10 ô tô bền bỉ nhất vẫn chạy tốt sau hơn 400.000 km: Xe Nhật áp đảo

Nhắc đến vẻ ngoài hào nhoáng cùng trang bị, tính năng, công nghệ… nhiều người sẽ nghĩ đến các mẫu mã xe Hàn Quốc, Trung Quốc. Tuy nhiên, xét về độ bền bỉ theo thời gian sử dụng, xe Hàn Quốc, Trung Quốc thậm chí ngay cả xe Đức, xe Mỹ… khó có thể sánh được với xe Nhật Bản. Điều này một lần nữa được chứng minh qua danh sách 10 ô tô bền bỉ nhất vẫn chạy tốt sau hơn 400.000 km vừa được Công ty nghiên cứu thị trường, tư vấn mua xe - iSeeCar công bố.

iSeeCar đã xem xét dữ liệu vòng đời của hơn 174 triệu xe để tìm ra những mẫu mã ô tô bền bỉ nhất, vẫn có thể chạy tốt sau hơn 250.000 dặm (khoảng 402.000 km). Kết quả được iSeeCar công bố cho thấy, 10 ô tô bền bỉ nhất vẫn chạy tốt sau hơn 400.000 km đều là các mẫu xe Nhật Bản, trong đó riêng Toyota có tới 6 mẫu xe góp mặt.

10 ô tô bền bỉ nhất vẫn chạy tốt sau hơn 400.000 km đều là các mẫu xe Nhật Bản, trong đó riêng Toyota có tới 6 mẫu xe góp mặt Ảnh: Motor1

Đáng chú ý, các mẫu xe Toyota cũng chiếm trọn 4 vị trí dẫn đầu danh sách 10 ô tô bền bỉ nhất vẫn chạy tốt sau hơn 400.000 km. Trong đó, Toyota Sequoia dẫn đầu, với 39,1% khả năng đạt xe đạt được mốc vận hành trên 400.000 km, cao hơn tám lần so với mức trung bình của ngành là 4,8%.

Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Toyota 4Runner (32,9%); Toyota Highlander Hybrid (31%) và Toyota Tundra (30%). Đây cũng là 4 mẫu xe có có tỷ lệ xe vẫn chạy tốt sau hơn 400.000 km đạt mức trên 30%.

Vị trí thứ 5 thuộc về Lexus IS với 27,5%; trong khi hai vị trí tiếp theo tiếp tục do Toyota nắm giữ với Toyota Tacoma (25,3%) xếp thứ 6 và Toyota Avalon (18,9%) xếp thứ 7. Ba vị trí cuối cùng trong top 10 ô tô bền bỉ nhất vẫn chạy tốt sau hơn 400.000 km thuộc về Lexus GX (18,3%) và Lexus RX (17%) và Honda Ridgeline (14,7%).

10 ô tô bền bỉ nhất vẫn chạy tốt sau hơn 400.000 km Nguồn: iSeeCar

Như vậy, có thể thấy 9/10 mẫu ô tô góp mặt trong danh sách này là các mẫu xe do Tập đoàn Toyota sản xuất. Ông Karl Brauer, Chuyên gia phân tích thị trường kiêm Giám đốc điều hành iSeeCars, cho biết: "Toyota, Honda và các thương hiệu xe sang của họ như Lexus, Acura đã tạo dựng được danh tiếng nhờ sản xuất những chiếc xe chất lượng cao. Kinh nghiệm trong sản xuất cùng với việc áp dụng những công nghệ mới giúp Toyota, Honda tạo ra những chiếc xe bền bỉ. Những chiếc xe có khả năng chạy được 250.000 dặm (khoảng 450.000 km) vẫn là một tiêu chuẩn cao đối với hầu hết các thương hiệu ô tô".

Được biết, để chọn ra những mẫu ô tô bền bỉ nhất vẫn chạy tốt sau hơn 400.000 km iSeeCars đã xây dựng một phương pháp, sử dụng chỉ số dự kiến trung bình của công-tơ-mét (ODO) cho từng năm trong vòng đời sản phẩm. Sau đó, công ty đã sử dụng nó để tính toán khả năng một chiếc xe vẫn chạy tốt sau 250.000 dặm (hơn 400.000 km).