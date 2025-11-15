TP.HCM: Cháy căn hộ tầng 12 chung cư Dream Home Palace

Ngày 15.11, lực lượng Cảnh sát PCCC Công an TP.HCM phối hợp các đơn vị liên quan làm rõ nguyên nhân, thống kê thiệt hại vụ cháy căn hộ ở tầng 12 chung cư Dream Home Palace, phường Bình Đông (quận 8 cũ).

Cháy căn hộ tầng 12 chung cư Dream Home Palace ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Khoảng 15 giờ cùng ngày, người dân phát hiện khói lửa bốc lên từ căn hộ thuộc block A nên hô hoán và dùng bình chữa cháy mini tiếp cận dập lửa nhưng không thành. Ban Quản lý chung cư lập tức phát loa yêu cầu cư dân sơ tán, cử nhân viên đi từng tầng hướng dẫn thoát nạn.

Ít phút sau, lửa bùng phát mạnh hơn, khói đen lan ra hành lang và phụt ra từ cửa sổ căn hộ. Một số cư dân dưới sân chung cư đã hỗ trợ bằng cách kéo vòi nước lên các tầng để khống chế đám cháy trong lúc chờ lực lượng chức năng.

Nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM điều động nhiều xe chuyên dụng và cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường, triển khai xe thang tiếp cận căn hộ cháy từ nhiều hướng. Khoảng 20 phút sau, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Dream Home Palace gồm 4 block cao 22 tầng với gần 1.000 căn hộ, mật độ dân cư lớn nên công tác sơ tán được triển khai khẩn trương.

Cơ quan chức năng xử lý vụ cháy ẢNH: CTV

Vụ cháy không gây thương vong nhưng thiêu rụi nhiều tài sản bên trong căn hộ. Hiện nguyên nhân và thiệt hại đang được cơ quan chức năng thống kê, làm rõ.