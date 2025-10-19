Vì sao Toyota 'rục rịch' lắp ráp xe hybrid tại Việt Nam?

Năm 2020, Toyota sắm vai thương hiệu mở đường cho xe hybrid (xe lai xăng - điện) phổ thông tại Việt Nam bằng việc trình làng phiên bản Corolla Cross 1.8 HEV. Liên tiếp các năm sau đó, liên doanh Nhật đều đặn mở rộng dải sản phẩm lên tổng cộng 5 mẫu xe xanh, gồm Yaris Cross, Corolla Altis, Camry, Innova Cross, và Alphard.

Mặc dù hiện tại, những mẫu xe này đều đang phân phối theo diện nhập khẩu, tuy nhiên để đẩy mạnh chiến lược điện hóa, Toyota đang lên kế hoạch chuyển hướng sang lắp ráp nhiều mẫu xe hybrid tại Việt Nam.

Toyota sẽ lắp ráp xe hybrid tại Việt Nam

Theo đó, trong buổi lễ kỷ niệm 30 năm thành lập hồi cuối 9.2025 vừa qua, ông Nakano Keita - Tổng Giám đốc Toyota Việt Nam cho biết, liên doanh Nhật Bản sẽ tiến hành hiện đại hóa trụ sở mới, nhà máy sản xuất, đồng thời khởi động dây chuyền sản xuất mẫu xe hybrid đầu tiên tại tỉnh Phú Thọ (Vĩnh Phúc cũ), với tổng vốn đầu tư hơn 3 60 triệu USD.

Toyota Việt Nam "rục rịch" kế hoạch lắp ráp xe hybrid (HEV) tại Việt Nam Ảnh: Đ.T

Đại diện hãng xe Nhật Bản cho biết, đây là những bước đi đầu tiên thể hiện cam kết của Toyota nhằm mang đến các sản phẩm mới cùng nhiều giải pháp di chuyển đa dạng trong tương lai. Tuy nhiên, Toyota Việt Nam chưa xác nhận các mẫu mã, cũng như thời điểm xuất xưởng những xe hybrid "made in Viet Nam" đầu tiên. Kế hoạch chi tiết sẽ dựa vào tình hình kinh doanh của từng thời điểm cũng như nhu cầu của các khách hàng Việt.

Xe HEV mới là lựa chọn phù hợp tại Việt Nam

Khi được hỏi về tiềm năng của xe hybrid tại Việt Nam thời gian tới, đại diện cho biết Toyota coi trung hòa carbon vào năm 2050 là mục tiêu hàng đầu. Do vậy, hãng đã triển khai định hướng tiếp cận đa chiều phù hợp với các nhu cầu di chuyển của khách hàng ở từng khu vực, điều kiện kinh tế và xã hội khác nhau. Trên toàn cầu, Toyota đã đưa ra nhiều giải pháp điện hóa đa dạng như HEV, PHEV, BEV, FCEV, phương tiện sử dụng nhiên liệu sinh học.

Đại diện hãng xe Nhật cho rằng xe hybrid (HEV) là lựa chọn phù hợp tại Việt Nam thời điểm hiện tại ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Riêng tại Việt Nam, việc đẩy mạnh phát triển dòng xe nào được hãng xe Nhật cân nhắc dựa trên các yếu tố như góc nhìn giảm phát thải, tác động về kinh tế và sự chấp nhận của khách hàng, bao gồm những mối lo ngại về cơ sở hạ tầng, giá cả, thời gian sạc và khoảng cách,…

Đáng chú ý, Toyota nhận định việc sử dụng xe xanh sẽ trở thành xu hướng tất yếu tại Việt Nam, đặc biệt trong giai đoạn điện hóa ngành công nghiệp ô tô sẽ diễn ra trong khoảng 5 - 10 năm nữa. Bên cạnh đó, trong các loại xe xanh, hãng xe Nhật tin rằng xe hybrid electric (hybrid tự sạc - HEV) sẽ là giải pháp kịp thời và phù hợp với điều kiện hiện tại của Việt Nam; đồng thời định hướng ưu tiên phát triển vì dòng xe này không cần chờ đợi cơ sở hạ tầng hay làm thay đổi thói quen người dùng. Bên cạnh đó, Toyota vẫn song song nghiên cứu để giới thiệu nhiều hơn nữa các dòng xe điện hóa tại Việt Nam vào thời điểm thích hợp.

Sau gần 5 năm phân phối, Toyota đang là thương hiệu có lượng xe hybrid bán ra nhiều nhất tại Việt Nam ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Hiện tại, hãng xe Nhật đã có tổng cộng 6 mẫu xe có phiên bản HEV, trải dài nhiều ở phân khúc tại thị trường Việt. Nếu xét doanh số lũy kế năm 2025, Toyota cũng là thương hiệu dẫn đầu bán ra 5.739 xe HEV, chiếm khoảng 20% tổng doanh số của các xe có phiên bản này, tăng 91% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính đến nay, tổng cộng đã có khoảng 20.000 xe Toyota HEV đến tay người dùng Việt sau gần 5 năm.