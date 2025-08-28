TP.HCM: Nhóm người xông vào đập phá quán ăn, tấn công khách hàng

Ngày 28.8, mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh nhóm nhiều người đàn ông vào quán ăn tấn công khách hàng, chủ quán và nhân viên, đồng thời có hành động đập phá quán.

Công an đang làm rõ vụ nhóm người xông vào đập phá quán ăn, hành hung khách hàng ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Anh N.V.K (38 tuổi, chủ quán) cho biết, vụ việc xảy ra vào khoảng 0 giờ 30 rạng sáng 25.8, tại quán ăn của anh trên đường Đinh Thị Thi (phường Hiệp Bình, thành phố Thủ Đức cũ, TP.HCM).

Thời điểm nói trên, ông L. (chủ quán nhậu gần đó) cùng một nhóm người đến quán của anh K. và hành hung một vị khách đang ngồi trong quán. Lúc này, vợ chồng anh K. hỏi nguyên nhân vụ việc thì bị người đàn ông chửi bới, rồi rời đi.

Lát sau, người đàn ông cùng khoảng 10 người quay lại quán rồi đập phá tài sản trong quán. Những người này được cho là đã tấn công vợ chồng anh K. cùng nhân viên.

Trước khi rời đi, một người trong nhóm còn cảnh báo nếu anh K. không xin lỗi sẽ “san bằng” quán. Toàn bộ vụ việc được camera an ninh ghi lại.

Vụ việc làm ảnh hưởng đến tâm lý và quá trình kinh doanh quán ăn của gia đình nạn nhân.

Liên quan vụ việc, trao đổi với Thanh Niên, UBND phường Hiệp Bình cho hay đã nắm được thông tin.

Lực lượng công an phường phối hợp các đội nghiệp vụ truy xét, mời làm việc những người liên quan.