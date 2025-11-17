Nhóm shipper hành hung đồng nghiệp giữa giao lộ ở TP.HCM

Chiều 17.11, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm nhiều người mặc đồ shipper (giao đồ ăn) rượt đuổi, hành hung 1 người cũng mặc đồ shipper gây náo loạn trên đường.

Nhóm shipper hành hung đồng nghiệp tại giao lộ ở TP.HCM ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo đó, đoạn clip thể hiện nhóm khoảng 6 - 7 người hành hung 1 người; 1 người khác cũng mặc đồ shipper lao vào can ngăn.

Qua xác minh, vụ việc xảy ra trưa 14.11 tại khu vực giao lộ Hoa Sứ - Phan Xích Long ở phường Cầu Kiệu (quận Phú Nhuận cũ), TP.HCM. Liên quan vụ việc, UBND phường Cầu Kiệu cho hay lực lượng công an đã nắm thông tin và đang xử lý.

Theo thông tin ban đầu, cơ quan công an đã tiếp nhận trình báo của anh T.M.L (35 tuổi, ở phường Gia Định, hành nghề shipper). Theo đó, khoảng 11 giờ ngày 14.11, anh L. uống cà phê cùng bạn tên Đ.T.T (31 tuổi, quê Quảng Ngãi) tại khu vực cây xăng trên đường Hoa Sứ thì bất ngờ bị 1 nhóm gần 10 người đến hành hung.

Trong số này, anh L. nhận ra 2 người là P. và A.T, đồng nghiệp hành nghề shipper. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do có mâu thuẫn với nhau trên mạng xã hội về việc hơn thua số đơn giao hàng.

Nhận tin báo, Công an phường Cầu Kiệu phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM làm việc với 8 người để xử lý hành vi gây rối trật tự công cộng.

Hiện vụ việc đang được công an tiếp tục điều tra làm rõ.