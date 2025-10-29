Toàn cảnh 17h ngày 29.10.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h: Cả ngôi làng ở Đà Nẵng bị cuốn trôi; Huế vẫn chưa thoát cảnh ngập lụt

Sạt lở đèo D'Ran trên quốc lộ 20: Ngổn ngang đất đá, cây cối

Sáng 29.10, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết do xảy ra sạt lở đèo D'Ran trên QL20, các cơ quan chức năng đã tạm cấm lưu thông cả hai chiều qua khu vực này.

Vụ sạt lở đèo D'Ran xảy ra tối 28.10 tại km 262+400, khu vực cầu Treo đèo D'Ran. Đất đá và cây cối từ taluy dương tràn xuống mặt đường, gây cản trở giao thông. Ngoài ra, lực lượng chức năng phát hiện mặt đường cạnh cầu Treo bị rạn nứt dài khoảng 10 m, tiềm ẩn nguy cơ sụt lún, mất an toàn cho các phương tiện qua lại.

Thượng nguồn Huế mưa lớn, lũ sông Hương đang lên trở lại

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, khoảng 12 giờ trưa nay (29.10), TP.Huế mưa lớn trở lại, ở các khu vực thượng nguồn lượng mưa đo được rất cao, Bạch Mã 576 mm, thủy điện Bình Điền là 136 mm. Mực nước nước trên sông Hương cũng đang lên trở lại.

Dầm mưa khôi phục tín hiệu liên lạc giữa mưa lũ chia cắt Trà My, Trà Leng

Giữa mưa lũ chia cắt Trà My, Trà Leng (TP.Đà Nẵng), lính Thông tin Lữ đoàn 575 vượt rừng, dựng trạm dã chiến, khôi phục liên lạc, nối lại "mạch máu" thông tin giữa vùng tâm lũ.

Lực lượng vũ trang dầm mưa, vượt lũ giữ 'mạch máu' thông tin

Giải cứu tài xế bị mắc kẹt trong cabin trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Xe khách tông đuôi xe tải trên cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi khiến 5 người bị thương, trong đó tài xế mắc kẹt trong cabin.

Lý do khiến người dân châu Phi cầm cờ Việt Nam, nhảy múa trên cây cầu Banton

Sau khi nhận nhiệm vụ "giải cứu" cây cầu Banton xuống cấp, những chiến sĩ "mũ nồi xanh" của Đội Công binh số 4 Việt Nam đã vượt qua khó khăn về vật liệu, thời tiết và điều kiện thi công... để "hồi sinh" cây cầu này một cách thần kỳ trong vòng 1 tuần.

Người dân châu Phi nhảy múa trên cây cầu được chiến sĩ 'mũ nồi xanh' sửa chữa

