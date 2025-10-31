Halloween ở phố Bùi Viện đông người: Nhiều 'con ma' hóa ma cực chất

Hóa trang ma mị xuống phố chơi lễ hội Halloween

Tối 30.10, hàng trăm bạn trẻ TP.HCM nô nức xuống phố tham dự lễ hội hóa trang. Phố phường rộn ràng với đủ sắc màu và trang phục Halloween ấn tượng. Các dịch vụ đặc trưng như hóa trang, vẽ mặt theo yêu cầu hay bán phụ kiện ma quái xuất hiện khắp nơi.

Phố "ma" Bùi Viện đông nghịt người trẻ đến chơi lễ hội Halloween ẢNH: THÁI PHÚC

Hóa trang thành thần chết, Trần Phan Thiện (32 tuổi), ngụ P.Hạnh Thông (trước là P.3, Q.Gò Vấp), TP.HCM, cho biết: “Nhân vật này là do mình tự sáng tạo, với mong muốn mang đến một nét khác biệt và độc đáo riêng. Mình tin rằng khi dám thể hiện cá tính và sáng tạo theo cách của riêng mình, mọi người sẽ chú ý và nhớ đến mình nhiều hơn, thay vì chỉ hòa lẫn trong đám đông".

Phan Thiện hóa trang thành thần chết trong dịp lễ Halloween ẢNH: THÁI PHÚC

Hóa trang thành cương thi với trang phục và lớp vẽ mặt ấn tượng, Nguyễn Minh Thông, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, chia sẻ: “Mấy ngày nay thấy mọi người đăng hình hóa trang lên mạng xã hội, mình cũng háo hức. Mỗi năm mình chọn một nhân vật khác nhau, nhưng điểm chung là phải thật ma mị, đúng tinh thần của lễ hội Halloween”.

Nhiều bạn trẻ hóa trang ấn tượng trong lễ hội Halloween ẢNH: THÁI PHÚC

Bên cạnh hóa trang, các dịch vụ hóa trang vẽ mặt tại chỗ cũng ăn nên làm ra nhờ mùa lễ hội này, Nguyễn Gia Hân, sinh viên Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, cho biết mình đã sử dụng dịch vụ này với giá 50.000 đồng. “Các anh chị vẽ cũng khá nhanh nên đôi khi hóa trang chưa đủ ấn tượng thì anh chị có thể “dặm” lại cho mình một chút”. Hân cho biết thêm, các hình vẽ hóa trang từ giản đến phức tạp có giá dao động từ 50.000 - 100.000 đồng.

Check-in với ngoại hình ma mị trong lễ hội Halloween ẢNH: THÁI PHÚC

Phố “ma” Bùi Viện trở thành điểm hẹn sôi động cho những ai muốn hòa mình vào không khí Halloween giữa lòng TP.HCM.

Các hàng quán tại khu vực phố đi bộ Bùi Viện được trang trí đầy "ma quỷ" ẢNH: THÁI PHÚC

Nhiều gia đình trẻ tranh thủ dẫn con xuống phố chơi Halloween ẢNH: THÁI PHÚC

Đến đây tham quan và vui chơi, Nguyễn Thị Yến Nhi (22 tuổi), ngụ đường Cộng Hòa, P.Bảy Hiền (trước là P.12, Q.Tân Bình), TP.HCM, cho biết: “Không khí Halloween ở đây lúc nào cũng sôi động. Năm nào mình cũng đến để hòa vào không khí náo nhiệt, cảm giác chẳng khác gì đang tham dự lễ hội ở nước ngoài. Nhiều cửa hàng còn hóa trang và tổ chức trò chơi ‘xin kẹo’, khiến mình thấy không khí Halloween ở đây chẳng thua gì phương Tây”.

Nhiêu bạn trẻ cho biết không khí Halloween ở phố đi bộ Bùi Viện lúc nào cũng sôi động, cảm giác chẳng khác gì đang tham dự lễ hội ở nước ngoài. ẢNH: THÁI PHÚC

Đặc sắc ở phố “ma” Bùi Viện là màn trình diễn múa Chằn đậm nét truyền thống pha lẫn chút rùng rợn của Halloween.

Màn trình diễn múa Chằn đậm nét truyền thống pha lẫn chút rùng rợn của Halloween ẢNH: THÁI PHÚC

Anh Tạ Công Thành, chủ nhà hàng Đại Việt, người đã thuê đoàn múa từ tỉnh Vĩnh Long (trước là tỉnh Trà Vinh) đến trình diễn tại phố đi bộ Bùi Viện, cho biết: “Tôi muốn đem văn hóa của dân tộc Khmer đến với bạn bè quốc tế. Điệu múa này với mục đích cầu an, xua tan điềm xấu và đem lại may mắn cho mọi người”.