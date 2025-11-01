Toàn cảnh 17h: Lời khai vụ thả con ruột xuống giếng | Thoát chết gang tấc ngay cạnh đồi sạt lở

Toàn cảnh 17h ngày 1.11.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Khu vực biểu tượng Chùa Cầu ở phố cổ Hội An (TP.Đà Nẵng) đang bị rác thải và bùn đất tấn công dữ dội sau trận lũ lịch sử vừa qua.

Trao đổi với Thanh Niên sáng nay 1.11, một chuyên gia của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã thông tin về khả năng xuất hiện bão số 13 trên Biển Đông và diễn biến mưa lớn ở miền Trung những ngày đầu tháng 11.

Theo chuyên gia này, vùng biển phía đông Philippines đang có một áp thấp nhiệt đới. Lúc 7 giờ sáng nay, tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 9 độ vĩ bắc và 138 độ kinh đông, di chuyển hướng tây. Dự báo áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão trong 24 giờ tới.

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 2404 phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đáng chú ý, theo quy hoạch, sẽ có 2 tuyến đường sắt tốc độ cao là đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, bổ sung tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh.

Việt Nam sẽ có thêm 1 tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh

