số dự kiến trung bình của công-tơ-mét (ODO) cho từng năm trong vòng đời sản phẩm. Sau đó, công ty đã sử dụng nó để tính toán khả năng một chiếc xe vẫn chạy tốt sau 250.000 dặm (hơn 400.000 km).

Tin liên quan

10 ô tô bền bỉ nhất vẫn chạy tốt sau hơn 400.000 km: Xe Nhật áp đảo

10 ô tô bền bỉ nhất vẫn chạy tốt sau hơn 400.000 km: Xe Nhật áp đảo

Trong số 10 mẫu ô tô bền bỉ nhất, vẫn chạy tốt sau hơn 400.000 km theo kết quả khảo sát, phân tích vừa được iSeeCars công bố, hầu hết là các mẫu xe Nhật Bản của các thương hiệu như Toyota, Honda, Lexus.

Ô tô Nhật Bản 'ăn đứt' xe Mỹ, xe Đức về độ bền bỉ

Ô tô thương hiệu nào bền bỉ nhất?

Khám phá thêm chủ đề

Ô tô Hybrid ô tô bền bỉ nhất Ô tô Nhật Bản thị trường ô tô mua ô tô hybrid
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận