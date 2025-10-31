Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Toàn cảnh 17h: Cận cảnh sạt lở trên đèo D’Ran | Phong tỏa đường có nhiều tiệm vàng ở Thanh Hóa
Video Thời sự

31/10/2025 17:00 GMT+7

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 31.10.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h ngày 31.10: Cận cảnh sạt lở trên đèo D’Ran | Phong tỏa đường có nhiều tiệm vàng ở Thanh Hóa

Lâm Đồng thuê tư vấn khảo sát đánh giá đèo D’Ran QL20 sạt lở

Tuyến đèo D’Ran trên quốc lộ 20, con đường huyết mạch nối Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng với Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận đang đứng trước nguy cơ sạt trượt nghiêm trọng sau nhiều ngày mưa lớn.

Sáng nay, ngày 31.10, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng đã trực tiếp đến hiện trường kiểm tra và chỉ đạo khẩn cấp việc thuê đơn vị tư vấn để khảo sát, đánh giá, nhằm tìm giải pháp xử lý triệt để tình trạng sạt lở.

Lâm Đồng thuê tư vấn khảo sát đánh giá đèo D’Ran QL20 sạt lở

“Biệt đội” gần 20 năm vá đường không công ở cù lao Tân Lộc

Giữa lòng cù lao Tân Lộc, vùng đất yên bình nằm giữa dòng sông Hậu, có một “biệt đội” đặc biệt đã âm thầm làm công việc tưởng chừng nhỏ bé, nhưng mang ý nghĩa lớn lao: gần 20 năm nay, họ ngày ngày đi vá đường, sửa cầu mà không nhận một đồng thù lao.

“Biệt đội” gần 20 năm vá đường không công ở cù lao Tân Lộc

Đồ trang trí mùa Halloween thưa khách: ‘Ngàn người bán mà có trăm người mua’

Đã đến Halloween, thế nhưng con đường Hải Thượng Lãn Ông, nơi vốn được xem là “thiên đường” của các mặt hàng trang trí lễ hội năm nay lại vắng lặng khác thường.

Không còn cảnh chen chân, náo nhiệt, thay vào đó là những dãy cửa hàng phủ kín sắc cam, nhưng thưa khách, ít người ghé mua. Theo chia sẻ của các tiểu thương, giá hàng năm nay đã giảm từ 10 đến 20%, thế nhưng sức mua vẫn chững lại. “Ngàn người bán mà chỉ trăm người mua”, nhiều cửa hàng phải giảm giá sâu để cầm chừng.

Đồ trang trí mùa Halloween thưa khách: ‘Ngàn người bán mà có trăm người mua’

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

