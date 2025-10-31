Lâm Đồng thuê tư vấn khảo sát, đánh giá sạt lở đèo D’Ran trên QL20

Sáng 31.10, ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cùng lãnh đạo một số sở, ngành đã đến hiện trường kiểm tra khu vực sạt lở đèo D’Ran trên QL20, tuyến giao thông huyết mạch nối Đà Lạt (Lâm Đồng) với Phan Rang (Khánh Hòa).

Ông Hồ Văn Mười, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng (thứ 2 phải qua), tại hiện trường vụ sạt lở đèo D'Ran ẢNH: LÂM VIÊN

Theo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, vị trí sạt lở đèo D’Ran nằm tại cầu Treo Km262+500 trên QL20, đoạn qua P.Xuân Trường - Đà Lạt. Khảo sát ban đầu cho thấy cung trượt khu vực sạt lở rộng khoảng 3.500 m², khối lượng đất đá sạt xuống lên đến 60.000 m³.

Phía taluy dương xuất hiện nhiều vết nứt, sụt lún nghiêm trọng, có điểm lún sâu hơn 2 m, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục sạt trượt bất cứ lúc nào nếu mưa lớn kéo dài.

Cung trượt tại khu vực sạt lở đèo D’Ran ước tính rộng khoảng 3.500 m², với khối lượng đất đá sạt trượt lên đến 60.000 m³ ẢNH: LÂM VIÊN

Ông Hồ Văn Mười dẫn đầu đoàn khảo sát đèo D’Ran ẢNH: LÂM VIÊN

Tại hiện trường sạt lở đèo D’Ran, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười nhận định ngoài khối lượng đất đá sạt trượt lớn, mặt đường QL20 cũng đã xuất hiện nhiều vết nứt và sụt lún nguy hiểm.

Để bảo đảm an toàn, ông Mười yêu cầu lực lượng công an tiếp tục cấm các phương tiện lưu thông qua khu vực này, đồng thời tổ chức phân luồng giao thông hợp lý cho người dân và du khách.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng giao Sở Xây dựng khẩn trương khảo sát, thuê đơn vị tư vấn đánh giá kỹ nguy cơ sạt trượt, tính toán giải pháp xử lý triệt để, tránh tái sạt lở đèo D’Ran trong tương lai.

Cùng với đó, Sở NN-MT được yêu cầu sớm công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai nhanh các thủ tục ứng phó. Đây là tuyến đường huyết mạch kết nối vùng “ngàn hoa” Đà Lạt với Phan Rang, nên việc khắc phục sớm là rất cấp bách.

Tình trạng sụt lún trên đỉnh đồi khu vực sạt lở đèo D’Ran ngày càng nghiêm trọng ẢNH: LÂM VIÊN

Như Thanh Niên đã thông tin, tối 28.10, tại khu vực cầu Treo Km262+500 (đoạn qua P.Xuân Trường - Đà Lạt) đã xảy ra sạt lở đất đá và nứt lún mặt đường nghiêm trọng trên đèo D’Ran. Ngay trong đêm, cơ quan chức năng tỉnh Lâm Đồng đã phong tỏa toàn bộ khu vực sạt lở, cấm lưu thông hai chiều qua đoạn đường nguy hiểm, đồng thời cử lực lượng túc trực 24/24 để kiểm soát, ngăn người dân và phương tiện ra vào, đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Dọc QL20 từ Đà Lạt đi xã D'Ran có nhiều điểm sạt lở, sụt lún nguy hiểm ẢNH: LÂM VIÊN

Không chỉ sạt lở tại khu vực cầu Treo Km262+500, dọc tuyến QL20 từ Đà Lạt đi xã D’Ran còn xuất hiện nhiều điểm sạt lở đất và cây đổ chắn đường. Một số vị trí bị sụt gần nửa mặt đường, khiến phương tiện chỉ có thể lưu thông một chiều. Trước nguy cơ mất an toàn, cơ quan chức năng đã cắm biển cảnh báo nguy hiểm và bố trí lực lượng túc trực, hướng dẫn người dân di chuyển an toàn qua khu vực này.