Phố Halloween ở TP.HCM ảm đạm chờ mãi mà không thấy khách đâu

Chờ hoài không thấy khách mua đồ trang trí Halloween

Tại đường Hải Thượng Lãn Ông (P.Chợ Lớn, TP.HCM), khu phố vốn nổi tiếng với các mặt hàng trang trí lễ hội Halloween, nhiều cửa tiệm vẫn bày đầy mặt nạ, bí ngô nhựa, đồ hóa trang ma quái, nhưng lượng khách ghé mua thưa thớt. Không ít chủ tiệm than “buôn bán ế ẩm chưa từng có”.

Chị Nguyễn Thị Bích Ngọc, người bán hàng trên tuyến đường này, chia sẻ: “Mấy năm gần đây, đồ chơi và trang trí Halloween ế lắm. Năm nay tôi chỉ dám nhập ít mặt hàng cơ bản như mặt nạ, trang phục ma cà rồng, siêu nhân hay vài món kinh dị, chứ không dám lấy nhiều”.

Nhiều cửa hàng đã bày biện đầy đủ các mặt hàng trang trí Halloween với mẫu mã và giá bán phong phú, từ trang phục hóa trang, mặt nạ, bí ngô, đầu lâu cho đến đèn LED phát sáng, mang lại không khí ma mị đặc trưng của mùa lễ hội. ẢNH: THÁI PHÚC

Theo chị Ngọc, ban ngày gần như vắng bóng khách, tối khoảng 20 giờ mới lác đác vài người ghé. “Cả ngày nay tôi mới bán được chưa tới 10 khách, chủ yếu là mấy chủ quán cà phê mua vài quả bí ngô nhựa hơn 200.000 đồng để trang trí. Mua vậy thôi chứ không ai chọn thêm gì nữa”, chị Ngọc nói.

Dù cận kề ngày 31.10, phố chuyên bán đồ trang trí Halloween tại TP.HCM vẫn vắng bóng người mua ẢNH: THÁI PHÚC

Trên cùng con đường, cảnh tượng chung là người bán nhiều hơn người mua. Nhiều tiểu thương ngồi gác cằm đợi khách đến… ngủ gật. Một số cửa hàng còn đóng cửa sớm vì quá vắng.

Chị Giồng Tú Trinh, nhân viên tại một cửa hàng khác, cho biết: “Tầm 19 giờ là tôi dọn hàng vì chờ hoài cũng chẳng bán được bao nhiêu”. Thay vì bán trực tiếp, chị Trinh cho hay buổi tối chị chuyển qua bán online để kiếm thêm đơn hàng.

Theo các tiểu thương đường Hải Thượng Lãn Ông, giá các mặt hàng năm nay không tăng so với mọi năm. Mặt nạ có giá 20.000 - 150.000 đồng/chiếc, bí đỏ trang trí dao động khoảng 30.000 - 50.000 đồng/trái. Áo choàng, mặt hàng được nhiều người ưa chuộng nhất, có giá 50.000 - 200.000 đồng/chiếc.

Nhiều nhân viên của các cửa hàng ngồi xếp hàng chờ khách nhưng không thấy ai, một số cửa hàng thậm chí bỏ qua bán buôn đồ trang trí giáng sinh. ẢNH: THÁI PHÚC

Không chỉ người bán, khách hàng cũng tỏ ra thờ ơ với mùa lễ hội. Nguyễn Minh Châu, sinh viên Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, nói: “Năm nay mình chỉ đặt một quả bí ngô nhựa trên sàn thương mại điện tử. Hàng được giao tận nơi, giá lại rẻ, chỉ 20.000 đồng, khỏi phải ra chợ sợ bị chặt chém”.

Chị Nguyễn Thị Thu Thủy (32 tuổi), quản lý quán cà phê trên đường Nguyễn Thái Bình, P.Sài Gòn (trước là P.Bến Nghé, Q.1), TP.HCM, cũng chia sẻ rằng năm nay quán chỉ trang trí đơn giản: “Tôi mua ít bí ngô và nhãn dán mạng nhện hết hơn 100.000 đồng, còn lại tận dụng đồ cũ. Kinh tế khó khăn, chủ quán cũng không muốn chi mạnh tay cho Halloween”.

Trước sức mua giảm mạnh, nhiều cửa hàng trên đường Hải Thượng Lãn Ông đã sớm “chuyển mùa”. Anh Trần Văn Năm, nhân viên tại một tiệm bán đồ trang trí, cho biết: “Năm nay tụi tôi chỉ bày ít đồ Halloween, còn lại tập trung bán đồ Giáng sinh. Dọn hàng Halloween cực mà bán chẳng được bao nhiêu. Giờ khách bắt đầu mua đồ noel rồi nên tranh thủ bày sớm”.

Không khí Halloween ở TP.HCM năm nay vì thế trở nên trầm lắng hơn hẳn. Khi xu hướng mua sắm online và tâm lý tiết kiệm lên ngôi, những gian hàng truyền thống vốn từng nhộn nhịp mỗi mùa lễ hội nay lại rơi vào cảnh ngồi chờ mòn mỏi không thấy khách đâu.