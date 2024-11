Vì sao dầu động cơ ô tô máy xăng và máy dầu không thể thay thế cho nhau?

Dầu động cơ ô tô đóng vai trò then chốt trong việc duy trì hiệu suất và tuổi thọ của động cơ đốt trong. Chất lỏng này không chỉ giúp bôi trơn mà còn làm mát và làm sạch các chi tiết máy. Theo thời gian, dầu động cơ có thể xuống cấp và cần được thay thế định kỳ để đảm bảo ô tô hoạt động tối ưu và bền bỉ.



Thông thường, tùy vào mỗi dòng xe việc thay thế dầu động cơ được khuyến cáo thực hiện sau mỗi chu kỳ từ 5.000 - 10.000 km sử dụng xe. Tuy nhiên, không ít người dùng ô tô, đặc biệt mà các "tài mới" thường hiểu lầm dầu nhớt sử dụng cho động cơ dầu diesel và động cơ xăng có thể sử dụng thay thế cho nhau. Thực tế hai loại dầu động cơ này có đặc tính hoàn toàn khác nhau.

Dầu động cơ ô tô đóng vai trò then chốt trong việc duy trì hiệu suất và tuổi thọ của động cơ đốt trong Ảnh: B.H

Dầu động cơ ô tô hiện nay có khá nhiều lựa chọn với các loại dầu nhớt của nhiều thương hiệu khác nhau nhưng thường được phân loại gồm: dầu khoáng, dầu bán tổng hợp và dầu động cơ tổng hợp nguyên chất 100%. Bên cạnh đó, mỗi dòng ô tô thường được sử dụng mỗi loại dầu nhớt động cơ khác nhau.

Dầu động cơ diesel được chế tạo để hỗ trợ các điều kiện vận hành khắc nghiệt của động cơ diesel. So với động cơ xăng, động cơ dầu diesel có mô-men xoắn và nhiệt độ cao hơn khi vận hành. Do đó, dầu động cơ diesel có độ nhớt và độ bền màng dầu cao hơn. Điều này giúp các bộ phận bên trong động cơ được bôi trơn đầy đủ và chịu được áp suất, nhiệt độ cao.

Trong khi đó, dầu nhớt động cơ xăng được chế tạo để đáp ứng sự nhanh nhẹn và phản ứng tăng tốc tốt. Do đó, dầu động cơ xăng có độ nhớt thấp hơn và chứa các chất phụ gia làm giảm ma sát để động cơ hoạt động êm ái và tiết kiệm nhiên liệu. Do đó, có nhiều lý do dầu động cơ ô tô máy xăng, máy dầu không thể thay thế cho nhau.

Dầu động cơ diesel được chế tạo để hỗ trợ các điều kiện vận hành khắc nghiệt của động cơ diesel Ảnh: B.H





Những lý do không nên thay thế dầu động cơ ô tô xăng bằng dầu động cơ diesel

Hư hỏng động cơ: Nếu sử dụng dầu động cơ diesel cho động cơ xăng, động cơ khi vận hành có thể gặp tình trạng quá nóng. Điều này khiến nhiều bộ phận động cơ dễ bị hư hỏng, bởi vì dầu động cơ diesel có độ nhớt cao khiến khả năng tản nhiệt kém hơn.

Hiệu suất giảm: Sử dụng dầu động cơ không phù hợp sẽ khiến động cơ không hoạt động hết công suất. Có thể khiến động cơ bị ì, tốc độ tăng tốc chậm và tiêu thụ nhiên liệu nhiều hơn.

Tuổi thọ động cơ bị rút ngắn: Sử dụng dầu động cơ ô tô không phù hợp, không đúng độ nhớt theo khuyến cáo sẽ khiến các chi tiết trong động cơ nhanh bị hư hỏng, hao mòn nhanh hơn. Kết quả là tuổi thọ của động cơ sẽ bị rút ngắn.