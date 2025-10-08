Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Xe Thị trường

10 ô tô bền bỉ nhất vẫn chạy tốt sau hơn 400.000 km: Xe Nhật áp đảo

Hoàng Cường
Hoàng Cường
08/10/2025 11:19 GMT+7

Trong số 10 mẫu ô tô bền bỉ nhất, vẫn chạy tốt sau hơn 400.000 km theo kết quả khảo sát, phân tích vừa được iSeeCars công bố, hầu hết là các mẫu xe Nhật Bản của các thương hiệu như Toyota, Honda, Lexus.

Nhắc đến vẻ ngoài hào nhoáng cùng trang bị, tính năng, công nghệ… nhiều người sẽ nghĩ đến các mẫu mã xe Hàn Quốc, Trung Quốc. Tuy nhiên, xét về độ bền bỉ theo thời gian sử dụng, xe Hàn Quốc, Trung Quốc thậm chí ngay cả xe Đức, xe Mỹ… khó có thể sánh được với xe Nhật Bản. Điều này một lần nữa được chứng minh qua danh sách 10 ô tô bền bỉ nhất vẫn chạy tốt sau hơn 400.000 km vừa được Công ty nghiên cứu thị trường, tư vấn mua xe - iSeeCar công bố.

iSeeCar đã xem xét dữ liệu vòng đời của hơn 174 triệu xe để tìm ra những mẫu mã ô tô bền bỉ nhất, vẫn có thể chạy tốt sau hơn 250.000 dặm (khoảng 402.000 km). Kết quả được iSeeCar công bố cho thấy, 10 ô tô bền bỉ nhất vẫn chạy tốt sau hơn 400.000 km đều là các mẫu xe Nhật Bản, trong đó riêng Toyota có tới 6 mẫu xe góp mặt.

10 ô tô bền bỉ nhất vẫn chạy tốt sau hơn 400.000 km: Xe Nhật áp đảo - Ảnh 1.

10 ô tô bền bỉ nhất vẫn chạy tốt sau hơn 400.000 km đều là các mẫu xe Nhật Bản, trong đó riêng Toyota có tới 6 mẫu xe góp mặt

Ảnh: Motor1

Đáng chú ý, các mẫu xe Toyota cũng chiếm trọn 4 vị trí dẫn đầu danh sách 10 ô tô bền bỉ nhất vẫn chạy tốt sau hơn 400.000 km. Trong đó, Toyota Sequoia dẫn đầu, với 39,1% khả năng đạt xe đạt được mốc vận hành trên 400.000 km, cao hơn tám lần so với mức trung bình của ngành là 4,8%.

Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Toyota 4Runner (32,9%); Toyota Highlander Hybrid (31%) và Toyota Tundra (30%). Đây cũng là 4 mẫu xe có có tỷ lệ xe vẫn chạy tốt sau hơn 400.000 km đạt mức trên 30%.

Vị trí thứ 5 thuộc về Lexus IS với 27,5%; trong khi hai vị trí tiếp theo tiếp tục do Toyota nắm giữ với Toyota Tacoma (25,3%) xếp thứ 6 và Toyota Avalon (18,9%) xếp thứ 7. Ba vị trí cuối cùng trong top 10 ô tô bền bỉ nhất vẫn chạy tốt sau hơn 400.000 km thuộc về Lexus GX (18,3%) và Lexus RX (17%) và Honda Ridgeline (14,7%).

10 ô tô bền bỉ nhất vẫn chạy tốt sau hơn 400.000 km: Xe Nhật áp đảo - Ảnh 2.

10 ô tô bền bỉ nhất vẫn chạy tốt sau hơn 400.000 km

Nguồn: iSeeCar

Như vậy, có thể thấy 9/10 mẫu ô tô góp mặt trong danh sách này là các mẫu xe do Tập đoàn Toyota sản xuất. Ông Karl Brauer, Chuyên gia phân tích thị trường kiêm Giám đốc điều hành iSeeCars, cho biết: "Toyota, Honda và các thương hiệu xe sang của họ như Lexus, Acura đã tạo dựng được danh tiếng nhờ sản xuất những chiếc xe chất lượng cao. Kinh nghiệm trong sản xuất cùng với việc áp dụng những công nghệ mới giúp Toyota, Honda tạo ra những chiếc xe bền bỉ. Những chiếc xe có khả năng chạy được 250.000 dặm (khoảng 450.000 km) vẫn là một tiêu chuẩn cao đối với hầu hết các thương hiệu ô tô".

Được biết, để chọn ra những mẫu ô tô bền bỉ nhất vẫn chạy tốt sau hơn 400.000 km iSeeCars đã xây dựng một phương pháp, sử dụng chỉ số dự kiến trung bình của công-tơ-mét (ODO) cho từng năm trong vòng đời sản phẩm. Sau đó, công ty đã sử dụng nó để tính toán khả năng một chiếc xe vẫn chạy tốt sau 250.000 dặm (hơn 400.000 km).

Tin liên quan

Ô tô Nhật Bản 'ăn đứt' xe Mỹ, xe Đức về độ bền bỉ

Ô tô Nhật Bản 'ăn đứt' xe Mỹ, xe Đức về độ bền bỉ

Các thương hiệu ô tô Nhật Bản lấn át các hãng xe Mỹ, xe Đức về độ bền bỉ, theo kết quả khảo sát về tỷ lệ ô tô vẫn chạy tốt sau 400.000 km xét theo thương hiệu vừa được iSeeCar công bố.

3 ô tô cũ bền dáng, giá khoảng 250 triệu đồng

Tiêu thụ ô tô hybrid chững lại, người Việt vẫn theo xu hướng 'ăn chắc, mặc bền'

Khám phá thêm chủ đề

Thương hiệu ô tô ô tô bền nhất Toyota Xe Toyota Ô tô Nhật Bản
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận