Xe hybrid phải chạy thuần điện ít nhất 100 km mới được hưởng ưu đãi thuế

Trung Quốc đang từng bước siết chặt các chính sách ưu đãi với ô tô năng lượng mới (NEV). Không chỉ xem xét các quy định mới về tiêu chuẩn sản xuất, xuất khẩu ô tô điện (EV), mới đây các bộ ban ngành của Chính phủ Trung Quốc, gồm Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin, Bộ Tài chính và Cục thuế Nhà nước đã cùng nhau ban hành các yêu cầu kỹ thuật mới đối với xe năng lượng mới (NEV) đủ điều kiện hưởng ưu đãi thuế trong giai đoạn 2026 - 2027. Trong đó, đáng chú ý là quy định mới về phạm vi hoạt động bằng điện đối với ô tô hybrid cắm sạc.

Theo đó, để đáp ứng đủ điều kiện hưởng ưu đãi thuế khi bán ra tại thị trường Trung Quốc, các mẫu ô tô Plug-in hybrid phải đạt phạm vi hoạt động ít nhất 100 km chạy bằng điện, cũng như các tiêu chuẩn về mức tiêu hao nhiên liệu theo quy định mới.

Ô tô Plug-in hybrid tại Trung Quốc phải đạt phạm vi hoạt động ít nhất 100 km chạy bằng điện mới được hưởng ưu đãi thuế Ảnh: B.H

Ông Cui Dongshu - Tổng thư ký Hiệp hội ô tô du lịch Trung Quốc cho biết: "Những điều chỉnh này phù hợp với những cải tiến nhanh về công nghệ, phạm vi hoạt động của xe năng lượng mới. Hiện nay, việc áp dụng công nghệ mới cho phép các mẫu ô tô mở rộng phạm vi hoạt động, do đó các chính sách cũng bắt buộc phải thay đổi để theo kịp tiến bộ công nghệ. Bằng cách nâng cao ngưỡng kỹ thuật, chính phủ đang hướng dẫn các công ty tăng cường đầu tư vào R&D, loại bỏ các sản phẩm lỗi thời và chuyển hướng ngành công nghiệp từ mở rộng quy mô sang nâng cao chất lượng".

Không chỉ điều chỉnh tiêu chuẩn về phạm vi hoạt động bằng điện của ô tô PHEV. Các quy định mới cũng buộc dòng xe này phải đạt mức tiêu thụ nhiên liệu thấp hơn 70% giới hạn tiêu chuẩn với xe dưới 2.510 kg và thấp hơn 75% với xe nặng hơn. Ngoài ra, lượng điện tiêu hao không được vượt quá 140 - 145% chuẩn quy định, tùy trọng lượng xe.

Quy định mới sẽ có hiệu lực từ 1.1.2026. Các xe đã có trong danh mục miễn thuế trước ngày 31.12.2025, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật mới, sẽ tự động chuyển sang danh mục năm 2026. Những xe không đáp ứng các yêu cầu sẽ bị loại.

Hiện tại, có khoảng 40% xe Plug-in hybrid đang phân phối trên thị trường có phạm vi hoạt động bằng điện dưới mức tiêu chuẩn mới (100 km) Ảnh: B.H

Theo các chuyên gia trong ngành, ước tính hiện có khoảng 40% xe Plug-in hybrid đang phân phối trên thị trường có phạm vi hoạt động bằng điện dưới mức tiêu chuẩn mới (100 km). Các chuyên gia dự đoán các nhà sản xuất sẽ tiến hành bán tháo các dòng xe này vào cuối năm để giải phóng hàng tồn kho.

Trong khi đó, hầu hết các xe PHEV cao cấp đều đã vượt ngưỡng quy định mới. Đơn cử như mẫu Aito M5 (phạm vi hoạt động bằng điện 230 km), BYD Tang DM-i (175 km) và Li Auto L8 (hơn 225 km)… Trái lại, một số mẫu xe như BYD Qin Plus, Qin L và Geely Galaxy A7 đang phải đối mặt với việc không đủ điều kiện miễn thuế vào năm 2026.