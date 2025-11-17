Nhiều người bị thương sau vụ ẩu đả: Mâu thuẫn từ việc xin nước đá

Liên quan vụ "TP.HCM: Ẩu đả lúc ăn nhậu, nhiều người bị thương", ngày 17.11, Công an phường Tăng Nhơn Phú (thành phố Thủ Đức cũ), TP.HCM phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM lấy lời khai với nhóm người liên quan.

Vụ ẩu đả tại quán nhậu trên đường Man Thiện, khuya 15.11 ẢNH: CTV

Từ chứng cứ thu thập được và lời khai của nhóm người, bước đầu, cơ quan công an xác định được nguyên nhân, diễn biến vụ việc.

Theo đó, tối 15.11, một nhóm khoảng 20 thanh thiếu niên đến quán ăn trên đường Man Thiện (phường Tăng Nhơn Phú) tổ chức sinh nhật.

Lúc 21 giờ cùng ngày, nhóm khác có 5 người cũng đến quán nhậu, ngồi bàn kế bên nhóm 20 người nói trên. Đến khoảng 23 giờ, khi bàn 5 người chờ tính tiền ra về thì H. (1 người trong nhóm 5 người) qua bàn bên cạnh xin viên nước đá nhưng không cho.

Thấy vậy, Th. (1 người khác trong nhóm 5 người) bực tức, ném vỏ lon bia qua bàn đang tổ chức sinh nhật. Lúc này, 2 bên lao vào ẩu đả từ trong quán ra ngoài sân. Trong lúc ẩu đả có ném các ly bia về phía nhau.

Vụ việc làm ít nhất 3 người bị thương, trong đó có nhân viên của quán, tổng giá trị thiệt hại tài sản của quán khoảng 68 triệu đồng.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, trích xuất camera an ninh, ghi thông tin nhân chứng, truy xét, đưa những người liên quan về trụ sở.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.