Toàn cảnh 17h: Xuyên đêm giải cứu 3 nạn nhân sạt lở | Lật tẩy đường dây lừa đảo tại Campuchia

Khoảnh khắc nghẹt thở: Bé trai chới với giữa sông Hàn được người dân lao ra cứu sống

Khoảng 21 giờ 30 tối 29.10, người dân đi dạo trên đường Bạch Đằng, bờ tây sông Hàn (Đà Nẵng) hoảng hốt khi nghe tiếng kêu cứu thất thanh. Dưới dòng nước chảy xiết, một bé trai nhỏ đang chới với giữa làn nước đục ngầu.

Chỉ trong chưa đầy một phút, hai thanh niên gần đó lập tức trèo qua lan can, bám chặt mép sông và kéo được cháu bé lên bờ an toàn. Khi được đưa lên, cháu bé run rẩy, toàn thân ướt sũng nhưng vẫn nắm chặt trong tay một cây kẹo mút.

Người dân nhanh chóng báo tin cho lực lượng chức năng và tìm người thân cho bé. Khoảng 15 phút sau, gia đình cháu bé đã có mặt và đưa bé đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe.

Theo lời người mẹ, bé là trẻ đặc biệt, rất ít nói và có sở thích chơi gần nước. Tối cùng ngày, bé đã tự trèo qua lan can và vô tình rơi xuống sông, chứ không phải bị nước cuốn từ nơi khác đến như một số thông tin lan truyền.

Vụ việc khiến nhiều người chứng kiến thót tim, đồng thời là lời cảnh báo rõ ràng về nguy cơ mất an toàn tại các khu vực ven sông trong mùa mưa lũ. Chính quyền địa phương được đề nghị tăng cường cảnh báo, lắp thêm rào chắn và khuyến cáo người dân không đến gần mép sông khi nước dâng cao.

Ai cầm đầu đường dây lừa đảo xuyên quốc gia tại Campuchia?

Thông tin từ Công an tỉnh Lai Châu cho biết, sáng 29.10, đoàn công tác đặc biệt Công an tỉnh Lai Châu do đại tá Phạm Hải Đăng, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, làm trưởng đoàn chủ trì, phối hợp với Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an và lực lượng chức năng của Campuchia triệt phá thành công chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với quy mô lớn, xuyên quốc gia.

Lực lượng chức năng đã bắt giữ 59 đối tượng (44 nam, 15 nữ), thu nhiều tang vật, chứng cứ điện tử quan trọng liên quan đến vụ án. Đáng chú ý, 59 đối tượng trên đều là người Việt Nam, bị bắt khi đang hoạt động phạm tội tại khu vực đồi Bokor thuộc quần thể Công viên sinh thái Bokor tại P.Tuek Chhou, TP.Bokor, tỉnh Kampot, Campuchia.

Tiệm bánh bao chiên "mẹ truyền con nối": Từ xe bánh nhỏ đến thương hiệu độc quyền

Suốt hơn 35 năm qua, tiệm "Bánh tiêu Tân Định 1990" (địa chỉ tại đường Rạch Bùng Binh, phường Nhiêu Lộc, TP.HCM) đã trở thành địa chỉ quen thuộc của nhiều thực khách Sài Gòn.

Ban đầu, tiệm bánh do bà Nguyễn Thị Hoa (64 tuổi) hay còn được gọi thân thương là má Hoa bán bên hông nhà thờ Tân Định. Sau nhiều lần chuyển mặt bằng, bà vẫn giữ nguyên tên cũ để lưu lại ký ức, khách quen năm nào cũng vì thế mà tìm đến mua.

Thấy mẹ đã lớn tuổi, lại gắn bó với nghề từ nhỏ, chị Nguyễn Trường Như Hoài - con gái út của bà Hoa - đã quyết định nối nghiệp, tiếp tục giữ lấy hương vị đã nuôi sống cả gia đình suốt mấy chục năm.

