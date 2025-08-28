Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

TP.HCM: Nhóm người xông vào đập phá quán ăn, tấn công khách hàng

Trần Duy Khánh
Trần Duy Khánh
28/08/2025 11:20 GMT+7

Mạng xã hội lan truyền clip ghi lại vụ việc nhóm người xông vào đập phá quán ăn, tấn công khách hàng và nhân viên.

Ngày 28.8, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh nhóm nhiều người đàn ông vào quán ăn tấn công khách hàng, chủ quán và nhân viên, đồng thời có hành động đập phá quán.

TP.HCM: Nhóm người xông vào đập phá quán ăn, tấn công khách hàng- Ảnh 1.

Công an đang làm rõ vụ nhóm người xông vào đập phá quán ăn, hành hung khách hàng

ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Anh N.V.K (38 tuổi, chủ quán) cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 0 giờ 30 rạng sáng 25.8, tại quán ăn của anh trên đường Đinh Thị Thi (phường Hiệp Bình, thành phố Thủ Đức cũ, TP.HCM).

Thời điểm nói trên, ông L. (chủ quán nhậu gần đó) cùng một nhóm người đến quán của anh K. và hành hung một vị khách đang ngồi trong quán. Lúc này, vợ chồng anh K. hỏi nguyên nhân vụ việc thì bị người đàn ông chửi bới, rồi rời đi.

Lát sau, người đàn ông cùng khoảng 10 người quay lại quán rồi đập phá tài sản trong quán. Những người này được cho là đã tấn công vợ chồng anh K. cùng nhân viên. 

Trước khi rời đi, một người trong nhóm còn cảnh báo nếu anh K. không xin lỗi sẽ “san bằng” quán. Toàn bộ vụ việc được camera an ninh ghi lại.

Vụ việc làm ảnh hưởng đến tâm lý và quá trình kinh doanh quán ăn của gia đình nạn nhân.

Liên quan vụ việc, trao đổi với Thanh Niên, UBND phường Hiệp Bình cho hay đã nắm được thông tin.

Lực lượng công an phường phối hợp các đội nghiệp vụ truy xét, mời làm việc những người liên quan.

Tin liên quan

Lấy lời khai nhóm hành hung người đàn ông trong quán karaoke ở TP.HCM

Lấy lời khai nhóm hành hung người đàn ông trong quán karaoke ở TP.HCM

Công an lấy lời khai nhóm người liên quan vụ hành hung người đàn ông trong quán karaoke ở đường Lò Lu (TP.HCM), đồng thời truy xét 1 người cầm hung khí.

Khám phá thêm chủ đề

tấn công Đập phá công an TP.HCM hành hung mạng xã hội UBND phường Hiệp Bình phường hiệp bình
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận