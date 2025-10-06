Nhiều hãng xe gây hiểu lầm về công nghệ hybrid

Bên cạnh ô tô điện, xe hybrid - xe sử dụng hệ thống động cơ xăng kết hợp với mô-tơ điện (gồm mild-hybrid, plug-in hybrid và hybrid) đang phát triển mạnh mẽ tại nhiều thị trường trên thế giới. Việc không quá phụ thuộc vào hệ thống hạ tầng trạm sạc như ô tô điện trong khi vận hành lại êm ái, tiết kiệm nhiên liệu hơn xe động cơ đốt trong giúp ô tô hybrid nói chung được nhiều khách hàng ưa chuộng. Toyota với thế mạnh truyền thống về công nghệ, kinh nghiệm phát triển sản xuất là một trong những nhà sản xuất ô tô đang dẫn đầu mảng xe hybrid trên thế giới.

Những năm gần đây, ngày càng có nhiều mẫu ô tô mới trang bị hệ thống mild-hybrid 48 volt được các hãng xe tung ra thị trường, từ xe phổ thông đến cả những mẫu ô tô hạng sang. Tuy nhiên, Toyota cho rằng việc các nhà sản xuất gán mác "hybrid" cho các mẫu xe này là cách gọi sai lầm.

Toyota cho rằng việc các nhà sản xuất gán mác "hybrid" cho các mẫu xe này là cách gọi sai lầm Ảnh: Carscoop

Mới đây, ông Sean Hanley - Giám đốc bán hàng và tiếp thị của Toyota tại Australia đã công khai chỉ trích các đối thủ vì "dán nhãn", quảng bá các mẫu xe trang bị hệ thống 48 volt là xe hybrid. Vị này cho rằng cách làm này có nguy cơ gây nhầm lẫn cho người mua.

Không giống như các phiên bản ô tô sử dụng hệ thống hybrid nối tiếp, hybrid song song truyền thống vốn sử dụng pin, động cơ điện kết hợp cùng động cơ đốt trong để tăng hiệu suất hay hệ thống Plug-in hybrid (PHEV) thường trang bị pin lớn hơn và động cơ mạnh hơn để cung cấp khả năng lái xe hoàn toàn bằng điện kéo dài… Hệ thống mild-hybrid 48 volt đóng vai trò nhỏ hơn nhiều. Cụ thể, mild-hybrid 48 volt kết hợp động cơ đốt trong với một mô-tơ điện nhỏ sử dụng điện áp 48 volt để hỗ trợ tăng tốc, khởi động và giảm tải cho động cơ chính.

Với Toyota, hãng xe này cũng sử dụng một mô-tơ điện nhỏ, điện áp 48 volt trên một số mẫu xe. Tuy nhiên, cấu hình Toyota tạo ra không thể cho phép một chiếc xe vận hành bằng điện trong thời gian dài như các xe hybrid (HEV) hay Plug-in hybrid (PHEV). Đó là lý do tại sao thương hiệu này muốn phân định rõ ranh giới giữa hai công nghệ này.

Hệ thống mô-tơ điện 48 volt hỗ trợ cho động cơ đốt trong của Toyota hiện đã đang áp dụng trên Hilux và Land Cruiser Prado Ảnh: Carscoop

Theo ông Sean Hanley, Toyota thậm chí còn không coi hệ thống 48 volt là xe hybrid, mà quảng cáo tiếp thị chúng là hệ thống 'V Active' tại Australia. Ông cho rằng các thương hiệu ô tô khác cũng nên tránh sử dụng thuật ngữ "hybrid" một tùy tiện để tránh gây nhầm lẫn cho khách hàng.

Trang Drive dẫn lời ông Sean Hanley: "Tôi đã thấy công nghệ hybrid được sử dụng theo nhiều cách khác nhau trong tiếp thị quảng cáo của nhiều hãng xe những năm gần đây. Toyota sẽ làm rõ hệ thống hybrid là gì để tiết kiệm nhiên liệu, hệ thống hybrid là gì để tăng hiệu suất và hệ thống hỗ trợ 48 volt là gì? Theo chúng tôi, hệ thống mô-tơ điện 48 volt hỗ trợ cho động cơ đốt trong không đại diện cho hệ dẫn động hybrid. Tôi nghĩ các hãng xe nên có trách nhiệm làm rõ điều này".

Ông Sean Hanley cũng nhấn mạnh sự khác biệt này vào dòng xe hiện tại của Toyota. Theo ông hệ thống mô-tơ điện 48 volt hỗ trợ cho động cơ đốt trong của Toyota hiện đang áp dụng trên các dòng xe Hilux và Land Cruiser Prado. Khách hàng lựa chọn các mẫu xe này không đồng nghĩa với việc mua một chiếc xe dùng hệ thống hybrid. Chúng không phải là hybrid, hoàn toàn không.