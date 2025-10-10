So với ô tô sử dụng động cơ đốt trong chạy bằng xăng, dầu; ô tô hybrid dùng hệ động cơ lai xăng - điện với cấu tạo phức tạp, thường khiến không ít khách hàng e ngại về độ bền bỉ. Tuy nhiên kết quả nghiên cứu mới đây được Công ty nghiên cứu thị trường, tư vấn mua xe - iSeeCars công bố cho thấy, nhiều mẫu ô tô hybrid cũng bền bỉ không kém xe động cơ đốt trong.

iSeeCar đã xem xét dữ liệu vòng đời của hơn 174 triệu xe để tìm ra những mẫu mã ô tô bền bỉ nhất, vẫn có thể chạy tốt sau hơn 250.000 dặm (khoảng 402.000 km) theo tỷ lệ phần trăm của từng phân khúc cũng như từng mẫu mã. Theo đó, mức trung bình ô tô hybrid bền bỉ nhất, có thể chạy tốt sau hơn 400.000 km đạt 9,6%.

Mức trung bình ô tô hybrid bền bỉ nhất, có thể chạy tốt sau hơn 400.000 km đạt 9,6% Ảnh: B.H

Ông Karl Brauer, Chuyên gia phân tích thị trường kiêm Giám đốc điều hành iSeeCars, cho biết: "Đây là năm đầu tiên chúng tôi tách riêng mảng ô tô hybrid thành một hạng mục trong chương trình khảo sát, phân tích những mẫu ô tô bền bỉ nhất do iSeeCars thực hiện. So với xe động cơ xăng, dầu, ô tô hybrid có ít mẫu xe đủ dữ liệu để dự đoán khả năng đạt mức vận hành trên 400.000 km. Tuy nhiên, với sự phát triển của thị trường xe hybrid, chúng tôi tin rằng danh sách những mẫu ô tô hybrid bền bỉ nhất sẽ được mở rộng trong những năm tới".

Theo iSeeCars, hệ thống truyền động hybrid lần đầu tiên được giới thiệu cách đây khoảng 25 năm, nhưng công nghệ này đang nhanh chóng chiếm lĩnh thị phần khi có nhiều mẫu ô tô phổ thông được bổ sung phiên bản hybrid.

5 mẫu ô tô hybrid bền bỉ nhất đều có tỷ lệ phần trăm có thể chạy tốt sau hơn 400.000 km đạt trên mức trung bình. Đáng chú ý, phần lớn trong số này là các mẫu ô tô hybrid của Toyota. Trong đó, Toyota Highlander Hybrid là mẫu ô tô hybrid bền bỉ nhất với 31% có thể vẫn vận hành tốt sau hơn 400.000 km, cao gấp 3,2 lần so với mức trung bình của phân khúc này.

5 mẫu ô tô hybrid bền bỉ nhất, vẫn chạy tốt sau hơn 400.000 km hầu hết là xe Nhật Bản Nguồn: iSeeCars

Xếp thứ hai là một mẫu Lexus RX hybrid - mẫu xe đến từ thương hiệu ô tô hạng sang thuộc Tập đoàn Toyota. Lexus RX hybrid có 17% có thể vẫn vận hành tốt sau hơn 400.000 km. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Toyota Prius (12,2%); Toyota Camry Hybrid (10,2%) và Toyota Avalon Hybrid (9,7%).

Theo Karl Brauer, chi phí bỏ ra để sở hữu cũng như sử dụng ô tô ngày nay khiến tuổi thọ của chúng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, nhất là với những người mua ô tô chú trọng giá trị. Được biết, để chọn ra những mẫu ô tô bền bỉ nhất vẫn chạy tốt sau hơn 400.000 km iSeeCars đã xây dựng một phương pháp, sử dụng chỉ số dự kiến trung bình của công-tơ-mét (ODO) cho từng năm trong vòng đời sản phẩm. Sau đó, công ty đã sử dụng nó để tính toán khả năng một chiếc xe vẫn chạy tốt sau 250.000 dặm (hơn 400.000 km).