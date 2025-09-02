Rủi ro khi thay dầu động cơ đậm đặc cho xe hybrid

Thị trường xe hybrid tại Việt Nam gần đây có sự khởi sắc rõ rệt. Nếu vài năm trước, người tiêu dùng còn e dè trước dòng ô tô xăng lai điện thì nay lựa chọn này đã trở nên phổ biến hơn với nhiều gia đình. Theo số liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), có 7.112 xe hybrid được tiêu thụ chỉ trong 7 tháng đầu năm 2025, tăng 41,8% so với cùng kỳ năm 2024.

Thị trường xe hybrid tại Việt Nam tăng trưởng trong 7 tháng đầu năm 2025 ẢNH: C.T

Người dùng chuộng xe hybrid kéo theo nhu cầu chăm sóc, bảo dưỡng tăng cao và thay dầu động cơ là hạng mục quan trọng, khác biệt đáng chú ý so với xe dùng động cơ xăng. Động cơ của xe hybrid có đặc tính vận hành riêng, đòi hỏi loại dầu phù hợp hơn để đảm bảo hiệu suất và tuổi thọ.

Dầu động cơ xe hybrid khác xe xăng

Về cơ chế, xe hybrid là sự kết hợp giữa động cơ xăng và mô-tơ điện, thay phiên nhau hoạt động ở một số điều kiện vận hành. Do đó, không phải lúc nào động cơ xăng cũng chịu tải.

Về nguyên lý, xe sử dụng động cơ xăng phải gánh toàn bộ tải trong quá trình vận hành nên nhiệt độ bên trong sẽ rất cao. Ngược lại xe hybrid được hỗ trợ bởi mô-tơ điện nên động cơ xăng chỉ hoạt động ở mức trung bình, không chịu tải hoàn toàn. Do đó, nhiệt độ bên trong động cơ sẽ thấp hơn. Chính vì thế, xe hybrid chỉ cần sử dụng loại dầu động cơ có độ nhớt thấp.

Xe hybrid dùng dầu động cơ có độ nhớt thấp, giúp dòng dầu lưu thông nhanh hơn ẢNH: AMSOIL

Theo anh Huỳnh Thanh Phong - cố vấn dịch vụ một đại lý ô tô tại TP.HCM, cho biết: "Động cơ xăng trên xe hybrid hoạt động bật/tắt liên tục, đặc biệt là trong môi trường đô thị. Khi dừng đèn đỏ hoặc chạy chậm, động cơ xăng sẽ ngắt, nhường cho mô-tơ điện hoạt động. Quá trình này diễn ra liên tục nên cần loại dầu loãng để phủ chi tiết máy nhanh hơn".

Với xe hybrid, việc sử nhớt động cơ như 0W-20 hoặc 5W-30 sẽ giúp dòng dầu di chuyển nhanh khi nổ máy ở nhiệt độ lạnh, giúp các chi tiết máy được bôi trơn nhanh hơn. Chính vì vậy, các hãng sản xuất thường khuyến nghị người dùng xe hybrid sử dụng loại dầu tổng hợp toàn phần, có độ nhớt thấp, đạt chuẩn API SP hoặc ILSAC GF-6 để tối ưu hiệu quả.

Rủi ro gì khi thay dầu động cơ đậm đặc cho xe hybrid?

Một trong những sai lầm phổ biến là người dùng chọn dầu động cơ có độ nhớt cao, vốn quen thuộc trên xe dùng động cơ xăng. Với xe hybrid, điều này có thể dẫn đến nhiều rủi ro.

Trước hết, dầu đặc, độ nhớt cao làm chậm quá trình bơm dầu khi động cơ khởi động trở lại sau thời gian ngắt. Trong giai đoạn thiếu bôi trơn, bề mặt kim loại ma sát trực tiếp, dẫn đến mài mòn và giảm tuổi động cơ. "Với cơ chế hoạt động bật/tắt liên tục trên xe hybrid, nguy cơ hao mòn chi tiết máy sẽ cao hơn nếu người dùng sử dụng dầu có độ nhớt cao", anh Phong nói thêm.

Dầu động cơ có độ nhớt cao có thể làm mài mòn chi tiết máy trên xe hybrid ẢNH: C.T

Ngoài ra, dầu có độ nhớt cao làm tăng lực cản bên trong động cơ khiến động cơ tiêu tốn nhiều năng lượng, làm hạn chế khả năng tiết kiệm nhiên liệu, vốn là thế mạnh của xe hybrid.

Chưa dừng lại ở đó, việc sử dụng dầu không phù hợp còn làm phát sinh cặn bẩn trong quá trình vận hành. Cặn bẩn có thể bám vào cảm biến oxy hoặc tích tụ trong bộ xúc tác, gây sai lệch tín hiệu, khiến hệ thống xử lý khí thải hoạt động kém hiệu quả. Lâu dài, hệ thống điện dễ bị báo lỗi, tốn chi phí sửa chữa và khó đạt tiêu chuẩn khí thải khi đi đăng kiểm.

Có thể thấy, sự khác biệt trong cơ chế vận hành nên xe hybrid cần sử dụng loại dầu động cơ có cấp độ nhớt khác biệt so với xe dùng động cơ đốt trong thuần túy. Do đó, người dùng nên lựa chọn dầu có độ nhớt thấp, thay thế đúng định kỳ để bảo vệ động cơ ô tô.